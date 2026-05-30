Самые высокогорные поселения мира: как люди живут на высоте 5000 метров

На высоте 5 000 метров кислорода вдвое меньше, чем на равнине, а температура круглый год близка к нулю. На удивление люди здесь не просто выживают — они строят дома, пасут овец и добывают золото в местах, где большинство из нас через пару часов мечтало бы о кислородной маске (как при подъёме к Эвересту). Вот пять самых высоких обитаемых точек планеты.

Ла-Ринконада, Перу — самый высокий город в мире

Ла-Ринконада расположена в перуанских Андах на высоте около 5 100 метров над уровнем моря. Это самое высокое постоянное поселение на планете. По разным оценкам, здесь живут от 12 до 50 тысяч человек — точные цифры расходятся, потому что официальные переписи дают одни числа, а журналисты, побывавшие на месте, — другие.

Людей сюда привело золото. Поселение появилось несколько десятилетий назад как временный лагерь шахтёров, но в начале 2000-х, когда цена на золото резко пошла вверх, население выросло на 230%. Шахтёры работают по системе «качоррео»: 30 дней бесплатного труда в шахте, а в конце — право унести столько руды, сколько сможешь. Сколько в ней золота, человек узнаёт только дома. Многих ждёт разочарование.

В городе нет канализации, системы вывоза мусора и нормального водоснабжения. Жители греются, сжигая мусор, а водоёмы загрязнены ртутью из шахт. Хроническая горная болезнь здесь обычное дело — она вызывает головокружение, головные боли и даже может привести к смерти. Уровень преступности высокий, а правоохранительных органов, по сути, почти нет.

Туйва, Тибет — деревня пастухов на берегу священного озера

Туйва — второе по высоте постоянное поселение в мире. Деревня стоит на берегу бирюзового озера Пума-Юмцо на высоте 5 070 метров. В отличие от Ла-Ринконады, это не шахтёрский лагерь, а древнее тибетское поселение, где люди живут в гармонии с природой уже очень давно. Именно в таких местах особенно хорошо видно, как у людей появляется генетическая адаптация к высоте.

Основное занятие — скотоводство. Зимой, когда озеро замерзает, пастухи перегоняют стада овец на остров посреди Пума-Юмцо: там трава остаётся зелёной. Весной, до таяния льда, стада возвращают обратно. Эта традиция передаётся из поколения в поколение — она существует уже тысячи лет.

Жизнь здесь красивая, но суровая. Средняя продолжительность жизни в деревне — менее 50 лет, и многие жители всё равно страдают от последствий нехватки кислорода. В последние годы власти предлагали переселить деревню, но часть жителей отказалась покидать родную землю. Тем более что прямо у озера стоит храм Туйгонба с историей в 500 лет, где местные жители крутят молитвенные барабаны и жгут благовония.

Монастырь Ронгбук у подножия Эвереста

Если бы существовал рейтинг мест, где люди живут иначе, Ронгбук был бы в нём на особом счету. Этот буддийский монастырь расположен на высоте около 4 980 метров на северном склоне Эвереста — и считается одним из самых высоких монастырей мира.

Монастырь основан в 1902 году ламой Нгавангом Тензином Норбу на месте, где буддийские монахи и монахини медитировали в пещерах ещё с XVIII века. Необычная деталь: монахи и монахини живут и медитируют здесь вместе — традиция, которая сохранилась ещё со времён совместного использования пещер.

Когда-то здесь жили около 500 монахов и монахинь, сейчас осталось лишь несколько десятков. Средняя годовая температура в районе монастыря — минус 17,5 °C, а рекордный минимум достигал −55,7 °C. Это одно из самых холодных постоянно населённых мест за пределами Антарктиды. В горах так холодно не только из-за климата: на высоте иначе работают давление, ветер и воздух. Несмотря на это, Ронгбук остаётся важным местом паломничества для шерпов и альпинистов, направляющихся к базовому лагерю Эвереста.

Лобуче, Непал — последний привал перед Эверестом

Небольшое поселение Лобуче находится на высоте 4 940 метров в непальском регионе Кхумбу. Это одна из последних остановок треккеров, идущих к базовому лагерю Эвереста с непальской стороны, откуда начинается путь к самой высокой точке планеты.

Лобуче — дом народа шерпа, который живёт здесь столетиями. Шерпы исповедуют буддизм и поддерживают глубокую духовную связь с горами. Перед восхождением альпинисты часто заходят сюда за благословением. В деревне регулярно проходят карнавалы и религиозные праздники.

Для путешественников здесь есть простые, но вполне комфортные лоджи и непременный дал бат — классическое непальское блюдо из риса и чечевичного супа, которым принято подкрепляться перед подъёмом выше.

Вэньцюань, Цинхай, Китай — станция на самой высокой железной дороге

Вэньцюань расположен на высоте около 4 870 метров и представляет собой крошечный аванпост на Цинхай-Тибетской железной дороге — самой высокогорной железной дороге в мире. Поселение было основано в 1955 году и состоит буквально из нескольких зданий на фоне бескрайнего горного плато.

Мало кто останавливается здесь, но те, кто бывал, описывают потрясающие виды: пыльные равнины, заснеженные хребты на горизонте и дикая природа вокруг — снежные барсы, антилопы и дикие яки. Рядом есть горячие источники, что и дало название посёлку (вэньцюань по-китайски означает «горячий источник»).

Как люди выживают в самых высокогорных поселениях мира

Международное общество горной медицины считает «высокогорьем» всё, что выше 1 500 метров над уровнем моря. На такой высоте уже заметно падает уровень кислорода, становится холоднее и суше. Но наш организм умеет перестраиваться довольно быстро: всего пары недель на высоте хватает, чтобы изменения в крови сохранялись ещё несколько месяцев — эритроциты становятся устойчивее и лучше удерживают кислород.

А люди, которые провели на высоте всю жизнь (например, шерпы), адаптировались к разрежённому воздуху на генетическом уровне. У них есть варианты генов (в частности, EPAS1), которые помогают организму эффективнее использовать кислород. Там, где равнинный житель будет задыхаться, горец чувствует себя вполне нормально.

Вот насколько разной может быть «нормальная жизнь». Кого-то ведёт наверх золото, кого-то — вера, а кого-то — земля предков, которую невозможно покинуть. И хотя экстремальная высота — это всегда вызов для здоровья, люди находят способы жить, работать и строить общины даже там, где, казалось бы, это невозможно.