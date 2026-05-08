Звёздные войны основаны на реальной истории: вот 7 доказательств

Вера Макарова

Когда смотришь «Звёздные войны», легко решить, что вся эта вселенная придумана с нуля. Световые мечи, Сила, Джабба Хатт — фантазия, кажется, не знает границ. Но если копнуть глубже, выясняется любопытная вещь: Джордж Лукас строил свою «космическую оперу» на вполне реальном фундаменте — истории, мифологии и политических событий XX века. Даже некоторых инопланетян «Звёздных войн» можно найти в реальной природе.

Звездные войны основаны на реальной истории

Джедаи появились под влиянием японских самураев

Лукас не раз признавался, что огромное влияние на него оказали фильмы Акиры Куросавы — японские исторические эпосы, известные как «дзидайгэки» (jidaigeki). Именно от этого слова, по одной из популярных версий, и произошло название «джедаи».

Но дело не только в названии. Кодекс поведения джедаев во многом повторяет бусидо — свод правил самураев, где честь, самодисциплина и служение высшей цели стоят на первом месте. Даже внешний вид джедаев — свободные одежды, напоминающие кимоно, и мечи как главное оружие — это прямая отсылка к самурайской культуре.

Как Древний Рим вдохновил Галактическую Империю

Превращение Галактической Республики в тоталитарную Империю — это не просто драматический поворот сюжета. Лукас сознательно повторил путь Древнего Рима, где в 27 году до нашей эры Сенат передал всю власть одному человеку — Октавиану, ставшему императором Августом.

Римское влияние в «Звёздных войнах» заметно и в деталях: Сенат как институт власти, архитектура зданий на Корусанте, тоги и мантии персонажей — всё это имеет отчётливый античный привкус. Лукас фактически пересказал историю падения республиканского строя, только перенёс её в космос. Именно поэтому эту линию можно читать шире — как историю о том, как умирают цивилизации, когда власть постепенно концентрируется в одних руках.

Татуин из «Звёздных войн» существует в реальности

Город Татауин в Тунисе — прообраз планеты Татуин из «Звёздных войн»

Пустынная планета Татуин, где вырос Люк Скайуокер, названа в честь вполне реального места. На юге Туниса есть город Татауин (Tataouine), и Лукас не просто позаимствовал название.

Архитектура, ландшафт и берберская культура этого региона напрямую вдохновили облик планеты в фильмах. Характерные глинобитные постройки, которые мы видим на Татуине, — это реальные жилища берберов. Часть сцен оригинальной трилогии снималась именно в Тунисе, и сегодня некоторые декорации всё ещё стоят в пустыне, привлекая туристов.

Реальные космические миры тоже бывают почти кинематографичными: учёные находили самые экстремальные планеты, рядом с которыми Татуин не кажется такой уж фантастикой.

Повстанческий Альянс связан с войной во Вьетнаме

Тема сопротивления угнетению проходит через все «Звёздные войны», и здесь Лукас опирался на совершенно конкретный исторический пример. В разговоре с Джеймсом Кэмероном в 2019 году режиссёр признал, что при создании Повстанческого Альянса он держал в голове Вьетконг — партизанское движение, противостоявшее южновьетнамскому правительству и армии США.

Лукас писал оригинальные сценарии в первой половине 1970-х, когда Вьетнамская война была главной темой в американском обществе. Оба режиссёра отметили любопытный парадокс: герои фильма — это, по сути, повстанцы, сражающиеся с режимом, то есть фигуры, которых в другом контексте назвали бы террористами.

Почему штурмовики похожи на солдат Третьего рейха

Имперские штурмовики — визуальная отсылка к военной эстетике Третьего рейха

Слово «штурмовик» (stormtrooper) взято прямо из истории нацистской Германии: реальный немецкий термин Sturmtruppen обозначал элитные штурмовые подразделения немецкой армии, а в английский язык слово попало в 1931 году.

Но Лукас заимствовал не только название. Цветовая палитра, символика и даже форма Галактической Империи сознательно стилизованы под Третий рейх. Чёрно-серая гамма, строгие мундиры офицеров, массовые построения солдат в идентичной броне — всё это визуальные цитаты из нацистской эстетики, которые помогают зрителю мгновенно считать: Империя — это зло.

Император Палпатин был вдохновлён Никсоном

Когда речь заходит о прототипе главного злодея саги, обычно вспоминают Юлия Цезаря, Гитлера или Наполеона. Все эти параллели имеют право на жизнь, но сам Лукас в интервью 1981 года назвал совсем другое имя.

«Ричарда М. Никсона звали этого человека, — объяснил режиссёр. — Он подчинил себе сенат, в итоге захватил власть и стал имперской фигурой. Он был по-настоящему злым, но притворялся хорошим парнем».

Палпатин как политик, который разрушает демократию изнутри, притворяясь её защитником, — это портрет, списанный с 37-го президента США, ушедшего в отставку после Уотергейтского скандала.

Гонки на подах повторяют колесничные бега Древнего Рима

Гонки на подах — космическая версия колесничных бегов Древнего Рима

Сцена гонки на подах в «Скрытой угрозе» 1999 года — один из самых зрелищных эпизодов приквелов. Вдохновили на неё колесничные бега в Древнем Риме, а гигантская арена на Татуине создана по мотивам Циркуса Максимуса — крупнейшего ипподрома античности.

Создатели фильма пошли ещё дальше и при съёмках откровенно вдохновлялись легендарной сценой гонки колесниц из «Бен-Гура» 1959 года. Это не скрывалось — визуальные параллели между двумя эпизодами настолько очевидны, что критики назвали заимствование «бесстыдным», хотя и эффектным.

