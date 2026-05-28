Зыбучий песок: почему он убивает, даже если не засасывает с головой?

Зыбучие пески можно назвать одной из самых переоцененных приключенческими фильмами опасностей в природе. В фильмах человек наступает на песок, проваливается с головой и через минуту исчезает. Мы насмотрелись на зыбучие пески в кино, и в детстве даже думали, что в будущем обязательно окажемся в такой ситуации. Но как зыбучие пески работают на самом деле?

Что такое зыбучий песок и как он появляется

По данным National Geographic, никакого особенного песка не существует. Зыбучий песок — это самый обыкновенный песок, ил или мелкий грунт, который перенасыщен водой. Когда вода заполняет промежутки между частицами, они перестают держаться друг за друга. Поверхность выглядит твердой, но стоит наступить, и нога проваливается.

Чтобы было понятнее, представьте мокрый песок на пляже. Обычно он плотный, по нему приятно ходить. А теперь представьте, что воды в нем стало слишком много, настолько, что песчинки буквально плавают. Сверху это может выглядеть как ровная сухая поверхность с небольшой корочкой, но под ней — жидкая каша.

Физика здесь простая. Пока песок не трогают, он может держать вес. Но когда человек наступает, его структура нарушается, вода и песок перераспределяются, а вокруг ноги формируется плотная масса, что-то вроде цементной пробки. Именно поэтому человек не обязательно проваливается глубоко, но вытащить ногу обратно становится очень трудно. Чем сильнее дергаешь, тем крепче держит.

Где чаще всего встречаются зыбучие пески

В кино зыбучие пески обычно поджидают героев посреди пустыни. Однако в реальности их надо искать не в песчаных дюнах, а рядом с водой. Типичные места:

морские отмели и приливные зоны;

устья рек и эстуарии;

берега рек после паводка;

песчаные косы и илистые участки озер;

заболоченные территории;

карьеры и промоины;

русла ручьев в каньонах;

участки, где близко к поверхности подходят грунтовые воды.

Одно из самых известных опасных мест это залив Моркам в Великобритании. Там сочетаются быстрые приливы, зыбучие пески и постоянно меняющиеся русла. Местные власти прямыми словами предупреждают, что залив опасен, и выходить на отмели без подготовки нельзя.

Другой пример это национальный парк Арчес в штате Юта, США. В документах парка упоминается, что в некоторых каньонах туристам приходится обходить участки с зыбучим песком.

Бывают ли зыбучие пески в России

Да, зыбучие пески есть и в нашей стране. В России потенциально опасные участки это это речные отмели после весеннего паводка, берега водохранилищ, песчаные карьеры, илистые пляжи и места рядом с ручьями и промоинами. Особенно коварны участки, где сверху образовалась сухая корка, а под ней — мокрый рыхлый слой.

Зыбучий песок в России не редкость, просто у нас нет таких мощных приливов, как в Британии, поэтому они не так опасны. Но застрять по колено в илистом берегу реки или карьера это вполне реальная история, особенно если вы один и без телефона.

Правда ли зыбучий песок может засосать человека целиком

Короткий ответ: нет, не может. Плотность зыбучего песка — около 2 г/мл, а плотность человеческого тела — около 1 г/мл. Это значит, что человек в зыбучем песке ведет себя примерно как поплавок, погружается, но не до конца. Обычно человек проваливается примерно до пояса, а затем зависает, потому что песок просто слишком плотный, чтобы пропустить тело дальше вниз.

Так что голливудская сцена, где герой медленно уходит под поверхность с драматичным выражением лица, — это художественная выдумка.

Чем опасны зыбучие пески

Главная угроза зыбучего песка заключается не в том, что он вас проглотит, а в том, что он буквально возьмет вас в плен. А дальше в дело вступают обстоятельства:

Прилив. Если вы застряли на морской отмели, вода может подняться быстрее, чем вы думаете;

Переохлаждение. Холодная вода или ночная температура при обездвиженности — серьезная опасность;

Холодная вода или ночная температура при обездвиженности — серьезная опасность; Обезвоживание и тепловой удар. В жарком климате несколько часов без воды и тени могут стать критическими;

В жарком климате несколько часов без воды и тени могут стать критическими; Паника. Резкие движения уплотняют песок вокруг ног и ухудшают ситуацию;

Резкие движения уплотняют песок вокруг ног и ухудшают ситуацию; Удаленность. Если рядом нет людей и связи, даже неглубокое застревание может стать смертельным

Британская береговая охрана предупреждает, что в эстуариях и на илистых берегах могут скрываться каналы с быстрым течением. Если человек застрял, ему нужна профессиональная помощь, а не возомнивший себя героем друг, который полезет спасать без снаряжения и сам увязнет рядом.

