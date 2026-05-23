Клонированная корова принесла потомство: здоров ли телёнок?

Клонированная корова Звёздочка впервые стала мамой и сделала это так, будто никакого научного эксперимента за ней не стоит. Тёлочка по кличке Дарёна родилась естественным путём, без помощи ветеринаров, и чувствует себя отлично. Клонирование животных давно вышло за рамки лабораторных сенсаций, но для биотехнологий это рождение — важная новость: впервые в России доказано, что клон коровы может не просто жить, но и давать здоровое потомство.

Кто такая Звёздочка и почему её клонировали

Звёздочка появилась на свет 3 марта 2024 года в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, на базе агрохолдинга Прогресс Агро. Но она не обычный телёнок: Звёздочка — точная генетическая копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока за лактацию. Для сравнения, средний показатель по фермам — около 10 тонн.

Зачем вообще клонировать корову? Всё просто: при обычном размножении выдающиеся качества животного могут «разбавиться» генами второго родителя. Клонирование позволяет сохранить весь набор генов — и, по сути, получить ещё одну такую же рекордсменку.

Для клонирования использовали метод Handmade Cloning (HMC) — «ручное» клонирование. В отличие от классического метода, здесь не нужны дорогие микроманипуляторы: всё делается вручную, что удешевляет процесс и, по данным исследований, даже повышает процент успешных рождений. Есть ещё любопытный биотехнологический проект: российские учёные создавали коров с изменённой ДНК, чтобы получать молоко с новыми свойствами.

Рождение Дарёны: почему это считают редкостью

Клонированные животные часто сталкиваются с проблемой крупноплодия — телята рождаются слишком большими, и без ветеринарной помощи роды не обходятся. Сама Звёздочка при рождении весила 70 кг — почти вдвое больше нормы.

А вот её дочка Дарёна родилась весом 39 кг, и роды прошли полностью без вмешательства ветеринаров. По словам специалистов, для клонированных животных это действительно большая редкость. Тёлочка растёт в том же темпе, что и её ровесники, и показывает хорошие привесы — верный признак нормального развития.

Важно уточнить: Дарёна — не клон. Она родилась естественным путём, то есть это обычный телёнок, просто его мама — генетическая копия другой коровы. И сам факт, что клон смог выносить и родить здоровое потомство, — ключевой результат эксперимента.

Молоко клонированной коровы: отличается ли оно от обычного

Один из самых частых вопросов: а что с молоком клонированной коровы? Можно ли его пить, отличается ли оно на вкус?

Лабораторные исследования показали, что молоко Звёздочки соответствует высшему сорту и по вкусу ничем не отличается от обычного коровьего молока. Сейчас продуктивность Звёздочки достигает 31 кг в сутки, а по прогнозам специалистов, за год она выйдет на 12 тонн.

Это интересный момент: мать-рекордсменка тоже начинала примерно с таких объёмов, а рекордные 18 тонн показала в более поздних лактациях. Так что в «Прогресс Агро» рассчитывают, что Звёздочка в будущем повторит или даже превзойдёт показатели своего генетического оригинала. Кстати, на надои влияет не только генетика, но и классическая музыка.

А чтобы понять, почему рождение телёнка так важно для молочной продуктивности, полезно вспомнить, откуда у коров берётся молоко и почему лактация вообще запускается после родов.

Что дальше для программы клонирования: сотни эмбрионов и клонированные быки

Эксперимент на Звёздочке не закончился. Осенью 2025 года на ферме родились ещё два клонированных телёнка — Милка и Искорка. Они тоже генетические копии той самой коровы-рекордсменки, но при их рождении учёным удалось существенно снизить проблему крупноплодия: один телёнок весил 32,5 кг, второй — 56 кг. Напомню: Звёздочка при рождении весила 70.

В криобанке компании сейчас хранится несколько сотен клонированных эмбрионов Звёздочки. Параллельно учёные работают над клонированием двух выдающихся быков-производителей. Цель — сформировать целое высокопродуктивное стадо с предсказуемой генетикой.

Зачем России клонирование коров

Может показаться, что клонирование — это что-то из области фантастики, далёкое от реальной жизни. Но это уже не так, у клонирования есть конкретная задача: снизить зависимость от импортного генетического материала в животноводстве.

Сегодня российские фермы во многом зависят от зарубежных поставок племенного скота и семенного материала. Клонирование позволяет сохранить лучшие отечественные генотипы и тиражировать их без необходимости каждый раз закупать генетику за рубежом.

Конечно, до массового промышленного клонирования ещё далеко: технология остаётся сложной и дорогой, а вопросы регулирования (например, появится ли молоко от клонов на прилавках) пока не решены. Но рождение здоровой Дарёны — это как минимум доказательство того, что метод работает и клоны способны к нормальной жизни и размножению. А для науки и сельского хозяйства это знак, что технология развивается в правильном направлении.