Один мертвый кит может кормить океан 50 лет: кто поедает его тело на дне

Когда в океане после 200 лет жизни умирает огромный кит, его тело не исчезает бесследно. Оно опускается на дно океана и становится пищей для тысяч глубоководных созданий. По сути, тело кита, это гигантский запас мяса, жира и костей. И это один из самых больших источников питательных веществ в океане. Кто же поедает тело мертвого кита? Что остается от огромного создания?

По данным Daily Galaxy, после смерти туша кита может ненадолго остаться у поверхности. Все потому, что внутри тела накапливаются газы разложения, и они держат его на плаву, как надутый шар. Но рано или поздно газы выходят, и тело начинает долгий путь вниз, сквозь воды в полную темноту глубины.

На глубине нет солнечного света, температура близка к нулю, а давление огромно. Именно сюда, на дно, и опускается кит. Для глубоководных созданий это редкое и невероятно богатое событие, потому что обычно им приходится довольствоваться крошками органики, медленно падающими сверху, а тут — целая гора еды.

Интересно, что глубоководные животные довольно хорошо приспособлены к долгим голодовкам. Их обмен веществ замедлен, и они умеют подолгу обходиться без пищи, экономно расходуя силы. Поэтому, когда им достается такой пир, они используют его по максимуму, и могут кормиться на одной туше очень долго.

Какие существа первыми поедают тушу кита

Первыми к мертвому киту приходят крупные падальщики, способные учуять еду издалека. В эту компанию входят полярные акулы, миксины и полчища рачков-амфипод. Они набрасываются на мягкие ткани и постепенно обнажают скелет.

Эта фаза, которую называют стадией подвижных падальщиков, может длиться годами. Среди самых необычных гостей — миксины, единственные известные животные, у которых есть череп, но нет позвоночника. Они вгрызаются прямо внутрь туши и поедают ее изнутри наружу. Звучит жутко, не так ли?

Частые гости на падении кита — и долгохвостовые рыбы (макрурусы). Они живут на глубине до 4000 метров и находят пищу в почти полной темноте с помощью особенно чувствительных органов. Их большие глаза ловят слабое свечение живых организмов, усики под подбородком чувствуют движение в осадке, а острое обоняние помогает найти падаль за десятки метров.

Кто такие кольчатые черви костееды

Когда мягких тканей почти не остается, на сцену выходит совсем другая команда. Главные герои этой фазы — черви Osedax, также известные как костееды. Они приходят в огромных количествах на стадии, когда пир для крупных падальщиков закончился, но в костях еще спрятано много ценного.

Один из видов, Osedax mucofloris, был впервые описан в 2005 году на туше кита у берегов Швеции. Эти черви по-настоящему странные, потому что у них нет рта и желудка в привычном смысле, и они полностью живут за счет костей погибших животных.

История открытия началась чуть раньше: в 2004 году исследователи из Института океанографии Скриппса описали первых таких червей на скелете серого кита в каньоне Монтерей в Калифорнии. С тех пор ученые нашли уже более двух десятков видов Osedax в разных океанах, от Атлантики до Антарктики. Самый глубокий из известных видов нашли на туше кита на глубине 4204 метра у берегов Бразилии.

Как черви растворяют кости кита кислотой

Самое поразительное в этих червях это способ питания. Они не грызут кость, а впрыскивают в нее кислоту, растворяя твердый материал и добираясь до спрятанных внутри питательных веществ. По сути они вытравливают себе путь вглубь скелета.

Черви разрушают кость, чтобы добраться до коллагена. После этого кость становится рыхлой, как губка, и ее уже легко растаскивают крабы и другие падальщики. То есть Osedax не только сами кормятся, но и открывают доступ к костям для всех остальных.

Как и говорилось выше, у этих червей нет ни рта, ни кишечника. Питательные вещества из кости им помогают усваивать симбиотические бактерии, которые живут прямо в их корнеподобных отростках, вросших в скелет. Получается слаженный союз, где червь добывает сырье, а бактерии перерабатывают его в пищу.

Как скелет одного кита кормит животных десятилетиями

Целые поколения червей Osedax могут вырасти, размножиться и погибнуть на одном-единственном ките за десять лет. Прежде чем ресурсы закончатся, черви выпускают личинок в океанские течения, чтобы те разнеслись по дну и нашли следующий скелет кита.

Но и это ещё не конец. Пока падальщики и черви кормятся, вокруг останков разворачивается третья, химическая фаза. Бактерии, разлагающие органику внутри костей, выделяют сероводород, тот самый газ с запахом тухлых яиц. И этот газ становится топливом для особых организмов, которые получают энергию не из света, а из химических реакций.

Многие из этих микробов живут в симбиозе с беспозвоночными и снабжают их почти всем необходимым питанием. Такая серная экосистема может существовать до 50 лет, то есть один кит кормит жизнь на дне полвека после своей смерти. Это удивительно еще и потому, что подобные сообщества похожи на те, что живут у горячих подводных источников, где жизнь тоже держится на химии, а не на солнце.

Почему ученые изучают мертвых китов

Получается, что мертвый кит становится чем-то вроде уникальной природной лаборатории. Она показывает, как жизнь приспосабливается к экстремальным условиям: к темноте, холоду, давлению и вечному недостатку еды. Изучая эти сообщества, биологи понимают, как вообще может существовать жизнь без солнечного света, а это важно и для поисков жизни за пределами Земли, в океанах ледяных лун.

Исследователей не перестает удивлять способность организмов вырабатывать столь странные и невероятные приспособления к таким необычным условиям. Каждое новое падение кита — это шанс найти еще неизвестные виды и понять чуть больше о том, насколько изобретательна жизнь на дне океана.

В общем, одно тело мёртвого кита запускает цепочку жизни, которая длится десятилетиями: от акул и миксин до червей-костеедов и бактерий, питающихся серой. И пока ученые опускают камеры все глубже, они почти наверняка найдут новых обитателей этого странного и удивительно живого подводного мира.