Нейросеть думает за нас, и мы разучились думать сами. Вот доказательство

Рамис Ганиев

Группа исследователей из университетов США и Великобритании провела серию экспериментов, результаты которых трудно назвать обнадеживающими. Всего десять минут работы с ИИ-помощником оказалось достаточно, чтобы люди стали хуже справляться с задачами без него, и, что еще тревожнее, теряли желание даже пытаться. Исследование пока не прошло рецензирование, но его масштаб и методология заслуживают внимания.

При частом использовании нейросетей мы становимся не столько глупыми, сколько ленивыми

Как был устроен эксперимент с ИИ-помощником

Работа была опубликована на платформе arXiv в апреле 2026 года. В серии рандомизированных контролируемых испытаний приняли участие 1 222 человека. В первом эксперименте 350 американцев получили набор задач на дроби. Половине участников предоставили доступ к специализированному чат-боту на базе GPT-5 от OpenAI, остальные решали сами. В середине теста у группы с ИИ доступ к чатботу отключили.

Результат оказался резким: после отключения ИИ участники этой группы начали давать значительно больше неправильных ответов, а многие и вовсе бросали задания. Эксперимент повторили на 670 участниках с тем же результатом. Наконец, третье испытание, уже с заданиями на понимание текста, а не математику, подтвердило ту же закономерность.

Эффект «кипящей лягушки» в работе с нейросетями

Авторы исследования используют метафору кипящей лягушки. Это известная притча: если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет, а если нагревать воду медленно, она не заметит опасности. Реальные лягушки, к счастью, так не работают, но как описание человеческого поведения аналогия оказалась пугающе точной.

Суть в том, что продолжительное использование ИИ постепенно разрушает мотивацию и настойчивость — качества, которые лежат в основе обучения. Человек привыкает получать мгновенные ответы и перестает проходить через трудности самостоятельно. По словам авторов, эти эффекты накапливаются, и к тому моменту, когда они становятся заметны, обратить их уже сложно.

Когда ИИ отключают, люди не просто дают неправильные ответы, они отказываются пробовать. Настойчивость падает.

Почему 10 минут с ИИ меняют поведение человека

Один из самых неожиданных аспектов исследования — скорость, с которой проявляется эффект. Исследователи зафиксировали, что зависимость от ИИ формируется буквально за десять минут использования. Это не многомесячная привычка, а практически мгновенная перенастройка ожиданий.

Ученые предполагают, что причина кроется в самой архитектуре современных ИИ-систем. Хороший наставник не просто дает ответы — он помогает учиться, отслеживает прогресс, иногда говорит «нет». ИИ-чатботы устроены иначе: они оптимизированы на мгновенные и полные ответы, никогда не отказывают (кроме вопросов безопасности) и не учитывают долгосрочных целей пользователя.

По сути, ИИ приучает мозг к тому, что ответ всегда доступен мгновенно, и лишает опыта самостоятельного преодоления трудностей. Именно этот опыт, как показывают десятилетия когнитивных исследований, лежит в основе обучения и развития.

Подсказки вместо готовых ответов: как ИИ может не отупить пользователя

В исследовании нашелся один обнадеживающий нюанс. Участники, которые использовали нейронку для получения подсказок и разъяснений, гораздо легче справлялись с заданиями после отключения ИИ. А вот те, кто просто просил бота выдать готовый ответ, оказались в значительно худшем положении.

Это принципиальная разница. Она говорит о том, что способ взаимодействия с ИИ критически важен для последствий. Если использовать нейросеть как помощника, который наводит на мысль, а не как шпаргалку с готовыми решениями, негативный эффект удается смягчить. Впрочем, авторы подчеркивают, что даже в этом случае долгосрочные последствия еще предстоит изучить.

Угроза для образования и «поколение без упорства»

Авторы исследования открыто предупреждают об опасности бездумного внедрения нейросетей в школы и университеты. Массовое использование ИИ в образовании может привести к появлению целого поколения людей, которые не будут знать, на что способны. А это подорвнт инновации и креативность в масштабах общества.

Это не единственное исследование с подобными выводами. Ранее другие работы показали, что использование ИИ в школах связано с ухудшением социального и интеллектуального развития, а дети, регулярно работающие с нейронками, показывают худшие результаты на тестах.

Проблема дополняется еще одним явлением — так называемым ментальным перегревом от ИИ. В ходе одного исследования было обнаружено, что около 14% работников, активно использующих ИИ, испытывают когнитивную перегрузку: туман в голове, замедленное мышление, головные боли. Причем те, кому приходилось одновременно контролировать несколько ИИ-инструментов, сообщали о 12% большей ментальной усталости.

Как использование ИИ влияет на мышление обычного пользователя

Важно зафиксировать, что исследование об упорстве и ИИ пока не прошло рецензирование. Это препринт, то есть предварительная публикация, которую еще предстоит проверить независимым экспертам. Это не повод игнорировать результаты, но повод относиться к ним с осторожностью.

Тем не менее направление тренда все яснее. Растущий массив данных, от школьных исследований до опросов работников, указывает на то, что бездумное использование ИИ может обходиться дороже, чем кажется. Не в деньгах, а в когнитивных навыках: способности думать, пробовать, ошибаться и продолжать.

Практический вывод из всех этих исследований пока один: используйте ИИ как инструмент для обучения, а не как замену мышления. Просите подсказки, а не готовые ответы. И если замечаете, что без нейросети не можете даже начать думать над задачей, возможно, вода уже теплее, чем кажется.

