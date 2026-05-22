Почему ученые уверены в существовании инопланетян, но смеются над НЛО?

Радиоастрономы не сомневаются в существовании внеземной жизни, и речь не о бактериях, а разумных цивилизациях. При этом они же категорически отрицают, что инопланетяне когда-либо посещали Землю. Почему ученые настолько уверены и зачем они уже полвека слушают космос в надежде на ответ?

Ученые уверены, что инопланетяне существуют

Когда автора книги «The Echoing Universe: How Radio Astronomy Helps Us See the Invisible Cosmos» Эмму Чепмен спрашивают, верит ли она в инопланетян, ее ответ всегда один:

Абсолютно. У меня нет ни малейших сомнений.

Чепмен — радиоастроном и преподаватель астрофизики в Ноттингемском университете. В своей новой книге, которая еще не переведена на русский, она объясняет, почему среди ее коллег этот вопрос давно закрыт.

Аргумент прост и основан на статистике. Только в нашей Галактике, Млечном Пути, сотни миллиардов звезд, и у большинства из них есть планеты.

Открытия последних десятилетий, связанные с экзопланетами, показали, что миры, похожие на Землю, встречаются в космосе регулярно. Даже если пригодные для жизни планеты редкость, а зарождение жизни на них еще большая редкость, количество планет во Вселенной настолько огромно, что идея об уникальности Земли выглядит куда менее убедительно, чем предположение о существовании других цивилизаций.

Присоединяйтесь к нам в MAX!

Поиск внеземной жизни и истории про НЛО

Главная путаница, которая мешает серьезно говорить о внеземной жизни, это смешение двух совершенно разных вопросов.

«Существуют ли инопланетяне?» — один вопрос. «Прилетали ли они к нам?» — совсем другой.

Нет ни одного достоверного свидетельства того, что инопланетяне когда-либо прилетали на Землю. Они не строили пирамиды, летающие тарелки не делали круги на полях, и никаких секретных правительственных сговоров не существует. Большинство наблюдений НЛО оказываются Венерой, сияющей над горизонтом, оптическими иллюзиями или просто плохой съемкой на камеру.

Согласно статистике, количество сообщений о НЛО не выросло пропорционально распространению смартфонов. Если бы инопланетные корабли действительно летали над нашими головами, миллиарды камер в карманах людей давно бы это зафиксировали.

Именно из-за такого смешения научного поиска и конспирологии многие относятся к идее внеземной жизни скептически. Но профессиональные астрономы четко разделяют эти темы.

Что такое SETI и как оно работает

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — это программа поиска внеземного разума, которой занимаются преимущественно радиоастрономы.

Если где-то в космосе есть технологически развитая цивилизация, она, скорее всего, использует радиоволны, точно так же, как это делаем мы. Радиосигналы от телевидения, мобильной связи, радаров неизбежно утекают в космос. Если у инопланетян есть аналогичные технологии, их сигналы тоже расходятся во все стороны.

Задача SETI заключается в том, чтобы перехватить такой сигнал. Ученые направляют радиотелескопы на звездные системы и ищут необычные, явно искусственные радиосигналы, которые также известны как техносигнатуры. Это как настроиться на нужную радиостанцию, только вместо музыки вы пытаетесь услышать чужую цивилизацию.

Почему именно радиоволны? Потому что законы физики одинаковы по всей Галактике. Какой бы ни была чужая планета, радиоволны остаются самым эффективным и дешевым способом передачи информации на огромные расстояния.

Послание Аресибо, первое письмо человечества в космос

SETI — это прежде всего прослушка. Ученые слушают космос и ждут сигналов. Но в 1974 году астроном Фрэнк Дрейк решил, что ждать недостаточно, и впервые отправил послание сам.

Дрейк использовал гигантскую 305-метровую антенну обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Во время церемонии в честь обновления телескопа он направил в космос закодированный радиосигнал, который длился всего три минуты, но был в 10 миллионов раз ярче, чем обычное радиоизлучение Солнца.

Сообщение состояло из 1 679 двоичных цифр, нулей и единиц. Число было выбрано не случайно: 1 679 — произведение двух простых чисел, 23 и 73. Дрейк рассчитывал, что любой разумный получатель догадается разложить последовательность в прямоугольник 23 на 73 клетки. Если это сделать, проступает картинка: схематичное изображение человека, структура ДНК, Солнечная система и сам радиотелескоп Аресибо.

Послание было направлено в сторону M13 — плотного шарового скопления из сотен тысяч звезд в созвездии Геркулеса. Правда, выбор цели был во многом практическим: скопление просто оказалось над антенной в момент отправки. К тому же, когда сигнал долетит до нужных координат, M13 может сместиться с траектории узкого луча.

К обеденному перерыву после отправки, сигнал уже достиг орбиты Плутона. Сейчас он удалился от Земли более чем на 50 световых лет.

Опасно ли отправлять радиосигналы в космос

Дрейк отправил послание без чьего-либо разрешения, и это вызвало бурю. Королевский астроном Англии сэр Мартин Райл написал гневные письма в Международный астрономический союз, требуя запретить подобные передачи.

Но Дрейк и большинство исследователей SETI считали этот спор бессмысленным. Электромагнитное излучение утекает из атмосферы Земли с тех пор, как люди изобрели радио и телевидение. Мы уже даем о себе знать в космосе, хотим мы того или нет.

А реальная угроза вторжения зависит от двух вещей: смогут ли инопланетяне создать межзвездный транспорт и сочтут ли путешествие стоящим колоссальных энергозатрат.

Читайте также: В Млечном пути живут опасные инопланетяне

Почему ответ из космоса может идти десятки лет

Гораздо вероятнее любого вторжения это контакт с инопланетянами через радиосигнал. Но даже в этом случае наша беседа будет мучительно медленной.

Возьмем, к примеру, систему TRAPPIST-1, одну из самых многообещающих для поиска жизни. Вокруг этой звезды вращаются семь каменистых планет размером с Землю, и несколько из них находятся в обитаемой зоне, где теоретически возможна жидкая вода. Расстояние до TRAPPIST-1 составляет около 40 световых лет.

Это значит, что сообщение, отправленное туда сегодня, доберется до адресата через 40 лет. А ответ вернётся еще через 40. В итоге, это 80 лет на один обмен репликами.

Скорее всего, после первоначального шока человечество довольно быстро привыкло бы к факту существования инопланетян, ведь они давно стали частью нашей культуры через фильмы, книги и сериалы.

Что будет, если мы найдем инопланетян

Представьте, что 40 лет назад кто-то на планете TRAPPIST-1e включил радиотелескоп и начал посылать сигналы к ближайшим звездам. Тогда достаточно в нужный момент направить наши антенны в нужную точку неба, и мы услышим это послание. Это может произойти через сто лет. А может и завтра…

Обсудить эту тему можно в нашем Telegram-чате.

Несмотря на десятилетия скептицизма, программы поиска внеземного разума продолжают работать. Люди, посвятившие жизнь SETI, прекрасно понимают, что ответ могут получить лишь будущие поколения. Но само стремление узнать, одиноки ли мы, остается одним из самых сильных мотивов в науке.