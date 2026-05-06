Нефть сделана из динозавров? Ученые никогда так не считали

Вам тоже в школе говорили, что нефть образовалась из останков динозавров? А ведь правда в том, что она не имеет отношения к древним рептилиям длиной до 30 метров, и никогда не имела. И да, я тоже был слегка удивлен, когда узнал об этом. Так откуда взялось это заблуждение, если ни один серьезный геолог его не поддерживал? Виновата не наука, а маркетинг.

Из чего образовалась нефть

Если коротко, то нефть у нас под ногами образуется вовсе не из динозавров, а из триллионов микроскопических водорослей и планктона. Когда-то очень давно эти крошечные существа жили в океане, получали энергию от Солнца или питались друг другом. После гибели их останки опускались на дно и слоями накапливались в толще осадочных пород. А дальше в дело вступили тепло и давление, и спустя миллионы лет этот органический материал превратился сначала в воскообразное вещество кероген, а затем и в жидкие углеводороды.

Весь процесс можно представить как гигантскую каменную мультиварку, которая очень медленно готовит органику при температуре от 65 до 150 градусов Цельсия. Геологи называют этот диапазон нефтяным окном: именно в таких условиях химические связи в керогене разрываются, высвобождая нефть.

Нефть образовалась в океане, а не на суше

Нефть рождается в море, а не на суше. Ее главный источник это морские организмы, особенно водоросли и планктон, богатые жирами, которые как раз легко превращаются в углеводороды. А вот динозавры — существа сухопутные, и даже в теории они не могли в сколько-нибудь заметных количествах оказаться в толще океанических осадков.

К тому же, если крупное животное и попадало на дно моря, его быстро съедали падальщики — морские обитатели перерабатывают такие туши за считаные месяцы. От динозавра просто ничего не успевало бы остаться для будущей нефти. Как точно подмечает мой коллега из IFLScience: в клубнике действительно могут быть клещи, но это не значит, что клубника сделана из них.

При этом любопытно, что нефть формировалась примерно в ту же эпоху, что и динозавры, в мезозое. Однако совпадение по времени вовсе не означает причинно-следственной связи. Например, iPhone вышел примерно тогда же, когда на экраны вышел «Шрек навсегда», но никому не приходит в голову рекламировать смартфоны с лицом зеленого огра.

Что Ломоносов говорил о нефти

Когда люди впервые столкнулись с нефтью, они понятия не имели, что это такое, и считали ее разновидностью минерала.

Теория ископаемого происхождения нефти восходит к русскому ученому Михаилу Ломоносову, который в 1757 году описал в «Трудах Императорской Академии наук» идею о том, что «каменное масло происходит из крохотных тел животных, погребенных в осадках, которые под воздействием повышенной температуры и давления в течение невообразимо долгого времени превращаются в каменное масло».

Ломоносов продемонстрировал органическое происхождение почвы, торфа, угля, нефти и янтаря, а в 1763 году опубликовал работу «О слоях земных» — свой самый значительный геологический труд, который ставит его даже раньше Джеймса Хаттона, традиционно считающегося основателем современной геологии. Обратите внимание, что Ломоносов говорил о «крохотных телах животных», а не о гигантских ящерах. Ученые с самого начала указывали на мелкие организмы!

Как появился миф о динозаврах и нефти

Если наука не виновата, то кто запустил миф о том, что нефть сделана из динозавров? В 1930 году рекламщики нефтяной компании Sinclair Oil впервые решили использовать динозавров в маркетинге, продвигая моторные масла из нефти, которая, по их утверждению, сформировалась в эпоху динозавров. Идея была проста и гениальна: самые старые породы дают лучшие масла, а динозавры — самый узнаваемый символ древности.

27 мая 1933 года на Всемирной выставке «Век прогресса» в Чикаго открылась экспозиция Sinclair Oil с полноразмерными моделями динозавров — выставка работала до 31 октября 1934 года. Экспозицию Sinclair посетило около 16 миллионов человек — колоссальная аудитория для эпохи без телевидения.

С этого момента динозавр стал неотъемлемой частью бренда Sinclair. В 1963 году гигантский надувной апатозавр впервые появился на параде Macy’s в День благодарения и быстро стал ежегодным фаворитом публики. Он стал настолько популярным, что в 1975 году его сделали почетным членом Музея естественной истории.

Что такое ископаемое топливо

Часть вины лежит и на термине ископаемое топливо (fossil fuel). У большинства людей слово fossil автоматически вызывает ассоциацию с гигантскими скелетами в музеях. Но в геологии ископаемое — это любой след древней жизни, включая микроскопические остатки водорослей.

Американский палеонтолог и геолог Кеннет Лаковара описал эту ошибочную цепочку рассуждений: нефть — ископаемое топливо, большая часть нефти образовалась в эпоху динозавров, ископаемое значит динозавр, следовательно, динозавр значит нефть. Каждое звено по отдельности содержит долю правды, но вместе они создают абсолютно ложный вывод.

Таким образом, миф о «динозавровой нефти» — продукт рекламы, а не науки. Компания Sinclair хотела продать моторное масло, а продала целому миру красивую, но неверную картинку.

История с динозаврами и нефтью это пример того, как удачный маркетинговый образ может десятилетиями конкурировать с реальным научным знанием и побеждать. Зеленый апатозавр на заправке оказался убедительнее любого учебника геологии.

Но стоит запомнить простой факт: каждый раз, когда вы заправляете автомобиль, вы используете энергию, запасенную триллионами крошечных морских организмов миллионы лет назад. Большинство геологов считают, что нефть происходит преимущественно из останков морской жизни, водорослей и планктона. Динозавры тут совершенно ни при чем, зато рекламщики 1930-х годов заслуживают уважения за одну из самых живучих маркетинговых легенд в истории.

