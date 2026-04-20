Если закрыть глаза, слух становится лучше? Разбор популярного мифа

Вы когда-нибудь зажмуривались, пытаясь расслышать что-то важное? Многие делают это инстинктивно, ведь кажется, что если убрать лишнее, мозг сосредоточится на звуке. Логично же? Но китайские ученые выяснили, что это не работает, и с закрытыми глазами мы слышим хуже, а не лучше. Мозг просто так устроен, и никакая сила воли тут не поможет.

Почему все думают что закрытые глаза улучшают слух

Наш мозг одновременно обрабатывает зрение, слух, осязание и другие каналы. Поэтому логично предполагать, что если выключить зрение, освободившиеся ресурсы должны усилить слух. Именно такая логика стоит за распространенным убеждением о том, что мозг может обрабатывать лишь ограниченный объем информации, и если убрать визуальные отвлекающие факторы, появится запас для слуховой задачи.

Большинство людей инстинктивно закрывают глаза, пытаясь сосредоточиться на тихом звуке. Многим из нас с детства говорили, что закрытые глаза помогают лучше слышать. Это настолько очевидно, что мало кто задумывается, действительно ли это работает.

Однако исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тун решили проверить эту идею экспериментально. Они попросили участников распознавать разные звуки на фоне шума с открытыми и закрытыми глазами. Результаты оказались неожиданными, и они блыи опубликованы в The Journal of the Acoustical Society of America.

Как ученые проверили связь зрения и слуха

В эксперименте участвовали 25 добровольцев. Им нужно было распознать один из пяти целевых звуков: плеск весла каноэ, удар барабана, пение жаворонка, гул поезда или стук клавиатуры на фоне шума громкостью 70 децибел. Чтобы вы понимали, 70 дБ — это примерно громкость оживленной улицы или шумного ресторана.

Добровольцы слушали звуки через наушники и регулировали громкость целевого сигнала до тех пор, пока он не становился едва различимым. Тест проводили в четырех условиях: с закрытыми глазами, с открытыми глазами перед пустым экраном, при просмотре статичного изображения, связанного со звуком, и при просмотре видео, соответствующего звуку. Уровень громкости, при котором участник различал звук с открытыми глазами перед пустым экраном, стал базовой отметкой для сравнения.

Что показал эксперимент: закрытые глаза ухудшают слух

Результаты опрокинули ожидания. Когда участники закрывали глаза, целевой звук приходилось делать в среднем на 1,32 децибела громче, чтобы они могли его расслышать. Проще говоря, с закрытыми глазами люди слышали хуже, чем при взгляде на пустой экран.

А вот зрительная подсказка работала в обратную сторону. При просмотре статичной картинки, связанной со звуком, участники распознавали его при громкости на 1,6 дБ ниже базовой. Еще заметнее был эффект видео, потому что оно позволяло услышать звук при громкости на 2,98 децибела ниже базового уровня.

Разница между закрытыми глазами и видео составила более 4 дБ, и это ощутимый разрыв в чувствительности слуха. Получается, зрение не отвлекает мозг от слуха, а помогает ему зацепиться за нужный сигнал.

Почему мозг хуже слышит с закрытыми глазами

Чтобы понять механизм, ученые надели на участников ЭЭГ-шлемы (электроэнцефалографы) и отследили активность мозга во время каждого теста.

Оказалось, что закрытие глаз переводит мозг в режим, при котором мозг начинает агрессивнее фильтровать входящие сигналы. Представьте, что вы включили шумоподавление в наушниках на максимум, и оно убирает не только фоновый гул, но и голос собеседника.

Именно это происходит в мозге, и фильтрация не ограничивается фоновым шумом — она подавляет и те звуки, которые человек пытается расслышать. Мозг, лишенный зрительного якоря, уходит во внутренний фокус и начинает приглушать весь внешний мир.

А вот когда глаза открыты и перед ними — изображение или видео, связанное со звуком, зрительная информация привязывает слуховую систему к реальности и помогает мозгу отделить сигнал от шума.

Улучшается ли слух или мозг просто додумывает звук

Впрочем, у результатов есть интересный подвох. Если человек смотрит видео с каноэ и одновременно слышит плеск, не начинает ли мозг просто дорисовывать звук раньше, чем тот действительно становится слышен? Другими словами, улучшается ли реальный слух или мозг создает иллюзию? Авторы исследования планируют проверить это в следующих экспериментах.

Мы хотим протестировать несовпадающие пары — например, что будет, если человек слышит барабан, но видит птицу?

Это важное уточнение. Пока мы знаем, что визуальная подсказка помогает, но не до конца понимаем, работает ли здесь настоящее обострение слуха или мультисенсорная интеграция — способность мозга складывать данные от разных органов чувств в единую картину.

Когда закрытые глаза все же помогают слышать

Исследование не опровергает предыдущие данные о том, что в тихой обстановке закрытые глаза действительно помогают сосредоточиться на звуках. Закрыть глаза в абсолютно тихой комнате это по-прежнему рабочая стратегия. Но в шумном окружении вроде кафе она работает против вас.

Также стоит помнить, что у людей с длительной потерей зрения слух действительно обостряется со временем, но это результат долгосрочной перестройки мозга, а не просто закрытых глаз.