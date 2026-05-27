Куда пропали Артемовичи: почему это отчество так редко встречается в России

Рамис Ганиев

Что такое отчество в вашем полном имени? По сути, это упоминание вашего отца. И чем популярнее имя папы, тем распространеннее ваше отчество. Именно поэтому одних отчеств вокруг полно, а другие кажутся экзотикой. Чтобы понять, почему Артемовичей и Антоновичей так мало, достаточно посмотреть, какие имена давали мальчикам 30–40 лет назад.

В будущем людей с отчеством Артемович и Артемовна станет больше

Что влияет распространнность отчества

Отчество в России присваивается по имени отца — это прямо прописано в статье 58 Семейного кодекса. Из этого следует, что если в стране родилось много Александров, через 25–35 лет появится много детей с отчеством Александрович и Александровна. А если Артемов было мало, Артемовичей тоже будет мало.

Поэтому вопрос «почему мало Артемовичей» на самом деле звучит так: «почему среди нынешних отцов мало Артемов?». А все потому, что имя Артем стало массово популярным совсем недавно. Основная масса сегодняшних отцов получала имена в 1980–1990-е годы, когда в моде были совсем другие имена.

Почему Александровичей и Сергеевичей так много

По данным Московского ЗАГСА, что самые распространенные отчества в столице это Александрович, Алексеевич, Сергеевич, Дмитриевич и Андреевич. Причина в том, что в 1980–1995 годах мальчиков массово называли Александрами, Алексеями, Сергеями, Дмитриями и Андреями. Такими именами называли буквально каждого третьего ребенка.

Теперь эти мальчики выросли, стали отцами, и их дети автоматически получили соответствующие отчества. Получается, что волна популярности имени в одном поколении через 25–35 лет превращается в волну определенного отчества в следующем. Ничего мистического, чистая арифметика.

Когда имя Артем стало популярным в России

Артем — имя знакомое и привычное, но массовую популярность оно набрало только ближе к 2000–2010-м годам. По данным Единого госреестра ЗАГС, в 2024 году Артем входил в число самых популярных мужских имен для новорожденных. Но эти Артемы сейчас — младенцы и дети.

Среди сегодняшних малышей много Артемов, но до отцовства им еще далеко

Своих «Артемовичей» они начнут массово производить примерно через 20–35 лет. Для этого нужно, чтобы Артёмы выросли, стали отцами и у них родились дети. А дочери, кстати, будут Артемовнами, так что мужская форма отчества автоматически делит потенциальную численность примерно пополам.

Почему отчество Антонович останется редким

С Антоновичем ситуация жестче. Имя Антон — нормальное, узнаваемое, но оно никогда не было таким массовым отцовским именем, как Александр или Сергей. Антонов было умеренное количество, и в результате отчество Антонович встречается, но не бросается в глаза на каждом шагу.

А если посмотреть на свежую статистику имен, Антон и сейчас не входит в число модных. По данным статистики ЗАГС, Артем все еще держится в верхней части рейтингов, хотя уже теряет позиции. А Антон среди трендовых имен не выглядит сильным игроком. Это значит, что Артемовичей со временем, скорее всего, станет заметно больше, а Антоновичи останутся относительно редкими.

В России живет больше людей, чем может показаться, но даже при такой численности населения для массового появления какого-то отчества нужна именно волна популярности имени в предыдущем поколении.

Какие отчества могут стать популярными

Если посмотреть на рейтинги самых популярных мужских имен последних лет, можно с неплохой точностью предсказать, какие отчества станут массовыми через поколение. Помимо Артема, в топе стабильно держатся такие имена, как Михаил, Матвей, Лев и Марк.

Это значит, что через 20–35 лет Россию, вероятно, ждет волна Артемовичей, Михайловичей, Матвеевичей, Львовичей и Марковичей. А привычные Сергеевичи и Алексеевичи постепенно начнут встречаться реже. Это произойдет не потому что эти имена исчезнут, а потому что их доля среди новых отцов будет снижаться.

В этом и заключается главный принцип: отчество — это всегда зеркало прошлого, отражение моды на имена одного поколения назад. Артемовичей пока мало не потому, что с отчеством что-то не так, а потому что в основном Артемы еще слишком молоды. Антоновичи, скорее всего, останутся умеренно редкими, потому что имя Антон не переживало такого бума. А вот будущие Матвеевичи и Львовичи уже подрастают в детских садах.

