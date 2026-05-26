Какие цвета видят собаки и почему теряют красный мяч

Собаки видят мир в цвете — просто не во всех цветах сразу. Популярный миф о чёрно-белом зрении у собак давно опровергнут наукой, но некоторые люди до сих пор в него верят. Вообще многие животные видят мир совсем не так, как мы привыкли думать. Разбираемся, какие цвета доступны вашему собакену, почему красный мяч для него — не красный, и как это знание может пригодиться в обычной жизни.

Почему считается, что собаки видят мир чёрно-белым

Если вы когда-нибудь слышали, что собаки видят мир как старое кино — только в оттенках серого, — можно выдохнуть. Это неправда. Собаки действительно различают цвета, просто их палитра заметно скромнее нашей.

Всё дело в особых клетках сетчатки — колбочках. Именно они отвечают за восприятие цвета. У людей три типа колбочек, поэтому мы видим гораздо больше оттенков — от красного до фиолетового. У собак только два типа колбочек — поэтому их зрение называют дихроматическим. Представьте себе человека с красно-зелёным дальтонизмом: примерно так и выглядит мир глазами вашего пса.

Какие цвета видят собаки

Два типа колбочек у собак чувствительны к разным участкам спектра. Один улавливает сине-фиолетовые волны, другой — жёлто-зелёные. Это значит, что синий и жёлтый цвет собаки различают особенно хорошо.

А вот с красным и зелёным — проблема. Эти цвета собака, скорее всего, видит как нечто серовато-бурое. Ветеринарный офтальмолог Мэри Лассалин из Пенсильванского университета приводит наглядный пример: красный цветок с зелёным стеблем в синей вазе собака увидит как серый цветок с желтоватыми листьями и сине-фиолетовую вазу.

Важная оговорка: мы не можем залезть собаке в голову и точно узнать, как именно она «переживает» тот или иной цвет. Учёные знают только, на какие длины волн реагируют колбочки. Но субъективное ощущение цвета у собаки может отличаться от нашего даже в пределах жёлто-синего диапазона.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Чем зрение собаки отличается от человеческого

Может показаться, что собаки проигрывают нам по зрению. Но это только если мерить всё нашими мерками. В сетчатке собаки особенно много других фоторецепторов — палочек. Колбочек у собак около 3%, тогда как у людей — 5%. Зато палочек — гораздо больше.

Именно палочки отвечают за две суперспособности собачьего глаза:

Отличное ночное зрение — собаки видят в темноте значительно лучше нас

— собаки видят в темноте значительно лучше нас Превосходное обнаружение движения — даже мелкое шевеление на краю поля зрения не останется незамеченным

По сути, эволюция сделала выбор: меньше красок, но зато острейшая реакция на движение и способность ориентироваться в сумерках. Для хищника, который охотится на рассвете и в вечерних сумерках, это куда ценнее, чем умение любоваться оттенками заката.

Какой цвет игрушек лучше выбрать для собаки

Теперь понятно, почему ваш пёс иногда теряет ярко-оранжевый мяч на зелёной траве: для него и мяч, и трава выглядят примерно одинаково — в серо-бурых тонах. А вот синий или жёлтый мяч собака найдёт гораздо быстрее, потому что эти цвета она различает отлично.

Впрочем, не стоит переживать слишком сильно.

Как отмечают специалисты, собаки ориентируются в мире не только глазами: для них слух и обоняние важнее зрения, и любимую игрушку они находят в первую очередь по запаху. Так что ваш питомец не страдает от того, что не видит красных роз — он прекрасно компенсирует это носом.

Мэри Лассалин шутит: «Насколько мне известно, ни один из моих четвероногих пациентов так и не смог сесть за руль». Для повседневной жизни собаки ограниченное цветовое зрение — не проблема.

Что нужно знать о цветовом зрении собак

Чтобы было легче представить, как собаки воспринимают цвета, даю краткую шпаргалку:

Синий — собака видит как синий

Жёлтый — видит как жёлтый

Красный — выглядит серым или тёмно-бурым

Зелёный — тоже превращается в серовато-жёлтый

Фиолетовый — воспринимается как синий

Если хотите, чтобы игрушка была для собаки максимально заметной, выбирайте синие и жёлтые цвета — они будут выделяться на любом фоне. А вот красно-зелёная гамма для собачьих глаз сливается в одно невнятное пятно.

Собачье зрение — не ущербная версия человеческого, а просто другая система, заточенная под другие задачи. Там, где нам нужны краски, собаке нужны скорость реакции, чувствительность к движению и способность видеть в полутьме. И с этими задачами её глаза справляются блестяще. А цвета? Для этого у неё есть нос — и, кажется, он работает даже лучше, чем наши глаза.