Реальные случаи гибели людей в зыбучих песках

Самая известная трагедия произошла в 2004 году в заливе Моркам. По данным The Guardian, 23 китайских рабочих, собиравших моллюсков на отмели, погибли из-за наступающего прилива. Их убили плоская отмель, стремительный прилив, зыбучие пески и плохая организация работ. Люди не смогли вовремя уйти с отмели и оказались в ловушке.

В 2024 году в районе Солуэй-Ферт (тоже Великобритания) 74-летняя женщина застряла в зыбучем песке. Она успела позвонить в службу спасения, но быстрый прилив осложнил операцию. По данным The New York Times, тело нашли на следующий день.

Есть и случаи со счастливым концом. В 2025 году опытный турист в национальном парке Арчес застрял в зыбучем песке в каньоне и подал сигнал бедствия SOS. Его искали с дрона и вытаскивали спасатели с досками и лопатами. Он выжил, но риск был серьезным: холод, обездвиженность и удалённость от людей.

Как понять, что перед вами зыбучий песок

Есть несколько признаков, которые должны насторожить:

Ровная мокрая отмель, где не видно дна;

Пузырьки воды, выходящие из песка;

Дрожащая или «желеобразная» поверхность;

Липкий ил;

Резкий переход от твердого песка к мягкому;

Промоины, участки рядом с ручьями и стоками;

Места, которые недавно были под водой, после паводка или прилива.

Чтобы быстро проверить, не зыбучий ли это песок, воткните в него палку. Если она легко уходит вглубь и вытаскивается с характерным чавканьем, перед вами потенциально опасный участок. В приливной зоне отдельный фактор риска — незнание расписания приливов. Если вы идете по широкой мокрой отмели и не знаете, когда вернется вода, это уже опасная ситуация, даже без зыбучего песка.

Что делать, если провалился в зыбучий песок

Если это произошло, главное — не паниковать и не дергаться. Вот пошаговый алгоритм, основанный на рекомендациях спасательных служб:

Не делайте резких движений. Рывки уплотняют песок вокруг ног и ухудшают положение. Прекратите дергаться — это первое и самое важное; Сразу зовите помощь. Звоните 112 (в России) или 999 (в Великобритании). Скажите: «Человек застрял в песке или иле, есть риск воды». Телефон должен быть при себе, а не в рюкзаке за три метра; Распределите вес. Если стоите, попробуйте медленно перенести вес назад, сесть, лечь на спину или бок. Чем больше площадь опоры, тем меньше давление на грунт и тем медленнее вы погружаетесь; Освобождайте ноги медленно. Не тяните ногу вертикально вверх — это создает вакуум и требует огромного усилия. Аккуратно шевелите пальцами, вращайте стопу, раскачивайте ногу маленькими движениями. Если есть вода, подливайте ее к застрявшей ноге, это разжижает песок вокруг стопы и помогает разрушить то, что кажется цементом; Выбирайтесь ползком. Когда нога освободилась, не вставайте сразу во весь рост. Отползайте назад по своему следу или перекатывайтесь к более твёрдому участку

И еще несколько важных «нельзя». Нельзя бежать вперед через подозрительный участок. Нельзя прыгать. Нельзя позволять друзьям заходить к вам без доски, веревки или понимания происходящего.

Нельзя игнорировать прилив. Если вода уже приближается, попытка быстренько вытащить ногу самому может закончиться плохо. Зыбучий песок сам по себе редко убивает, он просто держит вас на месте, пока настоящая опасность спокойно подходит по расписанию.

В итоге получается, что зыбучие пески реальны, встречаются в том числе в России, но работают совсем не как в кино. Они не затягивают человека с головой, зато могут намертво обездвижить. А дальше вашу судьбу решает не песок, а прилив, температура, наличие связи и то, насколько быстро вы вспомните, что главное это не дергаться и звать на помощь.