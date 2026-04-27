Россия отправила 3 тонны груза на МКС: почему так не могут США?

Грузовой корабль «Прогресс 95» стартовал 25 апреля с космодрома Байконур в Казахстане и взял курс на Международную космическую станцию. На борту оказались почти три тонны еды, топлива и оборудования для экипажа экспедиции под номером 74. Это не просто доставка посылки: без таких рейсов жизнь и работа людей на орбите были бы невозможны.

Запуск космического корабля «Прогресс 95» с Байконура

По данным Space.com, ракета «Союз» поднялась в воздух в 3:21 утра по местному времени Байконура 26 апреля. Точность времени здесь не прихоть: для стыковки с объектом, летящим на высоте более 400 километров со скоростью около 28 000 км/ч, отклонение даже в несколько секунд может сделать сближение невозможным.

Беспилотный «Прогресс 95» вывез на станцию около трех тонн груза — еду, топливо и расходные материалы для научных экспериментов. Это второй рейс «Прогресса» в 2026 году: предыдущий корабль, «Прогресс 94», добрался до МКС в марте, несмотря на техническую проблему с одной из стыковочных антенн.

Космодром Байконур — один из старейших и самых активных космодромов мира. Все корабли серии «Прогресс» за почти полвека истории программы запускались именно отсюда.

Стыковка космического корабля с МКС

Корабль должен пристыковаться к станции 27 апреля. За двое суток «Прогресс 95» совершил серию орбитальных маневров, постепенно догоняя МКС и выравнивая свою скорость и траекторию с ней.

Стыковка пройдет в автоматическом режиме с помощью системы «Курс» — радарной навигации, которую используют российские корабли с конца 1980-х. Ручное управление остается резервным вариантом на случай сбоев. Корабль займет кормовой порт служебного модуля «Звезда», который освободился после ухода «Прогресса 93», который отстыковался от станции 20 апреля и сгорел в атмосфере над Тихим океаном.

На станции сейчас находятся семь человек, экипаж экспедиции 74: командир Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос), бортинженеры Сергей Микаев и Андрей Федяев (Роскосмос), Джессика Меир и Джек Хэтэуэй (NASA), Крис Уильямс (NASA) и Софи Адено (ESA).

Как работают космические корабли «Прогресс»

«Прогресс» — одноразовый корабль. Это принципиальное отличие от, например, капсулы Dragon компании SpaceX, которая возвращается на Землю и может использоваться повторно. У «Прогресса» нет ни теплозащитного экрана, ни парашютов, ни системы жизнеобеспечения — все это было бы лишним весом для грузовика.

Отсутствие этих систем позволяет увеличить полезную нагрузку — корабль может доставить до 2 350–3 200 кг груза в зависимости от модификации. «Прогресс 95» проведет на станции около семи месяцев. За это время экипаж разгрузит его, а затем заполнит отработанными материалами и мусором. После этого корабль отстыкуется и управляемо сойдет с орбиты, сгорев в плотных слоях атмосферы над безлюдным районом океана.

Такой подход решает сразу две задачи: станция избавляется от отходов, а орбита не засоряется обломками. С 1978 года было выполнено более 185 запусков кораблей серии «Прогресс» — сначала к станциям «Салют» и «Мир», а затем к МКС. Успешность программы превышает 98%.

Грузовые космические корабли для МКС

МКС зависит не от одного поставщика, а от целой флотилии. Помимо российского «Прогресса», грузы на станцию доставляют:

Dragon (SpaceX) — единственный корабль, который может вернуть груз на Землю с помощью парашютной посадки в океане. Это позволяет забирать результаты экспериментов и оборудование;

— единственный корабль, который может вернуть груз на Землю с помощью парашютной посадки в океане. Это позволяет забирать результаты экспериментов и оборудование; Cygnus (Northrop Grumman) — американский грузовик, включая новую увеличенную версию Cygnus XL. Как и «Прогресс», одноразовый;

— американский грузовик, включая новую увеличенную версию Cygnus XL. Как и «Прогресс», одноразовый; HTV-X (JAXA) — японский грузовой корабль, наследник серии Kounotori.

Сочетание одноразовых и многоразовых кораблей — это не случайность, а стратегия. Одноразовые системы проще и надежнее, многоразовые экономят деньги в долгосрочной перспективе и дают уникальные возможности — например, возврат грузов. Буквально за неделю до старта «Прогресса 95» экипаж принимал корабль Cygnus XL от Northrop Grumman, доставивший более пяти тонн грузов.

Такое разнообразие важно еще и как страховка. Если у одной страны или компании случается задержка с запуском, станция не остается без снабжения, потому что грузы приходят по другим каналам.

Что везут на МКС: научное оборудование и ресурсы для экипажа

Каждый грузовой рейс, это не просто «подвоз продуктов». Припасы обеспечивают работу десятков экспериментов, которые невозможно провести на Земле. Невесомость позволяет выращивать белковые кристаллы с более четкой структурой, чем в земных лабораториях, а это важно для фармацевтики. На станции изучают поведение бактерий, воздействие космического излучения на организм и даже тестируют ультрафиолетовое обеззараживание поверхностей для будущих долгих миссий.

Экспедиция 74, которой адресован нынешний груз, работает на МКС с декабря 2025 года. Часть экипажа вернется на Землю летом 2026-го, и до этого момента регулярные поставки это буквально вопрос их здоровья и безопасности.

МКС остается единственным постоянно обитаемым объектом за пределами Земли. Люди живут и работают на ней непрерывно уже более 25 лет. Каждая успешная миссия снабжения — подтверждение того, что международная кооперация в космосе продолжает работать, несмотря на любые земные разногласия. А опыт орбитальной логистики, накопленный за десятилетия рейсов «Прогрессов», Dragon и Cygnus, станет основой для снабжения будущих баз на лунной орбите и, возможно, на пути к Марсу.