Пить много воды тоже вредно. Что будет, если переборщить

Пить больше воды — один из самых популярных советов о здоровье. Его можно услышать буквально отовсюду. Но мало кто задумывается, что у этого правила есть предел. Если выпить слишком много воды, организму это тоже не понравится — он может отреагировать серьёзным сбоем. Называется такое состояние водной интоксикацией, и в тяжёлых случаях оно может привести к серьёзным последствиям. Более того, слишком много воды может даже убить. А теперь разберёмся подробнее, кому это реально грозит и как не довести себя до опасного состояния.
Что такое водная интоксикация и почему она опасна
Когда воды в организме оказывается больше, чем почки способны вывести, наступает состояние гипергидратации. Казалось бы — ну, лишняя вода, что тут страшного? Но проблема не в самой воде, а в том, что она делает с балансом электролитов.
Избыток жидкости разбавляет натрий в крови. Натрий — это не просто «соль»: он отвечает за работу нервных клеток, мышц и поддерживает нормальное давление внутри клеток. Когда его уровень падает слишком сильно, развивается гипонатриемия — состояние, при котором мозг и нервная система начинают давать сбои. В тяжёлых случаях критическое снижение натрия может привести к отёку мозга и даже к летальному исходу.
Звучит пугающе, но паниковать не нужно: для здорового человека довести себя до такого состояния непросто. А вот знать о нём — действительно важно.
Есть люди, для которых даже умеренный избыток воды может стать проблемой. В первую очередь это те, у кого почки не справляются с выведением жидкости: пациенты с сердечной недостаточностью, циррозом печени и хроническими болезнями почек. Кстати, люди каждый день незаметно разрушают почки своими простыми бытовыми привычками.
Отдельная история — нарушения в работе гипофиза. Например, при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона организм вырабатывает слишком много вазопрессина. Этот гормон буквально заставляет почки удерживать воду, даже когда в этом нет никакой необходимости.
А ещё бывает психогенная полидипсия — состояние, при котором человек пьёт огромное количество воды без физиологической причины, на фоне тревожности или других психических расстройств. Организм при этом получает жидкости в разы больше, чем ему нужно.
Водная интоксикация у здоровых людей: спорт и детокс
У людей без хронических заболеваний водная интоксикация случается редко. Но «редко» — не значит «никогда». Особенно это касается любителей длинных забегов. Во время марафона человек активно теряет жидкость, поэтому многие стараются пить при каждой возможности. Но иногда такое усердие играет против спортсмена: уровень натрия может упасть и вы получите гипонатриемию прямо во время дистанции. По разным оценкам, от 1 до 22% марафонцев сталкиваются с этим состоянием — разброс зависит от условий забега и методов подсчёта.
Ещё одна ловушка — модные «детокс-марафоны», где участникам советуют выпивать за раз огромные объёмы воды, якобы для очищения организма. Никакого научного обоснования у таких практик нет, а вот риск навредить себе — вполне реальный. Это как раз тот случай, когда здоровые привычки могут вредить, если превращать их в соревнование.
Симптомы водной интоксикации: как понять, что вы пьёте слишком много воды
Водная интоксикация не бьёт сразу — симптомы нарастают постепенно. На ранних стадиях это вещи, которые легко списать на усталость или переедание:
- частое мочеиспускание
- головная боль
- тошнота и вздутие живота
- отёки, особенно в ногах
- слабость и вялость
Но если не обратить внимания, состояние может ухудшиться. Тяжёлые симптомы выглядят уже совсем иначе:
- спутанность сознания
- нарушение координации
- судороги
- затруднённое дыхание
- потеря сознания
При появлении тяжёлых симптомов необходима экстренная медицинская помощь — самостоятельно справиться с критическим падением натрия организм не сможет.
Сколько воды на самом деле нужно пить
Часто рекомендуют ориентироваться на 30 мл жидкости на килограмм массы тела в день. Для человека весом 70 кг это примерно 2,1 литра. При этом в расчёт идёт не только чистая вода, но и чай, кофе, супы и другие напитки.
Но это лишь ориентир. Одному человеку такого объёма будет достаточно, другому — нет. Всё зависит от активности, возраста и даже погоды за окном: в жару или при интенсивных тренировках организму нужно больше, в спокойный прохладный день — меньше.
Самый надёжный ориентир — чувство жажды. Если организм не просит пить, не нужно заливать в себя воду насильно. Организм неплохо умеет регулировать свои потребности.
И ещё один момент: не стоит верить обещаниям, что литры воды помогут сбросить вес или «вывести токсины». Почки и печень справляются с этим без дополнительного потопа.
Водный баланс — штука тонкая. Пить достаточно — важно, но гнаться за рекордами по количеству выпитых стаканов точно не стоит. Лучшая стратегия — слушать своё тело и не превращать полезную привычку в опасный эксперимент.
