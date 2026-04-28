Асфальт из водорослей в 100 раз безопаснее и прочнее. Когда он появится?

Выйдите на улицу любого крупного города в жаркий летний день — и вы почувствуете этот тяжёлый запах горячего асфальта. Мы привыкли не обращать на него внимания, но учёные предупреждают: настоящая угроза скрыта именно в этих испарениях. Раньше мы уже рассказывали, почему асфальт вредит здоровью в жару, а теперь международная группа инженеров и биологов предлагает радикальное решение — заменить нефтяной компонент дорожного покрытия на быстрорастущие водоросли. Первые тесты выглядят впечатляюще.

Чем опасен обычный асфальт для здоровья человека

Асфальт — это по большей части щебень и песок. Чтобы всё это держалось вместе, используют битум — чёрную вязкую массу, которая остаётся после переработки сырой нефти. Когда битум стареет и нагревается на солнце, он выделяет летучие органические соединения — углеродные пары, которые непрерывно поднимаются с поверхности дороги.

В краткосрочной перспективе вдыхание этих испарений вызывает головокружение и затруднённое дыхание. У дорожных рабочих, которые годами контактируют с горячим асфальтом, значительно повышен риск развития рака лёгких. Но проблема касается не только строителей.

Недавние исследования показали, что ультрафиолет и жара меняют химический состав битума по мере старения дороги. Покрытие начинает выделять всё более мелкие и токсичные молекулы — часто совершенно без запаха. Эти крошечные соединения легко проникают в кровеносные сосуды и добираются до жизненно важных органов. Научные модели связывают такие выбросы с неврологическими повреждениями, особенно у женщин и пожилых людей.

«Жара усугубляет ситуацию, — говорит Элхам Фини, старший научный сотрудник Лаборатории глобального будущего Аризонского университета. — Она усиливает выбросы из асфальта».

Как делают асфальт из водорослей и биобитума

Идея звучит странно: заменить продукт нефтепереработки на зелёную массу из пруда. Но у водорослей есть несколько свойств, которые делают их идеальным кандидатом.

Водоросли растут с огромной скоростью — некоторые виды удваивают массу за сутки. Они поглощают углекислый газ из атмосферы и запирают его в своих клетках. Один акр (около 0,4 гектара) культивируемых водорослей даёт до десяти раз больше биомассы, чем поле кукурузы или сои.

Чтобы превратить водоросли в аналог битума, учёные используют процесс под названием гидротермальное сжижение. По сути, это высокотехнологичная скороварка, которая имитирует условия, при которых Земля миллионы лет превращала древнюю органику в нефть. Только вместо геологических эпох процесс занимает считанные часы. На выходе получается биомасло, которое затем очищают до состояния биобитума — вязкого связующего, пригодного для стандартных асфальтовых смесей.

Что важно — для выращивания водорослей не нужна ни питьевая вода, ни плодородная земля. Элхам Фини вместе с Питером Ламмерсом из Аризонского центра технологий и инноваций в области водорослей культивируют специальные штаммы, используя сточные воды из очистных сооружений.

«Это отличная схема, — объясняет Ламмерс, — потому что мы используем воду с высоким содержанием азота и фосфора, которую нельзя сбрасывать в природу. Вместо этого мы направляем её на выращивание новых водорослей».

Асфальт из водорослей не трескается и выдерживает мороз

Одно из главных слабых мест обычного асфальта — зима. На морозе нефтяной битум становится хрупким и покрывается термическими трещинами. Водоросли, как оказалось, решают и эту проблему.

В исследовании, проведённом специалистами Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Аризонского университета, учёные проверили, как асфальт с добавкой водорослей ведёт себя при отрицательных температурах. Результат: добавление всего 6% биосвязующего на основе макроводоросли ульвы радикально меняет физические свойства покрытия. Материал остаётся гибким и поглощает нагрузку от тяжёлого транспорта, не растрескиваясь.

Ещё удивительнее оказалась способность к самозалечиванию. Когда исследователи протестировали биомасло из другого вида водорослей — гематококкуса (Haematococcus pluvialis), — упругое восстановление асфальта под нагрузкой подскочило с 0,1% до 71%. Дорога, по сути, «пружинит» обратно, вместо того чтобы накапливать повреждения.

Асфальт из водорослей снижает токсичные выбросы в 100 раз

Главный вопрос — помогают ли водоросли справиться с ядовитыми испарениями? Лабораторные тесты показали обнадёживающие результаты. Биосвязующее из водорослей не останавливает выделение паров полностью, но оно запирает наиболее опасные соединения — те самые, что проникают в артерии и добираются до мозга. Согласно опубликованным данным, добавка водорослей снижает общую токсичность выбросов асфальта примерно в 100 раз.

Помимо этого, биосвязующее замедляет естественное разрушение покрытия. Дорога дольше сохраняет целостность, выделяет меньше испарений, требует меньше ремонтов и в итоге обходится дешевле для городского бюджета.

Есть и климатический бонус. Каждый процент нефтяного битума, заменённый на водорослевый, снижает чистые выбросы углерода на 3%. Логика простая: при добыче и переработке нефти в атмосферу выбрасывается древний углерод, запертый в недрах миллионы лет. Водоросли же, наоборот, в процессе роста забирают CO₂ из воздуха. Когда их запекают в биосвязующее, этот углерод остаётся запертым внутри материала. Теоретически дорога с 33-процентной добавкой биосвязующего выходит на полную углеродную нейтральность.

Когда дороги из водорослей появятся в городах

Несмотря на впечатляющие лабораторные результаты, до массового применения ещё далеко. Производство биобитума пока обходится значительно дороже, чем добыча обычной нефти. Масштабирование потребует серьёзных инвестиций в биоперерабатывающие заводы. Кроме того, нужны годы испытаний под реальным трафиком — миллионы грузовиков создают нагрузки, которые невозможно полностью воспроизвести в лаборатории. Это особенно важно для стран со сложным климатом, к примеру, для России, где почти нет бетонных дорог, хотя они считаются прочными и долговечными).

Однако движение уже началось:

Во Франции проект Algoroute успешно уложил биобитум на тестовых участках, подтвердив сокращение углеродных выбросов до 70% .

. В Великобритании строительная компания Tarmac запустила аналогичные пилотные проекты.

В городе Финикс планируется прокладка экспериментального участка дороги с водорослевым асфальтом — испытания в условиях экстремальной аризонской жары дадут данные, которые сложно оспорить.

Пока речь идёт о ранних стадиях разработки, и до появления водорослевого асфальта на городских улицах могут пройти годы. Но сама идея — превратить дорожное покрытие из источника токсичных испарений в инструмент очистки воздуха — уже не выглядит фантастикой. Она подкреплена конкретными цифрами и работающими прототипами.