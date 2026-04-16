Мы толстеем от хлеба даже если мало едим, вот причина

Хлеб — один из древнейших продуктов в истории человечества, основа рациона миллиардов людей. Но новое исследование японских ученых ставит под вопрос его безопасность для фигуры. Оказалось, что продукты из пшеничной муки замедляют обмен веществ настолько, что организм начинает набирать вес даже без увеличения калорийности рациона. Кажется, бьюти-блогеры которых я видел в социальных сетях, говорили что-то дельное.

Что происходит с весом при избытке углеводов

Профессор Шигэнобу Мацумура и его коллеги провели интересное исследование. Ученые поставили перед мышами простой выбор: стандартный сбалансированный корм или продукты из пшеничной муки — запеченную муку и хлеб. Параллельно, другой группе, предлагали рисовую муку.

Мыши однозначно предпочли углеводную еду. Они практически полностью отказались от сбалансированного корма и перешли на пшеничные продукты. Уже через четыре недели у них значительно выросла масса тела, а жировые отложения заметно увеличились. Люди бы тоже выбрали хлеб, как минимум потому, что он вкусно пахнет.

Самое интересное было дальше. Логично предположить, что мыши просто объелись вкусным хлебом, съели больше калорий, чем нужно. Но исследователи тщательно измерили суточное потребление энергии у всех групп. Общее количество калорий у мышей, которые ели пшеничные продукты, не превышало калорийность рациона контрольной группы. То есть они не переедали, но все равно толстели.

Почему хлеб замедляет обмен веществ

Если калорий столько же, а вес растет — значит, организм куда-то девает меньше энергии, чем раньше. Именно это и обнаружили ученые.

С помощью метаболического газового анализа исследователи отследили, сколько энергии тратят мыши. Результат оказался впечатляющим: мыши на пшеничной диете резко снизили расход энергии. Они двигались не меньше, чем раньше, но их базовый обмен веществ существенно замедлился.

Представьте машину, которая вместо того чтобы сжигать бензин на ходу, начинает сливать его в запасной бак. Топливо поступает в том же количестве, но расходуется гораздо экономнее, а излишки откладываются. Примерно так и работает организм, получающий слишком много рафинированных углеводов.

Полученные данные указывают на то, что набор веса может быть связан не со специфическим действием пшеницы, а с сильным предпочтением углеводов и сопутствующими метаболическими изменениями, — пояснил профессор Мацумура.

Важная деталь: мыши, которые ели рисовую муку, набирали вес по схожему сценарию. Конкретный вид рафинированной муки не имел решающего значения — дело именно в избытке переработанных углеводов в рационе.

Читайте также: Почему хлеб быстро плесневеет, а сухари — нет?

Как углеводы превращаются в жир в организме

Чтобы понять, что именно происходит внутри тела, ученые исследовали кровь и печень мышей.

Анализ крови показал двойную проблему. Уровень жирных кислот в крови вырос, а содержание незаменимых аминокислот резко упало. Это объяснимо, ведь пшеничная мука на 80% состоит из углеводов и содержит очень мало полноценного белка. Отказавшись от сбалансированного корма, мыши фактически лишили себя нормального источника аминокислот.

Но главные изменения произошли в печени. Гены, отвечающие за синтез жирных кислот и транспорт липидов, оказались значительно активированы. Печень принимала поток простых углеводов и активно перерабатывала их в жир. Под микроскопом в печеночной ткани обнаружились многочисленные жировые капли, а это явный признак того, что орган перешел в режим интенсивного накопления энергии.

Фактически организм перестроил всю свою энергетическую логистику, и вместо того чтобы сжигать поступающие калории, он стал их запасать. И переключателем для этого послужила именно диета с преобладанием рафинированных углеводов.

Можно ли обратить набор веса от хлеба

Есть и хорошая новость. Когда исследователи убрали пшеничную муку из рациона растолстевших мышей, результат не заставил себя ждать. Уже через одну неделю стремительный набор веса прекратился, а метаболические показатели начали приходить в норму. Это значит, что переход от рафинированной углеводной диеты к сбалансированной может быстро повлиять на вес и обмен веществ.

Еще одна любопытная находка касается различий между полами. Самки мышей набирали значительно меньше веса, чем самцы, на той же пшеничной диете. Ученые связывают это с защитным действием гормона эстрогена — известно, что он снижает восприимчивость к ожирению, вызванному диетой.

Однако даже у защищенных самок уровни глюкозы и жиров в крови все равно повысились. То есть метаболический стресс присутствовал, просто не проявлялся так заметно внешне.

Касается ли это людей или только мышей

Важно подчеркнуть, что это исследование проведено на мышах. Организм человека устроен иначе, и напрямую переносить результаты на людей было бы неправильно. Сами авторы это понимают.

В дальнейшем мы планируем перенести фокус исследований на людей, чтобы проверить, насколько выявленные метаболические изменения применимы к реальным пищевым привычкам, — заявил профессор Мацумура.

Команда также намерена изучить, как на метаболизм углеводов влияют цельнозерновые продукты, нерафинированные крупы, клетчатка, а также сочетания углеводов с белками и жирами, способы обработки пищи и время приема еды.

Тем не менее исследование ставит важный вопрос. Десятилетиями наука об ожирении была сосредоточена на жирах — именно высокожировые диеты использовались в большинстве экспериментов по моделированию ожирения. При этом миллиарды людей ежедневно потребляют хлеб, рис, лапшу и другие продукты из рафинированной муки, а влияние избытка простых углеводов на метаболизм до сих пор изучено куда хуже.

Эта работа не означает, что хлеб нужно немедленно исключить из рациона. Но она дает научное обоснование тому, что многие замечали на практике: дело не только в количестве калорий, но и в том, как именно организм их перерабатывает. Если дальнейшие исследования на людях подтвердят эти выводы, это может серьезно изменить подход к диетическим рекомендациям — от простого подсчета калорий к учету того, какие именно продукты мы едим и как они меняют наш обмен веществ. А вообще, к выбору хлеба нужно относиться с умом, и покупать только самый полезный вид.