Почему в казино нет часов и окон: вот что от вас скрывают

Зайдите в любое казино мира — от роскошного зала в Макао до скромного заведения на окраине города — и попробуйте найти настенные часы. Не получится. В казино почти никогда не бывает часов, и большинство людей уверены, что знают почему. Но реальная причина может оказаться куда интереснее привычного объяснения.

Почему в казино убирают часы и как теряется время

Самое распространённое объяснение звучит логично и даже немного зловеще. Без часов и окон казино превращается в замкнутый мир, где нет ни утра, ни вечера. Игрок теряет чувство времени, не задумывается, сколько часов провёл за столом, сколько денег потратил — и продолжает играть.

Этот приём, который психологи называют «временной дисторсией» (temporal distortion — искажение восприятия времени), действительно работает. Исследования показывают, что игроки в казино склонны терять ощущение времени и задерживаться дольше, чем планировали. Отсутствие естественного света усиливает эффект: без солнца за окном ваши биологические часы не получают привычных сигналов, и вы не замечаете, как день переходит в ночь.

Именно поэтому казино часто лишены не только часов, но и окон, витражей и любых источников дневного света. Единственный способ узнать время — достать телефон или посмотреть на наручные часы. Но когда вы увлечены игрой, время пролетает незаметно, и рука тянется к ним далеко не сразу.

Как дизайн казино заставляет игроков оставаться дольше

Чтобы понять, как казино устроены изнутри, стоит вспомнить Билла Фридмана — бывшего менеджера казино в Лас-Вегасе, который посвятил 20 лет изучению того, что заставляет людей играть дольше. Фридман сам боролся с игровой зависимостью и использовал свой опыт, чтобы разобраться в психологии казино с обеих сторон.

Он изучил более 80 казино в Неваде и сформулировал 13 принципов дизайна, которые опубликовал в книге «Designing Casinos to Dominate the Competition». Среди них — низкие потолки вместо высоких, разделение пространства на небольшие уютные зоны вместо огромных открытых залов, а также использование игрового оборудования как главного элемента декора.

Логика Фридмана проста: чем комфортнее и «домашнее» чувствует себя игрок, тем дольше он остаётся. И отсутствие часов — лишь один из множества инструментов в этом арсенале.

Почему игроки сами хотят забыть о времени в казино

Но вот что интересно. Фридман, автор тех самых принципов, утверждает, что история с часами — не про манипуляцию со стороны казино. По его словам, это сами игроки потребовали убрать часы и опустить жалюзи.

В интервью изданию The Hustle в 2024 году Фридман объяснил: азартные игроки приходят в казино за эскапизмом — за бегством от реальности. Они не хотят знать, который час. Они хотят забыть о внешнем мире, о делах и обязательствах — и полностью погрузиться в игру. Как выразился сам Фридман, игрокам «не нужно время — они находятся в мире фантазии и побега от реальности».

Это переворачивает привычную картину. Получается, казино не столько обманывают посетителей, сколько дают им то, чего те сами хотят — замкнутый мир без напоминаний о времени и реальности за стенами.

Почему в казино нет окон и как свет влияет на игру

Некоторые управляющие казино и вовсе считают историю про «потерю чувства времени» чем-то вроде теории заговора. Дэн Нита, бывший генеральный менеджер казино Horseshoe в Хаммонде (штат Индиана), предложил куда более прозаичное объяснение.

По его словам, естественный свет невозможно контролировать так же точно, как искусственное освещение. Солнечные лучи создают блики на экранах игровых автоматов, отражаются на картах и мешают игрокам видеть результаты. Убрав окна, казино получает полный контроль над светом в зале — без случайных бликов, перепадов яркости и визуальных помех, тем более что солнечный свет влияет на концентрацию и общее состояние человека.

Звучит скучновато по сравнению с психологическими теориями, но в этом есть здравый смысл. Любой, кто пытался работать за ноутбуком у окна в солнечный день, поймёт проблему.

Скорее всего, правда где-то на пересечении всех трёх версий. Казино — это бизнес, и владельцы прекрасно понимают, что замкнутая среда без внешних ориентиров помогает удерживать посетителей. Но при этом сами игроки действительно ценят атмосферу «другого мира», где можно забыть о повседневности. А инженерные соображения по поводу освещения добавляют вполне рациональный аргумент в пользу того же решения.

Любопытно, что те же принципы давно применяются за пределами казино. Торговые центры, супермаркеты и даже IKEA используют похожие приёмы: лабиринтные маршруты, отсутствие окон и контролируемое освещение. Цель та же — заставить вас забыть о времени и провести внутри как можно дольше. Так что в местах без часов и окон стоит задуматься: это вы сами хотите забыть о времени — или вам помогают это сделать? Не забывайте: за азартом почти всегда стоит банальная математика.