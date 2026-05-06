Омега-3 может ускорять потерю памяти: кому это грозит

Вера Макарова

Омега-3 жирные кислоты давно считаются чем-то вроде универсальной «таблетки для мозга». Миллионы людей по всему миру принимают их в капсулах, надеясь защитить память и замедлить старение. Но новое исследование из Китая ставит под вопрос эту привычку: у некоторых людей добавки с омега-3 могут не защищать мозг, а, наоборот, ускорять его угасание.

Омега-3 добавки могут разрушить ваш мозг — новое предупреждение учёных

Добавки с омега-3 связали с ухудшением памяти

Учёные из Армейского медицинского университета Китая проанализировали данные более 800 участников крупного проекта Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Примерно половина из них были носителями гена APOE ε4 — одного из главных известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера.

Результат оказался неожиданным. Участники, принимавшие добавки с омега-3, показали более быстрое снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто их не принимал. Это касалось и результатов теста MMSE (Mini-Mental State Examination) — стандартного инструмента для оценки памяти, внимания и речевых навыков — и других показателей когнитивного спада.

Важная оговорка: исследование носит наблюдательный характер. Это значит, что оно не доказывает прямую причинно-следственную связь между приёмом омега-3 и ухудшением работы мозга. Выборка состояла в основном из белых образованных пожилых людей, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на всех. Сами авторы прямо призывают интерпретировать данные с осторожностью — тем более что рыбий жир уже связывали с другими рисками для здоровья.

Избыток омега-3 нарушает работу синапсов мозга и ухудшает память

Один из самых интересных выводов работы — механизм, через который, предположительно, проявляется вред. Когнитивное снижение у принимавших омега-3 не было связано с классическими маркерами Альцгеймера: амилоидными бляшками, тау-клубками или потерей серого вещества мозга.

Вместо этого учёные обнаружили связь с изменениями в работе синапсов — контактных точек между нейронами, через которые передаются сигналы. Если представить мозг как огромную телефонную сеть, то проблема не в том, что провода исчезают, а в том, что соединения между ними начинают работать хуже.

«Наши результаты указывают на ранее непризнанную возможность того, что добавки с омега-3 могут в некоторых условиях негативно влиять на целостность синапсов», — пишут авторы в статье, опубликованной в журнале The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease.

Дозировка омега-3: где заканчивается польза для мозга

Исследователи подчёркивают: скорее всего, существует некий оптимальный уровень омега-3, и проблемы начинаются тогда, когда человек получает слишком много. Это напоминает ситуацию с другими витаминами и добавками — например, с витамином D, ведь избыток полезных веществ тоже может навредить.

Сравнение темпов когнитивного снижения у принимавших и не принимавших омега-3

Эту идею подтверждает и систематический обзор 2025 года, опубликованный в Scientific Reports. Он показал, что низкие дозы омега-3 действительно могут быть полезны для когнитивных функций, но при дозировке выше 1500 мг в день это преимущество у части пациентов исчезает или даже оборачивается вредом.

Авторы нового исследования предполагают, что избыточное количество полиненасыщенных жирных кислот может усиливать окислительный стресс в мозге или каким-то иным способом подпитывать уже имеющиеся патологические процессы.

Продукты с омега-3 безопаснее концентрированных капсул

Врачи и диетологи давно говорят простую вещь: лучше получать омега-3 из еды, а не из баночки с капсулами, ведь питание влияет на мозг достаточно сильно. Жирная рыба: лосось, сардины, скумбрия, а ещё грецкие орехи и льняное семя будут правильной заменой БАДов. Плюсов у такого подхода два:

  • С пищей сложнее получить избыточную дозу, чем с концентрированными капсулами
  • Цельные продукты содержат и другие полезные вещества, которые могут усиливать положительный эффект

Это не значит, что капсулы с омега-3 нужно немедленно выбросить. Но решение о приёме любых добавок лучше принимать вместе с врачом, особенно если вы старше 60 лет или в вашей семье были случаи деменции.

Омега-3 и Альцгеймер: эффект зависит от дозы и генов

Десятилетиями наблюдательные исследования создавали образ омега-3 как однозначно полезной добавки для мозга. Но когда учёные переходили к более строгим экспериментам — рандомизированным контролируемым испытаниям — результаты оказывались противоречивыми. Многие испытания не смогли подтвердить, что омега-3 замедляет когнитивное снижение при болезни Альцгеймера.

Новая работа дополнила картину: эффект омега-3 может зависеть от генетического профиля человека, дозировки и контекста приёма. Универсального ответа «полезно» или «вредно» здесь, похоже, просто нет.

Визуализация нейронных связей в мозге: именно синапсы, по мнению учёных, могут страдать от избытка омега-3

«Эти данные бросают вызов устоявшемуся представлению об омега-3 как об универсальном благе и подчёркивают необходимость осторожного переосмысления их повсеместного применения для когнитивной защиты», — резюмируют авторы.

Главный вывод здесь не повод для паники, а повод для здорового скептицизма. Омега-3 — это не яд, но и не волшебная таблетка. И, прежде чем глотать капсулы «на всякий случай», стоит задуматься: а не навредит ли это мне?

