5 причин почему лето худшее время года

Рамис Ганиев

Лето принято считать лучшим временем года: пляж, мороженое, долгие вечера на свежем воздухе, утренние пение птиц за окном. Но если посмотреть на факты, картина выглядит куда менее идиллической. С точки зрения науки, лето — самый опасный сезон, и с каждым годом он становится только хуже. Вот пять причин, подкрепленных исследованиями, которые заставляют взглянуть на жаркие месяцы по-новому.

Опасность клещей и комаров летом

Если и есть что-то, в чем большинство людей сходится, так это в нелюбви к комарам и клещам. Но дело не только в раздражающих укусах — летняя активность кровососущих насекомых представляет серьезную угрозу для здоровья. Теплая и влажная погода ускоряет их размножение и метаболизм, а значит, увеличивает частоту укусов. А ведь еще говорили, что в 2026 году их будет особенно много.

По оценкам ученых, около 476 000 человек в Америке ежегодно получают диагноз «болезнь Лайма» и проходят лечение, и большинство случаев приходится на конец весны и лето. Вирус Западного Нила, впервые зафиксированный в США лишь в 1999 году, за четверть века стал самым распространенным комариным заболеванием страны и ежегодно поражает тысячи людей. А заболеваемость анаплазмозом и энцефалитом Поуассан за последние двадцать лет более чем удвоилась.

Изменение климата делает эту проблему еще острее: лето становится длиннее, жарче и, в ряде регионов, влажнее. А значит, сезон активности переносчиков болезней растягивается, и риск заражения увеличивается с каждым годом.

Аномальная жара и ураганы

Смертоносные волны жары, разрушительные ливни, торнадо, наводнения, ураганы, лесные пожары — все это чаще всего происходит именно летом. Основная причина заключается в более теплой атмосфере, которая удерживает больше энергии и влаги. Это подпитывает штормовые системы и одновременно усиливает тепловой стресс на поверхности.

Летние волны жары становятся все более частыми и интенсивными на фоне глобального потепления. Сочетание экстремальной жары и высокой влажности — один из главных погодных убийц: оно обостряет хронические заболевания и может приводить к тепловому удару. Параллельно высокие температуры увеличивают испарение, что ведет к засухе и повышенному риску лесных пожаров. А дым от пожаров дополнительно ухудшает качество воздуха.

В это же время активизируются тропические циклоны: теплая вода океана, благоприятные ветровые условия и влажная нестабильная атмосфера создают идеальную среду для ураганов. Те же факторы способствуют формированию мощных гроз и торнадо, особенно в центральных штатах США.

Счета за электричество летом

Когда за окном пекло, кондиционер работает на полную мощность, и счета за электроэнергию становятся высокими. Да, квартплата приходит не такая высокая, как зимой, в период отопления. Но кондиционер все равно расходует огромное количество энергии.

С ростом глобальных температур справляться с жарой становится все сложнее. Люди включают кондиционеры чаще и на более долгий срок. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2050 году мировой спрос на электроэнергию для кондиционирования вырастет втрое, это эквивалентно установке 10 новых кондиционеров каждую секунду на протяжении ближайших десятилетий.

Получается замкнутый круг: чем жарче становятся лета, тем больше электроэнергии мы тратим на охлаждение, тем больше парниковых газов выбрасываем, и тем жарче становится следующее лето. Для обычного человека это означает одно: летние коммунальные счета будут только расти.

Ультрафиолет и рак кожи

Мало кто в восторге от необходимости каждый раз перед выходом на улицу наносить солнцезащитный крем. Но риск ультрафиолетового облучения действительно возрастает летом кратно — и статистика это подтверждает.

За последние пятьдесят лет заболеваемость злокачественной меланомой — самым агрессивным видом рака кожи, резко выросла по всему миру. В 2020 году было зарегистрировано более 325 000 новых случаев. Исследователи связывают этот рост с изменениями в уровне ультрафиолетового излучения, которые, в свою очередь, вызваны сдвигами в атмосферных условиях: изменчивостью облачного покрова, концентрацией аэрозолей и отражательной способностью земной поверхности.

Иными словами, дело не только в том, что люди больше загорают. Сама атмосфера меняется так, что пропускает больше опасного излучения. А лето — это пик УФ-активности, когда солнечные лучи падают под наиболее прямым углом и проводят больше всего времени «в контакте» с кожей.

Летом растет уровень насилия

Этот пункт может показаться неожиданным, но исследования показывают статистически значимую связь между высокой температурой и уровнем насилия. По данным Gun Violence Archive, за последнее десятилетие наибольшее число массовых стрелков в США зафиксировано в июне, июле и августе, а наименьшее — с декабря по март.

Систематический обзор и метаанализ 37 исследований из 11 стран показал, что рост температуры воздуха связан с увеличением числа убийств, нападений, сексуальных преступлений, случаев огнестрельного насилия и домашнего насилия. При этом на ненасильственные преступления температура заметного влияния не оказывает.

Причин может быть несколько. Во-первых, летом люди проводят больше времени на улице, чаще посещают мероприятия и употребляют алкоголь, а это создает больше ситуаций для конфликтов. Во-вторых, жара сама по себе может повышать уровень стресса и раздражительности: нейробиологические исследования указывают на то, что тепловой стресс влияет на гормональный фон, в частности повышает уровень кортизола. Нарушения сна из-за духоты дополнительно снижают самоконтроль.

С учетом того, что волны жары становятся все длиннее и интенсивнее, ученые предупреждают, что этот эффект, скорее всего, будет только усиливаться.

Все перечисленное не означает, что лето нужно отменить или провести в бункере. Но понимание реальных рисков, от клещей и ультрафиолета до экстремальной погоды и роста агрессии, помогает к ним подготовиться. Лето по-прежнему может быть приятным, но с каждым годом для этого нужно чуть больше осознанности: защищаться от солнца и насекомых, следить за прогнозом и не удивляться, если счет за электричество снова побьет рекорд.

