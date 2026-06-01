Мы называем Землю голубой планетой, но почему это не так?

Наша планета выглядит весьма красиво. Это голубой шарик с белыми завитками облаков, который вертится на фоне черного космоса. Кажется, что Земля это очень уютное и солнечное место, но она далеко не идеальна. Если посмотреть на спутниковые снимки, можно понять, что 67% планеты всегда закрыто облаками. То есть, она больше белая, чем голубая. А что насчет погоды? У нас чаще ясно, или пасмурно?

Насколько много на Земле облаков

По данным аэрокосмического агентства NASA, десятилетия спутниковых наблюдений показывают, что из космоса мы чаще всего видим облака, а не сушу и океаны. Согласно рассчетам, облака покрывают 67% поверхности Земли.

Если разложить эту цифру по типу поверхности, получится любопытная разница. Над сушей облаков в среднем около 55%, а над океанами — около 72%. То есть вода под облаками встречается заметно чаще, чем земля.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему океаны делают планету более облачной

Главная причина высокой облачности это вода, которой на Земле очень много. По данным NOAA, океаны покрывают больше 70% поверхности планеты, и именно они производят невообразимое количество облаков.

Над океаном постоянно идет испарение. Солнце греет воду, та превращается в пар, пар поднимается, остывает и превращается в облака. Воды много, испарения много, а это значит, что и облаков над океаном всегда больше, чем над сушей.

Именно поэтому 72% облачность над океанами сильно тянет общую цифру вверх. Земля — это не голубой шарик с редкими облачками, а скорее гигантский генератор облаков с кусочками суши.

Читайте также: Сколько весят облака? Ученые объяснили, почему они не падают

В чем отличие между облачно и пасмурно

В метеорологии существует важная тонкость, из-за которой часто возникает путаница. Дело в том, что «облачно» и «пасмурно» — это не одно и то же.

Спутниковый показатель облачности, который профессионалы называют cloud fraction, просто говорит, какая часть участка закрыта облаками. Это может быть и сплошная серая пелена, и редкие тонкие облака, через которые пробивается солнце.

В привычном нам прогнозе погоды деление другое и основано на доле неба, закрытой плотными облаками. У американской метеослужбы шкала выглядит так:

ясно или солнечно — облаками закрыто не больше 1/8 неба;

— облаками закрыто не больше 1/8 неба; преимущественно солнечно — от 1/8 до 3/8;

— от 1/8 до 3/8; переменная облачность — от 3/8 до 5/8;

— от 3/8 до 5/8; преимущественно облачно — от 5/8 до 7/8;

— от 5/8 до 7/8; пасмурно — от 7/8 до всего неба.

Поэтому честная формулировка такая: на Земле чаще не «ясно», а «с облаками». Но это далеко не всегда мрачная серая пелена. Чаще это переменная облачность, низкие морские облака, тонкая дымка или облачные полосы по краям циклонов.

Вам будет интересно: 5 причин почему лето худшее время года

Самые солнечные и пасмурные места Земли

Чаще всего на Земле солнечно в пустынях и субтропических зонах. Европейское космическое агентство (ESA) на своих картах облачности отмечает устойчиво ясные области над Сахарой, пустыней Намиб и периодически покрывающейся цветами Атакамой. Там воздух сухой и опускается, мешая облакам формироваться.

С облачностью все наоборот. Самые пасмурный места находятся в узкой полосе вдоль экватора и двух широких полосах в средних широтах. На экваторе теплый влажный воздух поднимается вверх и образует мощные облака и грозы. А в средних широтах, например над Северной Атлантикой, небо постоянно затягивают штормовые системы и циклоны.

Вы только посмотрите на это: Самые труднодоступные места на Земле, которые поражают своей красотой

Сколько Земли прямо сейчас освещено Солнцем

Если спросить, сколько планеты прямо сейчас действительно залито солнцем, цифра окажется еще скромнее. Логика простая и упирается в обычную геометрию.

Во-первых, половина Земли в любой момент находится в ночи, туда солнце просто не светит. Во-вторых, из освещенной дневной половины в среднем около двух третей закрыто облаками. Перемножаем одно на другое и получаем, что идеально солнечная и безоблачная часть планеты — это всего примерно 16–17% поверхности в конкретный момент.

Земля ясная или облачная планета

Если сравнивать «солнечно» против «облачно», ответ однозначный, получается, что Земля преимущественно облачная планета. Облака есть над ней чаще, чем их нет, и из космоса это видно невооруженным глазом.

Но если перевести вопрос в бытовой язык и сравнивать «солнечно» против «пасмурно», формулировка становится точнее. Ясное небо действительно встречается реже, чем нам кажется, но и полная серая пасмурность — это не то же самое, что любая облачность. Большую часть времени над планетой висят какие-то облака, просто очень разные по плотности.

Хотите еще больше статей на неожиданные темы? Тогда подпишитесь на наш канал в MAX!

Так что привычный образ голубой Земли немного обманчив. На деле мы живем на влажной, во многом водной планете, где облака это норма, а чистое небо — приятное исключение.