Курица без головы: сколько живёт и почему бегает дальше

Истории о курах, которые бегают после того, как им отрубили голову, звучат как деревенские байки. Но это реальное и хорошо задокументированное явление, которое имеет чёткое научное объяснение. Более того, один петух умудрился прожить без головы целых 18 месяцев — и это не легенда, а исторический факт.

Как курица бегает без головы — объясняет нейробиолог

Когда курице отрубают голову, она не умирает мгновенно. Тело может продолжать двигаться — хлопать крыльями (именно хлопать, ведь летать куры не умеют), двигать лапами и даже бегать. Со стороны это выглядит жутковато, но объяснение вполне прозаичное.

Как объясняет нейробиолог Эндрю Иваньюк, остаточная нервная активность в спинном мозге продолжается некоторое время после отделения головы. Спинной мозг — это не просто кабель, соединяющий мозг с телом. Он содержит собственные нервные цепи, способные генерировать простые двигательные команды без участия головного мозга. Именно поэтому мышцы продолжают сокращаться.

Есть и ещё один фактор. В норме головной мозг постоянно посылает мышцам сигналы расслабления — своего рода «стоп-команды». Когда голова отрублена, эти тормозящие сигналы прекращаются, и мышцы начинают сокращаться хаотично. По словам ветеринара Тома Логсдона, у кур этот эффект выражен особенно сильно: «Мы иногда наблюдаем подёргивания, и у кур они бывают очень преувеличенными».

Сколько живёт курица без головы

Не долго. Речь идёт о секундах, а не о минутах. Сердечная смерть — момент, когда сердце окончательно перестаёт биться, — наступает примерно через 10 секунд после гибели мозга. Иваньюк подчёркивает: «Разница во времени составляет порядка менее 10 секунд».

Интересно, что сердце при этом работает чуть дольше остальных органов. Сердечная мышца способна сокращаться без нервных сигналов — она делает это автоматически, пока не закончатся кислород и энергия. Поэтому даже после того, как движения прекращаются, сердце может ещё ненадолго продолжить биться.

Почему мы едим именно куриц, а не других птиц?

Здесь возникает любопытный научный спор. Логсдон считает движения обезглавленной курицы «посмертными рефлексами» — то есть, с его точки зрения, птица уже мертва. Иваньюк же полагает, что в те последние секунды курица формально ещё жива, хоть и обречена. Вопрос упирается в определение смерти: считать ли ею гибель мозга или остановку сердца.

Почему куры бегают без головы и могут ли так другие животные

Посмертные рефлексы встречаются не только у кур. Обезглавленные змеи могут кусаться, а отрезанные щупальца осьминогов — хватать предметы. Но именно куры стали символом этого явления, и на то есть причина.

Дело в том, что хаотические мышечные сокращения у кур выражены заметно ярче, чем у многих других животных. Логсдон отмечает, что куриное тело реагирует на потерю тормозящих сигналов от мозга особенно бурно. Добавьте к этому крупное тело с мощными лапами и крыльями — и получите зрелище, которое веками поражало фермеров.

Чудо-Майк — петух, который прожил без головы 18 месяцев

Всё вышесказанное объясняет секунды движения. Но история петуха по имени Чудо-Майк (Miracle Mike) — это совершенно другой случай.

В сентябре 1945 года фермер из Висконсина Ллойд Олсен рубил кур на продажу. Одна из птиц (молодой петух) после удара топором не умерла. Как позже выяснилось, топор срезал переднюю часть головы, но сохранил заднюю часть мозга — мозговой ствол, который управляет базовыми функциями: дыханием, сердцебиением, основными рефлексами. Фактически Майк лишился лица, глаз и клюва, но не той части мозга, которая поддерживает жизнь.

Олсен и его жена стали кормить петуха через открытый пищевод и регулярно прочищали ему дыхательные пути, чтобы он не задохнулся. Майк прожил так 18 месяцев и даже гастролировал по США как цирковой аттракцион.

Погиб он в 1947 году — не от самой травмы, а от удушья. Супруги Олсен потеряли шприц, которым прочищали ему горло, и петух задохнулся, как сообщала BBC в материале 2015 года. История Майка — это не про посмертные рефлексы. Это про то, что при определённом угле среза критически важная часть мозга может уцелеть.

Граница между жизнью и рефлексом у обезглавленной курицы

История обезглавленных кур — это, по сути, вопрос о том, что мы считаем жизнью. Спинной мозг может посылать двигательные сигналы, сердце — биться само по себе, но без головного мозга организм не способен видеть, слышать, чувствовать боль или принимать решения.

Те несколько секунд движения после обезглавливания — это работа автономных нервных контуров, а не сознательная деятельность. Курица не «бежит» в привычном смысле слова. Она не пытается спастись. Её тело просто выполняет последние электрические команды, записанные в спинном мозге, пока не кончится кислород.

Случай Чудо-Майка исключительный: он действительно жил, потому что у него сохранился мозговой ствол. Но обычная обезглавленная курица — это не чудо и не мистика. Это нейрофизиология в её самом наглядном, пусть и не самом приятном проявлении. И я очень прошу не экспериментировать намеренно на этих созданиях (да и на любых других) ради своего интереса и потехи, ведь курицы куда разумнее, чем все привыкли думать. Да и любая жизнь ценна — даже самого беспомощного и маленького существа.