Пить много воды тоже вредно. Что будет, если переборщить

Пить больше воды — один из самых популярных советов о здоровье. Его можно услышать буквально отовсюду. Но мало кто задумывается, что у этого правила есть предел. Если выпить слишком много воды, организму это тоже не понравится — он может отреагировать серьёзным сбоем. Называется такое состояние водной интоксикацией, и в тяжёлых случаях оно может привести к серьёзным последствиям. Более того, слишком много воды может даже убить. А теперь разберёмся подробнее, кому это реально грозит и как не довести себя до опасного состояния.

Что такое водная интоксикация и почему она опасна

Когда воды в организме оказывается больше, чем почки способны вывести, наступает состояние гипергидратации. Казалось бы — ну, лишняя вода, что тут страшного? Но проблема не в самой воде, а в том, что она делает с балансом электролитов.

Избыток жидкости разбавляет натрий в крови. Натрий — это не просто «соль»: он отвечает за работу нервных клеток, мышц и поддерживает нормальное давление внутри клеток. Когда его уровень падает слишком сильно, развивается гипонатриемия — состояние, при котором мозг и нервная система начинают давать сбои. В тяжёлых случаях критическое снижение натрия может привести к отёку мозга и даже к летальному исходу.

Звучит пугающе, но паниковать не нужно: для здорового человека довести себя до такого состояния непросто. А вот знать о нём — действительно важно.

Водная интоксикация: кому опасно пить слишком много воды

Есть люди, для которых даже умеренный избыток воды может стать проблемой. В первую очередь это те, у кого почки не справляются с выведением жидкости: пациенты с сердечной недостаточностью, циррозом печени и хроническими болезнями почек.

Отдельная история — нарушения в работе гипофиза. Например, при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона организм вырабатывает слишком много вазопрессина. Этот гормон буквально заставляет почки удерживать воду, даже когда в этом нет никакой необходимости.

А ещё бывает психогенная полидипсия — состояние, при котором человек пьёт огромное количество воды без физиологической причины, на фоне тревожности или других психических расстройств. Организм при этом получает жидкости в разы больше, чем ему нужно.

Водная интоксикация у здоровых людей: спорт и детокс

У людей без хронических заболеваний водная интоксикация случается редко. Но «редко» — не значит «никогда». Особенно это касается любителей длинных забегов. Во время марафона человек активно теряет жидкость, поэтому многие стараются пить при каждой возможности. Но иногда такое усердие играет против спортсмена: уровень натрия может упасть и вы получите гипонатриемию прямо во время дистанции. По разным оценкам, от 1 до 22% марафонцев сталкиваются с этим состоянием — разброс зависит от условий забега и методов подсчёта.

Ещё одна ловушка — модные «детокс-марафоны», где участникам советуют выпивать за раз огромные объёмы воды, якобы для очищения организма. Никакого научного обоснования у таких практик нет, а вот риск навредить себе — вполне реальный. Это как раз тот случай, когда здоровые привычки могут вредить, если превращать их в соревнование.

Симптомы водной интоксикации: как понять, что вы пьёте слишком много воды

Водная интоксикация не бьёт сразу — симптомы нарастают постепенно. На ранних стадиях это вещи, которые легко списать на усталость или переедание:

частое мочеиспускание

головная боль

тошнота и вздутие живота

отёки, особенно в ногах

слабость и вялость

Но если не обратить внимания, состояние может ухудшиться. Тяжёлые симптомы выглядят уже совсем иначе:

спутанность сознания

нарушение координации

судороги

затруднённое дыхание

потеря сознания

При появлении тяжёлых симптомов необходима экстренная медицинская помощь — самостоятельно справиться с критическим падением натрия организм не сможет.

Сколько воды на самом деле нужно пить

Часто рекомендуют ориентироваться на 30 мл жидкости на килограмм массы тела в день. Для человека весом 70 кг это примерно 2,1 литра. При этом в расчёт идёт не только чистая вода, но и чай, кофе, супы и другие напитки.

Но это лишь ориентир. Одному человеку такого объёма будет достаточно, другому — нет. Всё зависит от активности, возраста и даже погоды за окном: в жару или при интенсивных тренировках организму нужно больше, в спокойный прохладный день — меньше.

Самый надёжный ориентир — чувство жажды. Если организм не просит пить, не нужно заливать в себя воду насильно. Организм неплохо умеет регулировать свои потребности.

И ещё один момент: не стоит верить обещаниям, что литры воды помогут сбросить вес или «вывести токсины». Почки и печень справляются с этим без дополнительного потопа.

Водный баланс — штука тонкая. Пить достаточно — важно, но гнаться за рекордами по количеству выпитых стаканов точно не стоит. Лучшая стратегия — слушать своё тело и не превращать полезную привычку в опасный эксперимент.