Одни ветряки убивают птиц, другие нет: дело оказалось в цвете

Кто бы мог подумать, но ветряки (или ветряные турбины) на самом деле являются большой проблемой для крылатых животных — птиц и летучих мышей. Они убивают ничего не подозревающих животных в приличных количествах. И это печально, особенно для исчезающих видов. Но учёные нашли на удивление простое и дешёвое решение — достаточно выбрать определённые цвета краски для лопастей.

Сколько птиц погибает из-за ветряков каждый год

Ветряная энергетика — один из ключевых инструментов борьбы с изменением климата и перехода на возобновляемую энергию. Но у вращающихся лопастей (особенно белого цвета, а они чаще всего используются во всем мире) есть побочный эффект, о котором неудобно говорить: их гигантские вращающиеся лопасти непреднамеренно убивают от двух до шести птиц и от четырёх до семи летучих мышей на каждый мегаватт в год.

Кажется, что это немного. Но если учесть, что в мире работают сотни тысяч турбин, то получается внушительная смертность. По оценке American Bird Conservancy, только в США в 2021 году столкновения с ветряками убили около 1,17 миллиона птиц. И это огромное количество только в одной стране!

Особенно серьёзна проблема для редких видов. Например, экологически важных морских птиц и хищников, которые медленно размножаются и чьи популяции не могут быстро восстановиться от потерь. Для исчезающих видов каждая гибель на счету.

Почему птицы боятся окраски ядовитых животных

Новое исследование показало: лопасти ветряных турбин, раскрашенные под ядовитых змей и лягушек, заставляют птиц держаться на безопасном расстоянии. Забавно, что именно природная «система предупреждений», встроенная в мозг птиц за миллионы лет эволюции, может защитить их от столкновений с ветряками.

Чтобы понять идею учёных, стоит вспомнить про один любопытный механизм. Апосематизм — это способ, которым животное сообщает потенциальным хищникам, что оно опасно и нападать на него не стоит. Такие предупреждающие сигналы принимают форму яркой окраски, звуков, запахов или других заметных характеристик, говорящих о том, что потенциальная жертва ядовита, имеет неприятный вкус, острые шипы или агрессивный характер.

Проще говоря, яркие контрастные полосы в природе — это универсальная табличка «Не трогай!» Такой окрас часто работает не как украшение, а как инструмент выживания. Определённые цветовые комбинации повторяются снова и снова у неродственных видов: чёрный с жёлтым (осы, ядовитые лягушки, огненные саламандры), чёрный с красным (божьи коровки (да, да — они токсичны, но только если вы угроза), коралловые змеи).

Лабораторные эксперименты показывают, что многие виды птиц, даже совсем молодые, избегают ярких цветов, характерных для апосематической (предупредительной) окраски. Это значит, что им не обязательно учиться держаться подальше от добычи с такими цветами — реакция может быть частично врождённой. Именно эту древнюю «прошивку» в мозге птиц учёные решили использовать. Кстати, вы знали, что птицы видят больше цветов, чем человек?

Учёные проверили полосатые лопасти ветряков

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Behavioral Ecology, птицы и летучие мыши значительно чаще избегают ветряные турбины, лопасти которых окрашены в цвета, характерные для ядовитых коралловых змей и древолазов.

Команда учёных из Хельсинкского университета и Университета Эксетера провела лабораторный эксперимент. Они поместили подопытных птиц перед видеоэкраном в контролируемой лабораторной среде и показали им ролики с вращающимися лопастями разных расцветок и на разных скоростях. Среди вариантов были классические белые лопасти, одна чёрная лопасть, красно-белые полосатые лопасти, а также новый биомиметический узор — красно-чёрно-жёлтые полосы.

Для этого использовали специальный тачскрин, разработанный для птиц, который позволяет изучать их поведение и экологию через «игры», моделирующие реальные сценарии, не подвергая птиц опасности.

Белые лопасти ветряков оказались опаснее всего для птиц

Результаты оказались однозначными. Практически в каждом испытании птицы гораздо охотнее приближались к белым лопастям, чем к любому из цветных вариантов. При этом наибольшее избегание вызвал именно новый биомиметический полосатый узор — тот самый красно-чёрно-жёлтый, копирующий окраску ядовитых животных.

Чёрно-красно-жёлтые полосатые лопасти вызвали самую сильную реакцию избегания — значительно сильнее, чем покраска одной лопасти в чёрный цвет (метод, который сейчас используется в Норвегии) или красные полосы (применяемые в Германии).

Для понимания: на норвежской ветроферме Смёла покраска одной лопасти в чёрный цвет снизила гибель птиц более чем на 70%. <«Змеиный» узор в лаборатории отпугивал птиц ещё сильнее — но это пока именно лабораторные данные, а не результаты полевых испытаний.

Почему птицы не видят лопасти ветряных турбин

Возникает логичный вопрос: если у птиц настолько острое зрение, почему они врезаются в огромные конструкции? Дело в эффекте «размытия движения». Это визуальный феномен, при котором быстро движущийся объект выглядит для глаза как почти невидимое пятно. Если вы когда-нибудь видели крылья колибри или лопасти вертолёта в полёте, вы знакомы с этим эффектом.

Белые лопасти на фоне светлого неба сливаются в прозрачный диск. Птица просто не воспринимает их как препятствие. К тому же у птиц узкое бинокулярное поле зрения спереди — они в основном используют боковое монокулярное зрение для обнаружения хищников, сородичей и добычи и именно поэтому не врезаются друг в друга в полёте. Но в предполагаемо открытом воздушном пространстве птицы не всегда воспринимают препятствия прямо перед собой.

Яркие контрастные полосы работают по двум причинам. Во-первых, они разбивают размытие и делают лопасти физически видимыми. Во-вторых, в природе множество апосематических видов используют контрастные цвета и полосатые узоры, чтобы предупреждать птиц об опасности.

Что мешает перекрасить все ветряки в мире

Если результаты подтвердятся в полевых условиях в разных странах и с разными видами птиц, это может стать значительным изменением для всей ветроэнергетической индустрии. Но нужно понимать, что полностью предотвратить гибель животных от ветряных турбин невозможно.

К тому же, как бы ни радовало такое простое и эффективное решение, с ним могут возникнуть проблемы. Исследователи предупреждают, что слишком яркие цвета могут и навредить, отпугивая птиц от кормовых территорий даже там, где непосредственного риска столкновения нет.

Ещё один интересный момент: внедрение нового дизайна может потребовать нормативных изменений. К примеру, действующее финское авиационное законодательство требует белых лопастей, а управление по охране наследия предпочитает светлые турбины для минимизации визуального воздействия на ландшафт — вот такое выходит противоречие.

При этом избегание критических местообитаний птиц и миграционных маршрутов по-прежнему остаётся самым эффективным способом предотвращения их гибели от турбин. Покраска лопастей — мера дополнительная, а не замена грамотного размещения ветроферм.

Авторы исследования считают, что внедрение эволюционно обоснованных цветовых схем может стать простым и дешёвым способом сделать технологию безопаснее. Они также предлагают разработать аналогичные подходы для других опасных для птиц рукотворных объектов — линий электропередач и оконных стёкол зданий.

Идея использовать миллионы лет эволюции для решения современной инженерной проблемы — это гениально на мой взгляд. Если полевые испытания подтвердят лабораторные данные, новое поколение ветряков может не только стать экологичнее в производстве энергии, но и перестать быть ловушкой для птиц — и всего лишь благодаря нескольким банкам краски правильного цвета.