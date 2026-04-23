Всемирный день книги 23 апреля: почему дата не случайна

Каждый год 23 апреля более ста стран мира отмечают Всемирный день книги и авторского права — праздник, учреждённый ЮНЕСКО. Казалось бы, просто повод лишний раз взять книгу в руки (тем более что чтение книг продлевает жизнь). Но за этой датой стоит удивительная история, в которой переплелись средневековая легенда о драконе, барселонский книготорговец с амбициями и забавная календарная путаница между двумя величайшими писателями в истории.

Почему Всемирный день книги отмечают 23 апреля

Дата выбрана не случайно. ЮНЕСКО приняла решение в 1995 году, опираясь на то, что 23 апреля — это день, связанный сразу с несколькими именами мировой литературы. Считается, что именно в этот день в 1616 году умерли Уильям Шекспир и перуанский хронист Инка Гарсиласо де ла Вега. С этой же датой долгое время ассоциировалась смерть Мигеля де Сервантеса — автора «Дон Кихота». Кстати, сегодня первые издания таких авторов стоят целое состояние.

Но здесь начинается самое интересное. На самом деле Шекспир и Сервантес не умерли в один и тот же день, хотя формально дата совпадает. В 1616 году Испания уже перешла на григорианский календарь, а Англия по-прежнему жила по юлианскому. Разница между ними составляла около 11 дней. Шекспир скончался 23 апреля по юлианскому календарю, что соответствует 3 мая по григорианскому. То есть Шекспир пережил Сервантеса примерно на 11 дней.

Более того, Сервантес, судя по испанским записям того времени, скорее всего, скончался 22 апреля — а 23-го числа его уже похоронили. В Испании тогда было принято фиксировать дату погребения, а не самой смерти. Но эти детали не помешали ЮНЕСКО сделать 23 апреля символической точкой для всего литературного мира.

Каталонская традиция: розы и книги в один день

Идея отмечать день книги появилась задолго до решения ЮНЕСКО. В 1922 году барселонский издатель Висенте Клавель предложил учредить День книги, чтобы почтить память Сервантеса и заодно подстегнуть продажи. Изначально праздник привязали к 7 октября — предполагаемой дате рождения Сервантеса. Однако позже его перенесли на 23 апреля — день смерти писателя.

И тут произошло красивое совпадение. В Каталонии 23 апреля — это Диада де Сант Жорди, день покровителя региона, святого Георгия. По старинной традиции, в этот день влюблённые обмениваются подарками: мужчины дарят женщинам красную розу, а женщины мужчинам — книгу. Корни обычая уходят в средневековую легенду: рыцарь Жорди победил дракона, и на месте, где пролилась кровь чудовища, вырос розовый куст. Рыцарь сорвал самую красивую розу и вручил её спасённой принцессе.

Со временем День книги и Диада де Сант Жорди слились в один праздник. Сегодня во многих испанских книжных магазинах 23 апреля к каждой купленной книге прилагается красная роза. А в самой Каталонии в этот день продаётся книг больше, чем в любой другой день года — особенно бумажных, со своим особым запахом.

Как ЮНЕСКО сделала День книги мировым праздником

В 1995 году Генеральная конференция ЮНЕСКО официально утвердила 23 апреля как Всемирный день книги и авторского права. Это был год, объявленный ООН Годом толерантности, и делегаты решили создать ежегодный повод напоминать миру о ценности книг, чтения и защиты авторских прав. Выбор даты был обусловлен двумя причинами: литературной символикой 23 апреля и каталонской традицией, которая к тому моменту уже несколько десятилетий успешно связывала книги и розы.

С тех пор праздник отмечается в более чем 100 странах мира. Библиотеки, издательства, музеи и школы проводят в этот день специальные мероприятия — от марафонов чтения и литературных конкурсов до кампаний по защите авторских прав.

Мировая книжная столица 2026: Рабат и его программа

Одна из ключевых инициатив ЮНЕСКО, связанных с этим праздником, — программа «Мировая книжная столица». Каждый год организация вместе с международными ассоциациями издателей, библиотекарей и книготорговцев выбирает город, который на протяжении всего года будет продвигать чтение и книжную культуру.

В 2026 году этот статус получил Рабат — столица Марокко. Он стал 26-м городом в истории программы. До него титул носили Рио-де-Жанейро (2025), Страсбург (2024) и Аккра (2023). Первым городом, удостоенным этого звания ещё в 2001 году, был Мадрид.

Программа Рабата сосредоточена на расширении доступа к книгам, поддержке местной издательской отрасли и продвижении грамотности среди всех возрастных групп. Это также привлекает внимание к арабоязычной литературе и книжной культуре Северной Африки.

Как отметить Всемирный день книги 23 апреля

Способов отпраздновать этот день множество, и все они на удивление просты:

Зайти в библиотеку или книжный магазин — многие из них проводят специальные мероприятия 23 апреля

Подарить книгу близкому человеку — по каталонской традиции, можно добавить к ней розу

Устроить читательский вечер или присоединиться к книжному клубу

Нарядиться любимым книжным персонажем — эта традиция особенно популярна в Великобритании

Просто взять книгу и провести с ней вечер — именно так я и сделаю.

Кстати, стоит знать одну деталь: в Великобритании и Ирландии существует свой «Всемирный день книги», который проводится в первый четверг марта — это отдельная благотворительная инициатива, направленная на детское чтение. А глобальный праздник ЮНЕСКО — это именно 23 апреля.

Всемирный день книги — один из тех редких праздников, где за простой идеей «почитай книгу» прячется по-настоящему богатая история. Средневековые легенды, календарные казусы, каталонские розы и решение международной организации — всё это сложилось в дату, которая напоминает: книга остаётся одним из самых мощных инструментов, связывающих поколения и культуры. И самый честный способ это отпраздновать — просто открыть одну из них. Тем более что читать полезнее, чем просто слушать аудиокниги или смотреть фильмы.