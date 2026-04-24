Почему президенту США подарили бегемота: история гиппопотама Билли

Карликовый бегемот по имени Уильям Джонсон Гиппопотамус, вероятно, самый необычный питомец в истории Белого дома. В 1927 году его подарили президенту Кэлвину Кулиджу, и вместо жизни на лужайке рядом с Овальным кабинетом он отправился в Национальный зоопарк Вашингтона. Там Билли прожил почти 30 лет, и стал общим предком большинства карликовых бегемотов в зоопарках США.

Зверинец Белого дома при Кэлвине Кулидже

Кэлвин Кулидж, 30-й президент Соединенных Штатов, был известен своей немногословностью, но в любви к животным ему было не отказать. Помимо собак, кошек и птиц, в его коллекции числились валлаби, львята, а также знаменитый енот Ребекка. Об этом рассказали авторы сайта Mental Floss.

Историю с Ребеккой стоит рассказать отдельно: в 1926 году Кулиджам прислали енота в качестве блюда на День благодарения, но семья решила его усыновить. Ребекка получила ошейник и поводок с надписью «Енот Белого дома», а местная пресса с восторгом описывала, как зверек играет в прятки с персоналом и выкручивает лампочки.

Слава Кулиджей как любителей животных привела к тому, что со всего мира им начали слать экзотических зверей. К августу 1927 года Кулидж передал в зоопарк вторую по величине коллекцию животных среди всех президентов — больше было только у Теодора Рузвельта. Среди подарков были львята, черный медведь, антилопа и рысь. Но самым неожиданным оказался карликовый бегемот.

Как бегемот Билли попал в Америку

В 1927 году Харви Файрстоун, основатель шинной компании Firestone Tire and Rubber Company, поймал карликового бегемота на территории своей каучуковой плантации в Либерии. Обстоятельства поимки были далеко не альтруистичными: среда обитания бегемота была уничтожена одной из плантаций Файрстоуна.

Файрстоун решил, что необычный зверь станет хорошим подарком для президента. 26 мая 1927 года Кулидж узнал, что получит взрослого карликового бегемота длиной около 1,8 метра и весом порядка 270 килограммов. Понятно, что держать такого зверя в Белом доме было невозможно, и Кулидж передал Билли в Национальный зоопарк Вашингтона.

По совпадению, Билли прибыл в Вашингтон в тот же день, что и летчик Чарльз Линдберг после своего трансатлантического перелета. Но когда президент закончил с торжественным награждением Линдберга, он переключил внимание на нового питомца.

Карликовый бегемот в Белом Доме

На момент прибытия Билли был одним из самых ценных животных, которых когда-либо получал зоопарк — в стране насчитывалось всего восемь других карликовых бегемотов. Карликовый бегемот — это отдельный вид, гораздо меньше обычного бегемота (примерно в десять раз легче своего крупного родственника), ночной и скрытный обитатель лесов Западной Африки.

Билли моментально стал любимцем публики. Газета The New York Times сообщала, что бегемот «завел множество друзей» с момента своего появления в зоопарке. Журналисты описывали его как животное, «игривое, словно собака», рядом с которым даже обезьяньи проказы оставались без внимания посетителей.

В 1939 году Билли даже отправился в Нью-Йорк на Всемирную выставку, где стал популярным экспонатом на стенде компании Firestone. До появления знаменитых панд именно карликовый бегемот Билли был главной звездой Национального зоопарка Вашингтона.

Династия карликовых бегемотов в США

В 1929 году зоопарк приобрел для Билли подругу, карликовую бегемотиху по имени Ханна. До этого момента в большинстве зоопарков существовала простая модель: содержать одно животное каждого вида до его смерти, а потом заменять на другое. Решение разводить карликовых бегемотов в неволе стало новаторским.

Но первые годы были трагичными. Первый детеныш Билли и Ханны, родившийся в 1931 году, не прожил и недели. Следующие два теленка тоже погибли в младенчестве, а третьего Ханна случайно задавила, перевернувшись на него. Прессу того времени винила Ханну, называя ее «просто плохой матерью».

Интересный факт: Детеныш бегемота на научном языке называется теленком, так как бегемоты относятся к семейству парнокопытных

Но проблема была в другом. До постройки Дома толстокожих в 1937 году карликовые бегемоты жили в Львином павильоне — вероятно, пугающая обстановка для будущей матери. Когда пару переселили в отдельный вольер, все изменилось.

В 1938 году Ханна успешно родила четвертого детеныша. Маленькая посетительница зоопарка заметила, что малыш похож на «большую лакричную конфетку», и имя тут же прижилось. Так родилась традиция: всех потомков Билли называли Гамдроп с римской цифрой — от Гамдроп I до Гамдроп XVIII.

В 1940 году зоопарк приобрел для Билли вторую подругу, Матильду, с которой он тоже успешно размножался. С 1938 по 1955 год Билли стал отцом 18 малышей от обеих самок. Большинство его потомков обменивали на других животных: яков, экзотических какаду и сумчатых, и отправляли в зоопарки по всей стране.

Любопытная деталь: к моменту рождения Гамдроп XVI зоопарк заметил, что почти все детеныши Билли — самки. Позже исследования подтвердили, что у карликовых бегемотов в неволе действительно чаще рождаются самки, хотя у Билли этот перекос был особенно заметным.

Наследие Билли и судьба карликовых бегемотов

Билли умер 11 октября 1955 года, за пять месяцев до рождения последнего Гамдропа. Смотритель зоопарка тогда сказал, что Билли «продолжал свое дело до самого конца».

Но его главное наследие — генетическое. Как один из первых карликовых бегемотов в неволе в американской зоосистеме, Билли стал прямым предком почти всех карликовых бегемотов в зоопарках США. С момента его прибытия только в Национальном зоопарке Вашингтона родилось 58 карликовых бегемотов. Потомков Билли отправляли не только по Америке, но и в Филадельфийский зоопарк, зоопарк Форт-Уорта, а также в Сидней и Лондон.

В 1960 году, узнав, что самки зоопарка остались без пары после смерти Билли, президент Либерии Уильям Табмен отправил поисковую экспедицию за новым самцом. Бегемот по имени Тотота прибыл в Вашингтон и продолжил дело Билли с его дочерьми.

Сегодня карликовые бегемоты имеют статус вымирающего вида в Красном списке МСОП. По оценкам 2015 года, в дикой природе осталось менее 2500 особей. Главные угрозы — вырубка лесов, браконьерство и войны в Западной Африке. При этом в зоопарках мира сейчас содержится более 1600 карликовых бегемотов, почти столько же, сколько, предположительно, осталось в природе.