7 опасностей из детства, к которым нас готовили. И где же они?

Вера Макарова

В детстве многие всерьёз думали, что взрослая жизнь будет похожа на приключенческий фильм. Нужно опасаться зыбучих песков, не смотреть в глаза гипнотизёрам и ни в коем случае не заходить в мутную воду. Мультфильмы, приключенческие фильмы и телешоу десятилетиями внушали нам, что мир полон экзотических угроз, которые подстерегают буквально за углом. Проблема только в том, что реальная жизнь оказалась гораздо скучнее, и большинство опасностей из детства либо сильно преувеличены, либо вообще существуют только в кино. Зато настоящие взрослые проблемы почему-то никто толком не объяснял: выгорание, тревожность, кредиты, бессонница и бесконечные пароли от сервисов.

Вы тоже думали, что зыбучие пески будут проблемой посерьёзнее?

Зыбучие пески, которых мы боялись всё детство

Если верить фильмам 1980-х и 1990-х, зыбучие пески были одной из главных угроз человечеству. Герой обязательно проваливался в подозрительно ровный участок земли и медленно исчезал под песком, драматично размахивая руками. В жизни всё оказалось не так эффектно.

Настоящие зыбучие пески — это смесь песка, воды и ила, которая ведёт себя как густая жидкость. Это действительно может затруднить движение и засосать ноги, но полностью утонуть в нём человеку крайне сложно. Причина простая: человеческое тело легче такой смеси. Геологи и спасатели давно объясняют, что главное правило — не паниковать и двигаться медленно, постепенно освобождая ноги.

Правда ли пираньи могут съесть человека за минуту

Все знали, что пираньи — это зубастые водные пожиратели всего. И жутко пугались, когда что-то в мутной воде касалось ноги.

С пираньями похожая история. Кино превратило их в «живые блендеры», которые за секунды оставляют от человека скелет. В жизни пираньи совсем не похожи на безумных монстров из фильмов, большинство видов довольно осторожны. Да, у них мощные челюсти и острые зубы, но массовые нападения — редкость. Учёные отмечают, что агрессивнее они становятся в период нехватки пищи или защиты потомства.

Интересно, что образ «кровожадных пираний» во многом закрепился после визита Теодора Рузвельта в Южную Америку. Местные жители специально устроили показательную сцену с голодными рыбами, чтобы впечатлить гостей. История разошлась по книгам и позже добралась до Голливуда.

Почему Бермудский треугольник оказался не таким страшным

В детстве Бермудский треугольник казался чем-то мистическим. Исчезали корабли, пропадали самолеты, даже компасы не работали, ничто не могло нормально войти в него и выйти.

Для детей 1990-х Бермудский треугольник был почти порталом в другое измерение. Корабли исчезали, самолёты пропадали, компасы сходили с ума. Казалось, что это самое загадочное место на планете.

На деле всё оказалось намного проще. Этот район действительно сложен для навигации: там сильные штормы, рифы и активное течение Гольфстрима. При этом статистика аварий там не сильно отличается от других оживлённых морских маршрутов. Более того, у Бермудского треугольника даже нет официальных границ — разные авторы рисуют его по-разному. И вообще, когда вы последний раз про него слышали?

Откуда появился миф о самовозгорании человека

После того как детей уже предупредили, что нельзя бегать с ножницами, разговаривать с незнакомцами или сидеть слишком близко к телевизору, появился еще один страх — самовозгорание.

Отдельный детский кошмар — самовозгорание человека. В старых телешоу это выглядело как абсолютно случайная и необъяснимая смерть: человек просто сидел в кресле и внезапно вспыхивал.

Разборы таких случаев показывают, что почти всегда был внешний источник огня: сигарета, свеча, камин или неисправный обогреватель. А странный эффект, когда горит только человек без пожара вокруг, объясняется так называемым «эффектом фитиля»: одежда и жировые ткани поддерживают медленное горение, напоминающее свечу.

При этом самовозгорание как физическое явление существует, но касается материалов вроде промасленной ветоши, сена или угля, а не людей.

Может ли гипноз заставить человека делать что угодно

В детских фильмах злодей взмахивает карманными часами, шепчет: «Твои веки тяжелеют», — и внезапно совершенно нормальный человек превращается в похитителя драгоценностей, подражателя курицы или послушного приспешника.

Ещё один популярный страх детства — гипноз. Фильмы убеждали нас, что достаточно посмотреть на маятник, и человек мгновенно превращается в послушную марионетку.

На практике всё работает иначе: гипноз не отключает личность и не стирает моральные границы. Это состояние повышенной концентрации и внушаемости, но человек всё равно сохраняет контроль над собой. Намного сильнее на поведение людей влияют реклама, социальное давление и манипуляции — только выглядят они не так эффектно, как в кино.

Почему хищные растения не охотятся на людей

Хищные растения, которые могут съесть человека, не давали покоя воображению ни дома, ни на прогулке.

Примерно так же нас пугали и хищными растениями. Венерины мухоловки действительно едят насекомых, а некоторые крупные растения способны ловить мелких позвоночных. Но идея цветка, пожирающего человека, — чистая фантастика.

Хотя сами эти растения действительно необычные. Они эволюционировали в бедных питательными веществами условиях и научились получать часть необходимых веществ из живой добычи. Для растения без мышц, костей и нервной системы это уже выглядит почти как научная фантастика.

Зачем в фильмах показывают лазерные ловушки

Лазерные сетки были главным оружием вымышленной системы безопасности. Они были в каждом музее, хранилище, лаборатории и логове злодеев, в которые нужно было пробраться.

А знаменитые красные лазеры из фильмов про ограбления чаще всего нужны именно для зрелищности. В жизни охранные системы выглядят не так эффектно и работают иначе: камеры, датчики движения, электронные ключи, регламенты и банальный человеческий контроль работают эффективнее.

Но есть забавный момент: все эти детские страшилки всё-таки были полезны. Они учили осторожности и поддерживали ощущение загадочности мира. Просто взрослая жизнь оказалась устроена иначе: вместо зыбучих песков нас поджидали дедлайны, тревожные уведомления банков и необходимость придумывать новый пароль каждые три месяца. А вот комнат с лазерной сигнализацией, к сожалению, почти не встретилось.

