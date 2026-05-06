Что будет, если съесть слишком много леденцов от кашля

Вы уже третий день с кашлем и сосете леденцы один за другим, и невольно думаете, не много ли? Передозировка леденцами от кашля звучит как шутка, но токсикологи относятся к этому вопросу серьезно. Главным ингредиентом леденцов от кашля часто является ментол, который в высоких дозах может вызвать тошноту, головокружение и даже судороги. Значит ли это, что от сосательных конфет нужно отказаться, и во время простуды просто есть продукты, ускоряющие выздоровление?

Как ментол облегчает кашель

Ментол это органическое соединение, которое получают из масла перечной мяты или эвкалипта. В умеренных дозах он создает ощущение прохлады и легкое онемение в горле. Именно за этот эффект мы и ценим леденцы, когда першит при простуде.

Но у ментола есть обратная сторона. При избыточном употреблении то же самое вещество вызывает раздражение слизистых оболочек, вместо того чтобы их успокаивать. Представьте себе увлажняющий крем, небольшое количество которого смягчает кожу, но если вылить на лицо полтюбика — получится только раздражение.

Новое исследование показало, что употребление леденцов от кашля статистически связано с более длительным кашлем. Ученые обнаружили значимые корреляции между тяжестью кашля и средней дозой ментола в леденце, количеством леденцов в день и общей суточной дозой ментола. Впрочем, авторы осторожно отмечают, что тяжесть кашля может быть связана с количеством потребляемого ментола. Но это предварительные данные, а не окончательный вердикт.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Симптомы передозировки леденцами от кашля

Опасные передозировки леденцами от кашля случаются крайне редко. Но это не значит, что переедание пастилок проходит бесследно. Если съесть слишком много, первые симптомы будут связаны с желудочно-кишечным трактом — тошнота и рвота из-за раздражения слизистой желудка. Это своего рода сигнал организма о том, что хватит сосать конфеты.

Если этот сигнал проигнорировать и продолжить, ситуация может стать серьезнее. В высоких дозах ментол способен нарушить передачу нервных импульсов, что приводит к неврологическим симптомам вроде спутанности сознания, сонливости, головокружения, а в самых тяжелых случаях — к судорогам.

Симптомы нарастают постепенно, и до тяжелых последствий добраться очень сложно, потому что организм обычно сопротивляется задолго до критического порога.

Опасная доза ментола для здоровья

Один типичный леденец от кашля содержит от 5 до 10 мг ментола. Токсикологи оценивают летальную дозу ментола в 50–150 мг на килограмм массы тела, хотя некоторые расчеты указывают на цифру до 1000 мг на килограмм.

Давайте переведем это в понятные числа. Взрослому человеку весом около 77 кг пришлось бы за один раз съесть 400 леденцов с высоким содержанием ментола, чтобы добраться даже до нижней границы смертельной дозы. Это эквивалент минимум 13 полных пачек, ведь в стандартной упаковке обычно 20–30 штук.

Иными словами, случайно передознуться леденцами от простуды практически невозможно. Опасность ментоловых леденцов для здорового взрослого человека при обычном использовании стремится к нулю.

Смертельные случаи от отравления ментолом крайне редки. Один из единственных задокументированных эпизодов связан с рабочим на мятной фабрике в Индии, который погиб от судорог и почечной недостаточности через десять дней после очистки емкости с мятным маслом. То есть, речь шла об интенсивном вдыхании концентрированных паров, а не о леденцах.

Еще один экстремальный случай произошел с 86-летним мужчиной, которого соседи нашли без сознания. Он поступил в больницу со слабостью, мышечными болями, дезориентацией, язвами и изжогой. Как выяснилось, он съедал по две пачки леденцов в день на протяжении двадцати лет. Это случай хронического злоупотребления, а не разового переедания.

Бензокаин в леденцах от простуды

Есть ингредиент, который стоит воспринимать всерьезнее ментола. Некоторые леденцы от кашля содержат бензокаин — местный анестетик. И тут опасность более серьезная.

Бензокаин сегодня встречается в леденцах все реже именно из-за риска передозировки. Он способен вызвать метгемоглобинемию — состояние, при котором гемоглобин теряет способность переносить кислород. Клетки организма получают слишком мало кислорода, губы и руки синеют, а в тяжелых случаях это угрожает жизни.

Метгемоглобинемия возникает, когда железо в гемоглобине меняет форму из двухвалентной в трехвалентную. В таком состоянии молекула гемоглобина просто не может захватить кислород. Это как заменить замок на двери: ключ тот же, а повернуть его невозможно.

Симптомы метгемоглобинемии обычно появляются в течение нескольких минут или до двух часов после применения бензокаина. Поэтому при покупке леденцов стоит обращать внимание на состав: если в нем только ментол, риск серьезных побочных эффектов минимален при соблюдении инструкции.

Читайте также: Почему все лекарства такие горькие?

Что делать при передозировке леденцами

При любых сомнениях необходимо звонить на горячую линию центра по отравлениям. В России аналогичную функцию выполняют токсикологические центры при крупных больницах и единый номер экстренных служб 112.

Практические правила, которые помогут избежать проблем:

Следуйте инструкции на упаковке — если соблюдать рекомендации производителя, вы остаетесь в безопасной зоне;

— если соблюдать рекомендации производителя, вы остаетесь в безопасной зоне; Не давайте маленьким детям доступ к леденцам без присмотра;

без присмотра; Если болеете и знаете, что будете рассасывать леденцы весь день, отложите заранее количество, которое указано на пачке как допустимое — так вы не превысите безопасную дозу;

как допустимое — так вы не превысите безопасную дозу; Проверяйте состав, и избегайте леденцов с бензокаином, если нет прямого назначения врача.

Отдельно стоит следить за тем, не затянулся ли кашель. Исследователи предлагают при затяжном кашле попробовать прекратить прием ментоловых леденцов, ведь возможно, именно они мешают выздоровлению.

Больше полезных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Леденцы от кашля — не конфеты, хотя на вид и на вкус очень похожи. При обычном использовании они безопасны и действительно помогают пережить неприятные дни простуды. Но бездумно рассасывать пачку за пачкой не стоит, ведь ментол в больших количествах раздражает слизистые, а при хроническом злоупотреблении последствия могут быть серьезными. Лучший совет — прочитать инструкцию на упаковке и следовать ей, а если кашель не проходит больше недели, обратиться к врачу, а не за очередным леденцом.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Wisconsin Research and Education Network.