Корабль Тесея: древний парадокс, который заставит вас сомневаться в себе

Внимательные читатели нашего сайта знают, что клетки человеческого организма обновляются каждые 7–10 лет. Получается, что через десять лет мы будем состоять из совершенно новых молекул. Но останемся ли мы самими собой? Это не вопрос психологии или мистики, а старая философская загадка, которая называется корабль Тесея. Ее придумали за несколько столетий до нашей эры, но она до сих пор не имеет однозначного ответа. И почему-то одинаково тревожит и нейробиолога с томографом, и обычного человека, который просто почесал затылок перед зеркалом.

Что такое парадокс корабля Тесея простыми словами

Согласно греческому мифу, герой Тесей победил чудовище Минотавра и на корабле вернулся в Афины. Афиняне берегли этот корабль как реликвию и каждый год отправляли его в плавание к острову Делос в честь бога Аполлона. Со временем доски гнили, и их заменяли новыми. Сначала одну, потом другую, потом третью, пока от первоначального корабля не осталось ни единой оригинальной детали.

И тут древние философы задались вопросом: если все части корабля заменены, это все еще тот самый корабль Тесея или уже совсем другой? А если другой, то в какой именно момент он перестал быть «тем самым»? Когда убрали первую доску? Десятую? Последнюю?

Эту историю сохранил для нас Плутарх в жизнеописании Тесея. Он писал, что корабль стал постоянным предметом спора среди философов: одни считали, что судно остается прежним, другие — что нет. И за две с лишним тысячи лет спор так и не закончился.

Что добавил к парадоксу Томас Гоббс в 17 веке

По данным энциклопедии Британика, в 17 веке английский философ Томас Гоббс добавил к задаче еще один поворот. Представьте, что некий смотритель собирал все снятые с корабля старые доски и из них собрал второй корабль, в точности как оригинальный. Теперь у нас два судна. Одно — то, которое стоит в порту и на котором заменили все детали. Второе — собранное целиком из оригинальных частей.

Какой из двух кораблей — настоящий корабль Тесея? Тот, который сохранил форму и непрерывную историю, но не имеет ни одной исходной доски? Или тот, который состоит из оригинального материала, но был разобран и собран заново?

Гоббс показал, что у слова «тот же самый» есть как минимум два значения — тождество формы и тождество материи. И они могут противоречить друг другу. Если оба корабля «настоящие», то получается два одинаковых оригинала, что звучит абсурдно.

Остается ли корабль Тесея прежним после замены деталей

Философы за столетия предложили несколько принципиально разных ответов на этот вопрос, и ни один из них не стал общепринятым.

Самое популярное решение, согласно Стэнфордской философской энциклопедии, признать, что материал, из которого сделан корабль, и сам корабль как объект — это не одно и то же. Они просто занимают одно и то же место в пространстве в одно и то же время. Звучит странно, но логика такая: корабль — это не набор досок, а определенная структура с определенной историей.

Другой подход предложил американский философ Дэвид Льюис. Он предлагал рассматривать объекты как серию временных срезов, как кадры в кино. Корабль в понедельник и корабль в пятницу — это не один объект, который меняется, а два разных среза одного растянутого во времени целого.

Есть и третья точка зрения — так называемая теория непрерывной идентичности. Если изменения происходят постепенно и объект не был полностью уничтожен в один момент, он остается тем же самым. Дом, в котором за десять лет поменяли все стены по одной, все еще тот же дом. Но если снести его целиком и построить заново за день, это уже другой дом.

Ноам Хомский и ряд когнитивных ученых вообще считают, что парадокс возникает из-за особенностей нашего мышления, а не из-за устройства реальности. Мы привыкли считать, что наши интуитивные представления о вещах точно отражают мир, но это далеко не всегда так.

Как корабль Тесея связан с телом человека

А теперь самое интересное — вы сами являетесь кораблем Тесея. Около 330 миллиардов клеток в вашем теле заменяются каждый день. Клетки желудка обновляются за пару дней, кожа, за две-три недели. Скелет полностью обновляется примерно за десять лет.

Популярный миф гласит, что тело полностью обновляется за семь лет. На самом деле исследования показали, что средний возраст клетки в теле — от 7 до 10 лет, но это именно среднее: одни клетки живут считанные дни, другие — десятилетия. Некоторые нейроны мозга остаются с нами на протяжении всей жизни и не заменяются вообще. То же касается клеток хрусталика глаза, они формируются еще в эмбриональном периоде и сохраняются до самой смерти.

То есть наше тело — это одновременно и «обновленный корабль», и частично «оригинальный». Вы через десять лет — это в основном другой набор атомов и клеток, но с теми же нейронами, теми же воспоминаниями и тем же ощущением «я». Где именно проходит граница между прежним вами и новым вами? Это и есть парадокс корабля Тесея, только примененный к человеку.

Корабль Тесея в реальном мире

Этот парадокс — не только упражнение для ума. Он встречается в совершенно реальных ситуациях.

USS Constitution — американский деревянный фрегат, старейший действующий военный корабль на плаву, спущенный на воду в 1797 году. По оценке специалистов ВМС США, в нем сохранилось лишь около 8–10 процентов оригинального материала. Музей корабля прямо ссылается на парадокс корабля Тесея, но при этом заключает, что Constitution практически не содержит оригинальной древесины, но мы полагаем, что никто не стал бы считать его копией.

Другой потрясающий пример, это храм Исэ в Японии, которое с конца 18 века полностью перестраивается каждые двадцать лет на соседнем участке. Нынешнее здание, возведенное в 2013 году, уже 62-я версия, а 63-я будет завершена в 2033 году. Перестройка символизирует синтоистскую идею смерти и обновления, непостоянства всех вещей. Японцы не видят здесь никакого противоречия: храм остается тем же самым, просто вечно молодым.

Почему у парадокса корабля Тесея нет ответа

Дело в том, что парадокс корабля Тесея — это не математическая задача с единственным решением. Это вопрос о том, что мы вообще понимаем под словами «тот же самый». А у этих слов, как выяснилось, нет одного универсального значения.

Американский философ Хилари Патнэм утверждал, что сами понятия «объект» и «существование» имеют множество равноправных значений, и ни одно из них не является единственно верным. Это позиция, которую иногда называют доктриной вариативности квантора. Проще говоря, спор идет не о корабле, а о языке и способе мышления.

Есть и еще один важный взгляд, который исходит со стороны когнитивной науки. Корабль можно рассматривать не как «вещь» и не как набор деталей, а как организационную структуру с непрерывным восприятием. Мы считаем объект «тем же самым», пока наш мозг воспринимает его как непрерывный. Это говорит больше о нашем мозге, чем о самом корабле.

Поэтому парадокс оказался настолько живучим и сохранился до наших дней. Он не просто про доски и гвозди, он про границы нашего мышления, про природу идентичности, про то, что делает вещь или человека самими собой. Каждая эпоха находит в нем новое отражение: от споров о подлинности музейных экспонатов до вопросов о том, можно ли считать нейросеть той же самой после переобучения.

Два с лишним тысячелетия назад афиняне спорили о деревянном корабле. Сегодня мы спорим о том же, только корабль стал сложнее. Он стал нами самими, нашими технологиями и нашим пониманием того, что значит «быть собой». И пока мы способны задавать этот вопрос, парадокс останется актуальным.