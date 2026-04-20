Некоторые люди слышат цвета и чувствуют вкус слов: научное объяснение

Представьте, что каждая буква алфавита для вас окрашена в определенный цвет, музыка рисует перед глазами цветные пятна, а чье-то имя имеет отчетливый привкус. Так устроен мир для людей с синестезией — нейрологическим феноменом, при котором одно ощущение автоматически запускает другое, казалось бы, совершенно не связанное с ним. Нейробиологи объяснили, что именно известно об этом явлении сегодня.

Что такое синестезия и сколько людей ей обладают

Синестезия (от греческого «вместе» и «ощущение») — это явление, при котором активация одного чувства, например слуха, непроизвольно запускает отклик в другом, например, в зрении. Человек с синестезией слышит звук и одновременно видит цвет, или читает текст и ощущает каждую букву окрашенной в определенный оттенок.

По оценкам исследователей, от 1 до 4% людей обладают этой особенностью восприятия. Есть данные, что синестезия чаще встречается у женщин, хотя это может быть связано с особенностями выборки при исследованиях. Также существуют свидетельства генетической природы феномена.

Существуют десятки разновидностей синестезии. Вот самые изученные из них:

Графемно-цветовая — буквы и цифры воспринимаются окрашенными. Например, «А» — всегда красная, «7» — всегда синяя;

— буквы и цифры воспринимаются окрашенными. Например, «А» — всегда красная, «7» — всегда синяя; Аудиовизуальная (хроместезия) — звуки вызывают зрительные образы: мелодия превращается в цветные пятна или формы;

— звуки вызывают зрительные образы: мелодия превращается в цветные пятна или формы; Зеркально-тактильная — человек физически ощущает прикосновения, которые видит на теле другого;

— человек физически ощущает прикосновения, которые видит на теле другого; Лексико-вкусовая — произнесенные слова вызывают вкусовые ощущения.

Важно понимать, что синестезия — это не болезнь и не расстройство. Она не причиняет вреда и не мешает жить, хотя в некоторых ситуациях может быть утомительной. Например, усталость может возникнуть, если человек чувствует боль каждый раз, когда видит, как кто-то ударяется.

Как синестетик слышит цвета и чувствует вкус слов

В обычной жизни наш мозг и так объединяет сигналы от разных органов чувств. Когда вы смотрите на говорящего человека, мозг совмещает изображение губ и звук голоса, чтобы вы лучше понимали речь. У синестетов эти межсенсорные связи работают немного иначе: звук может, например, запускать зрительное переживание, но сам механизм, возможно, опирается на те же базовые процессы, что и у всех остальных людей.

При этом синестетические ощущения непроизвольны и стабильны. Человек не выбирает, какой цвет «увидит» при звуке, это происходит само собой. И если сегодня буква «А» выглядит красной, она с большой вероятностью останется такой же и через годы.

Многие синестеты даже не подозревают о своей особенности, для них это просто естественный способ воспринимать мир. Они удивляются, узнав, что для остальных людей буквы бесцветны, а музыка не «выглядит» никак.

А что об этом думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Telegram-чате!

Две главные теории о причинах синестезии

Ученые до сих пор не знают точно, что вызывает синестезию. Но существуют две основные гипотезы, которые обсуждаются в науке.

Первая — теория кросс-активации. Согласно ей, у синестетов больше нейронных связей между разными участками мозга, потому что их мозг не избавился от «лишних» соединений между нервными клетками.

В норме в ходе развития мозга происходит так называемый синаптический прунинг — процесс «прополки», когда неиспользуемые связи между нейронами удаляются. Теория кросс-активации предполагает, что все люди рождаются с избытком таких соединений, но у большинства они удаляются в первые месяцы жизни. У синестетов часть этих связей сохраняется, и область мозга, отвечающая за распознавание букв, оказывается напрямую связана с зоной обработки цвета.

Вторая гипотеза — различие не в структуре, а в активности мозга. Согласно ей, нейронные связи у синестетов такие же, как у всех, но определенные пути работают сильнее или менее заторможены. Простой пример: когда вы видите серый банан на картинке, ваш мозг вспоминает, что бананы желтые, и это отражается в его активности. У синестетов подобный механизм может работать мощнее — так, что при виде черных букв мозг активирует вполне конкретные цвета.

По сути, дискуссия сводится к одному вопросу: мозг синестетов устроен иначе, или просто работает по-другому? Окончательного ответа пока нет.

Помогает ли синестезия творчеству

Среди известных синестетов немало творческих людей. Считается, что синестезия могла вдохновить Василия Кандинского на занятия живописью — он утверждал, что слышит цвета и видит музыку. Новозеландская певица Лорд обладает звуко-цветовой синестезией и говорит, что эта особенность помогает ей сочинять музыку. А ведь у некоторых людей музыкальный слух вовсе отсутствует!

И это не единичные случаи. Согласно крупному австралийскому опросу, около 24% синестетов работали в творческих профессиях: художниками, музыкантами, архитекторами, графическими дизайнерами. В общей популяции таких профессий менее 2%. Разрыв впечатляющий, хотя его причины пока не до конца ясны.

Одно из объяснений: синестеты связывают идеи и ощущения необычным образом, что может помогать нестандартному мышлению. Есть данные, что люди с определёнными видами синестезии формируют более яркие воспоминания и обладают более живым воображением — но лишь в ограниченной степени. Считать синестезию «суперспособностью» было бы преувеличением.

Что синестезия говорит о человеке

Синестезия интересна не только как экзотическая особенность. Это окно в то, как мозг каждого из нас строит картину мира. Мы привыкли думать, что все воспринимают реальность одинаково: звук — это звук, цвет — это цвет, вкус — это вкус. Но на самом деле восприятие это не пассивная запись данных от органов чувств. Это активный процесс, в котором мозг постоянно достраивает, комбинирует и интерпретирует сигналы.

Синестетов можно считать живым доказательством того, что этот процесс может быть устроен гораздо более разнообразно, чем мы думаем. Синестезия напоминает нам, что восприятие — не универсальный шаблон, а нечто, что мозг активно конструирует, причем часто более разнообразными и богатыми способами, чем можно было ожидать.

Еще больше познавательных материалов вы можете найти в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Наука пока далека от полного понимания механизмов синестезии. Неизвестно, какая из двух главных теорий ближе к истине, и возможно, что ответ окажется комбинацией обеих. Но уже сейчас исследования синестезии помогают лучше понять, как работает восприятие у всех людей, и насколько по-разному каждый из нас может переживать одну и ту же реальность.