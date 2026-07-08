Почему прогулка в лесу полезнее прогулки в городском парке: 4 эффекта

А давно вы были в лесу и обнимали дерево? Думаете, глупо? Но наука это одобряет: спокойное время среди деревьев действительно меняет состояние тела и головы. В Японии для этого даже придумали название — синрин-йоку, или «лесные ванны». И нет, купаться в лесу никто не заставляет. Смысл такой: не спортивная ходьба, не забег с палками, а осознанное присутствие в лесу — когда вы замечаете шорох листьев, пение птиц, запах хвои и просто дышите. Недаром на природе время идёт медленнее, по крайней мере по ощущениям. Практику придумали в Японии ещё в 1980-х как способ профилактики, и с тех пор её изучают всерьёз. Ниже — четыре эффекта, ради которых стоит почаще выбираться под кроны деревьев.

Как лес снижает стресс и уровень кортизола

Если вам когда-нибудь хотелось «проветрить голову» на прогулке — интуиция не подвела. Но дело не только в свежем воздухе и смене картинки за окном. Прогулка именно в лесу влияет на уровень стресса, частоту сердцебиения и давление сильнее, чем такая же прогулка по городу.

Одно из исследований показало, что время среди деревьев связано с более низким уровнем кортизола — это главный гормон стресса. Работает это так: в лесу вы поневоле замедляетесь. Мягкий свет, приглушённые звуки, отсутствие городского шума — телу становится проще расслабиться.

Сравнивая городские и лесные прогулки, учёные раз за разом видят одно и то же: в лесу маркеры стресса падают заметно сильнее. Так что если выбираете, где пройтись после тяжёлого дня, — парк или улица вдоль дороги, — ответ вполне очевиден.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему после леса лучше спится

Синий свет от экранов не даёт нам уснуть — об этом знают уже все. А вот дневной солнечный свет действует наоборот, если получать его достаточно. Время среди деревьев помогает настроить внутренние часы организма — циркадный ритм, наш встроенный будильник, — и уснуть вечером становится легче.

Есть и более простое объяснение: больше кислорода и меньше стресса днём — крепче сон ночью. Свежее исследование 2025 года связало лесные прогулки с более восстанавливающим сном и меньшим числом симптомов бессонницы. Правда, эффект был заметен в основном сразу после времени на природе.

Вывод здесь предельно бытовой: больше дневного света и движения на улице — спокойнее ночь.

Как прогулка в лесу помогает вернуть концентрацию

Кислород и спокойствие полезны не только для сна, но и в разгар рабочего дня, когда голова уже отказывается соображать. Есть данные, что лес помогает восстановить внимание и снять умственную усталость — особенно после долгих часов перед экраном.

Объясняют это довольно логичной идеей: мозгу проще отдохнуть там, где на него не сыплется поток раздражителей. Город постоянно требует внимания — реклама, машины, толпа. Лес почти ничего не требует, и уставшее внимание успевает перезагрузиться.

Интересно, что эффект замечали и у детей: в одном исследовании дети с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) лучше справлялись с задачами на концентрацию и показывали меньше симптомов невнимательности после времени на природе, чем после города. Проще говоря, природа даёт вниманию паузу, а после паузы сосредоточиться легче.

Чем фитонциды деревьев помогают иммунитету

Можно забыть про модные пастилки для иммунитета: иногда достаточно просто выехать на природу. Время в лесу связывают с ростом активности натуральных киллеров (NK-клеток) — это клетки, которые помогают организму справляться с инфекциями и «неправильными» клетками.

Учёные подозревают, что дело в фитонцидах — природных веществах, которые выделяют деревья и которыми мы дышим в лесу. Именно из-за них так приятно пахнет сосновый бор. Небольшое японское исследование показало: у людей, проведших несколько дней в лесу, активность NK-клеток временно повышалась, вместе с другими изменениями в защитной системе организма.

Важно не обольщаться: эффект был не постоянным. И это не замена лечению, и не волшебное средство — скорее короткая поддержка для иммунитета. Но приятно знать, что запах хвои на утренней прогулке работает не только на настроение.

Сколько времени нужно проводить в лесу

Хорошая новость для тех, у кого нет времени на многочасовые походы. Некоторые исследования говорят, что 120 минут в неделю или 17 минут в день на природе уже могут улучшить самочувствие. Это меньше одной серии сериала.

Чтобы получить пользу, необязательно уезжать в тайгу. Достаточно:

выбирать зелёный маршрут вместо улицы вдоль дороги

замедляться и замечать звуки, запахи и свет вокруг

убрать телефон в карман хотя бы на время прогулки

дышать спокойно и не превращать это в спортивную тренировку

Главное отличие лесных ванн от обычной ходьбы — именно в осознанности. Вы не нарезаете километры, а даёте себе и голове передышку.

По сути, лес — это бесплатный и почти безотказный способ немного разгрузить нервную систему. Наука пока не обещает чудес и честно отмечает, что часть эффектов кратковременная и изучена на небольших группах. Но снизить стресс, лучше спать и вернуть концентрацию — вполне достижимо.