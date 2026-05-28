NASA хочет построить лунный город к 2032 году. Насколько это реально?

NASA представила обновлённый план строительства постоянного поселения на Луне. И на этот раз речь идёт не о флагах и следах в пыли, а о полноценной базе размером с крупный город. Агентство рассчитывает, что люди начнут жить и работать на лунной поверхности уже к 2032 году. Думаете фантастика? Как бы не так: после миссии Artemis II у NASA уже есть конкретные контракты, расписание и первые шаги к строительству базы.

Лунная база размером с город у южного полюса

После успешной миссии Artemis II, которая состоялась в прошлом месяце, NASA перешла от слов к делу. Агентство объявило, что будущая база расположится вблизи южного полюса Луны — дальше, чем когда-либо забирались астронавты «Аполлонов». По словам руководителя проекта Карлоса Гарсия-Галана, поселение может занять территорию в сотни квадратных километров — это сопоставимо с площадью большого города.

Почему именно южный полюс? Там находятся кратеры, куда никогда не заглядывает солнечный свет. Учёные считают, что в этих вечно затенённых зонах скрыты залежи водяного льда и другие ценные ресурсы, нетронутые миллиарды лет. Вода — это не только питьё, но и потенциальное топливо: её можно расщепить на водород и кислород.

Администратор NASA Джаред Айзекман назвал происходящее «грандиозным возвращением» к лунным исследованиям и подчеркнул, что сейчас инженеры сосредоточены на том, чтобы понять, как люди и техника смогут выживать на Луне в течение длительного времени.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Почему строить постоянное поселение на Луне так сложно

Луна — не самое гостеприимное место. Днём поверхность раскаляется выше 250 °C, а ночью температура падает ниже минус 200 °C. Атмосферы, которая могла бы сгладить эти перепады, нет, у Луны есть только тончайшая экзосфера. Добавьте сюда космическую радиацию, солнечные вспышки и постоянную угрозу ударов микрометеоритов — и становится понятно, почему построить жильё на Луне сложнее, чем на дне океана.

Но именно эта суровость делает Луну идеальным тренировочным полигоном. Если технологии выдержат лунные условия, они справятся и с Марсом. NASA прямо говорит: база на Луне — это ступенька к марсианским миссиям, которые планируются на конец десятилетия.

Blue Origin и первые миссии к лунной базе

NASA заключила крупный контракт с Blue Origin — космической компанией Джеффа Безоса. Она предоставит посадочные модули для доставки грузов на Луну. Это первое закупочное соглашение, напрямую связанное с программой лунной базы.

План расписан по миссиям:

Moonbase 1 (осень 2026) — посадочный модуль Blue Origin Mark I Endurance доставит научные приборы и технологии в район хребта Шеклтон. Главная задача — снизить риски для будущих пилотируемых посадок.

(осень 2026) — посадочный модуль Blue Origin Mark I Endurance доставит научные приборы и технологии в район хребта Шеклтон. Главная задача — снизить риски для будущих пилотируемых посадок. Moonbase 2 — посадочный модуль Griffin от Astrobotic привезёт более 500 кг груза, включая ровер FLIP от компании Astrolab. Миссия проверит автономные системы логистики и передвижения астронавтов.

— посадочный модуль Griffin от Astrobotic привезёт более 500 кг груза, включая ровер FLIP от компании Astrolab. Миссия проверит автономные системы логистики и передвижения астронавтов. Moonbase 3 — сосредоточится на научных исследованиях и станет первой миссией с полезной нагрузкой, отобранной через программу PRISM.

Параллельно NASA готовит миссию Artemis III — она запланирована на середину 2027 года и должна впервые с 1972 года вернуть астронавтов на поверхность Луны. Это будет первая высадка людей за более чем полвека.

Сколько стоит лунное поселение

По предварительным оценкам NASA, вся программа строительства лунной базы обойдётся примерно в 20 миллиардов долларов. Для сравнения: это меньше, чем стоимость одного авианосца нового поколения. Впрочем, космические проекты такого масштаба имеют свойство дорожать, так что финальная сумма может вырасти.

Интересно, что параллельно с жилыми модулями агентство прорабатывает и инфраструктуру: если на поверхности появятся склады, посадочные площадки и роверы, без идеи построить дороги на Луне уже не обойтись. Звучит безумно, но для регулярного сообщения между объектами базы это необходимость.

Каждая миссия, по словам Айзекмана, помогает «учиться и снижать риски». Подход осторожный: сначала роботы и грузы, потом короткие визиты астронавтов, и только потом — постоянное присутствие.

Что лунный город NASA значит для будущего космической колонизации

Если планы NASA сбудутся, к 2032 году на Луне появится первое в истории постоянное человеческое поселение за пределами Земли. Не просто временная база для коротких экспедиций, а место, где астронавты смогут жить, работать и проводить эксперименты месяцами. Поэтому NASA уже думает не только о модулях, но и о том, как запитать будущие лунные базы.

Конечно, к таким обещаниям стоит относиться с долей скепсиса — сроки космических программ сдвигаются постоянно. Но конкретика впечатляет: есть контракты, есть расписание миссий, есть партнёры с реальным оборудованием. Впервые за десятилетия лунная база выглядит не как далёкая мечта, а как инженерный проект с дедлайнами и бюджетом.