Какие виды птиц поют по утрам в России весной и летом

Каждой весной я просыпаюсь от мощного птичьего концерта за окном, и не в семь утра, а где-то в половине пятого. Сначала это раздражало, потом стало любопытно: кто все эти певцы и почему они не могут подождать до завтрака? Я разобрался, какие птицы поют по утрам в России весной и летом, и теперь могу на слух отличить как минимум пять голосов. Делюсь тем, что удалось выяснить.

Соловей — главный солист российского рассвета

Соловей обыкновенный — пожалуй, самый узнаваемый утренний певец. Его песня сложная, многослойная, с переливами, свистами и резкими коленами — так орнитологи, как я узнал, называют отдельные фрагменты трели. Особенно активно соловей поет в мае и июне, причем не только на рассвете, но и ночью. Однако именно в утренней тишине его голос звучит особенно мощно.

На юге России соловей появляется в конце апреля, в центральной России — в середине мая, предпочитая кустарники у водоемов. Искать его стоит в поймах рек, парках, садах, и даже в городских зарослях. Наиболее активно соловей поет рано утром, примерно до 7–8 часов, и в вечерние часы после 8 вечера.

Интересная деталь: строительством гнезда и насиживанием занимается только самка, а самец все это время поет. Как только появляются птенцы, отец почти замолкает, так что соловьиный концерт длится всего несколько недель.

Дрозды, зарянка и зяблик — основа утреннего хора

Дроздов слышали все, кто хоть раз ночевал за городом. Утром они начинают петь одними из первых. Певчий дрозд выдает звонкие повторяющиеся фразы — будто проговаривает одну мысль по нескольку раз. Черный дрозд звучит совсем иначе: мягко, флейтово, размеренно. Оба вида обычны в парках, садах и лесополосах по всей европейской части России.

Зарянка (она же малиновка) — маленькая птица с тонкой, «серебристой» песней. Она любит петь именно в сумерках и на рассвете, когда другие голоса еще не начали звучать. Встретить зарянку можно на опушках, в кустарниках, в садах.

Зяблик — один из самых массовых лесных певцов в европейской России. Его песня короткая и энергичная, и он повторяет ее десятки раз подряд. Весной по утрам зяблик буквально заполняет звуковой фон — его слышно почти в любом лесу или парке.

Пеночки, славки и овсянки — негромкие, но настойчивые

Есть целая группа мелких птиц, которых сложно увидеть, но легко услышать. Весничка, теньковка, трещотка — поют настойчиво и подолгу. Они мелкие, но утром их голоса слышны почти в любом лиственном или смешанном лесу, в посадках и парках.

Славки: серая, садовая, черноголовая поют торопливо, журчаще. Их песни красивые, но для неподготовленного уха менее узнаваемые, чем соловьиные или дроздовые трели.

Обыкновенная овсянка — характерный голос деревенской окраины. Она поет с кустов, проводов, верхушек деревьев. Песня простая, ритмичная, суховатая — типичный звук полей, опушек и дачных поселков.

Скворец — талантливый пересмешник на даче

Скворец обыкновенный заслуживает отдельного разговора. Он обладает широким диапазоном звуков: свист, щебет, скрипы, мяуканье — и специалисты называют его превосходным «пересмешником», чьи способности к подражанию особенно заметны в крупных колониях.

Каждый год скворцы обманывают начинающих натуралистов, имитируя голоса перелетных птиц, которые еще не вернулись из теплых краев. На даче или в деревне скворца можно услышать с самого утра — он вплетает в свою песню чужие голоса, а иногда и бытовые звуки. В брачной песне скворца можно расслышать фрагменты из песен других птиц, кваканье и даже звуки техники.

Жаворонок, иволга и кукушка — голоса открытых пространств и леса

Полевой жаворонок — один из самых характерных голосов весны на открытых пространствах. Он поет уже на рассвете, зависая высоко над полем. Если вы просыпаетесь в деревне рядом с полями, этот непрерывный звонкий поток сверху — скорее всего, именно жаворонок.

Иволга — обитатель лиственных лесов и старых парков. Ее голос флейтовый, очень заметный, хотя саму птицу увидеть трудно, потому что она держится высоко в кронах. Лесной конек обычен на опушках и вырубках — его утреннюю песню часто сопровождает брачный полет.

А кукушка — хотя и не «певчий» вид в бытовом смысле — весной по утрам слышна почти повсюду. Особенно в лесах и возле опушек. Ее «ку-ку» знает каждый, и часто именно кукушка становится тем звуком, который запускает ассоциацию «лето, утро, деревня».

Какие птицы поют по утрам в городе, лесу и у воды

Состав утреннего хора сильно зависит от того, где именно вы слушаете. Я собрал краткую шпаргалку по средам обитания:

В городе и на даче: скворец, черный дрозд, зяблик, большая синица, зарянка, горихвостка, местами соловей;

скворец, черный дрозд, зяблик, большая синица, зарянка, горихвостка, местами соловей; В лесу и парке: певчий дрозд, зяблик, пеночки, славки, зарянка, кукушка, иволга, мухоловки;

певчий дрозд, зяблик, пеночки, славки, зарянка, кукушка, иволга, мухоловки; На лугах и полях: жаворонок, овсянка, луговой чекан, лесной конек;

жаворонок, овсянка, луговой чекан, лесной конек; У воды и в кустарниках: соловей, варакушка, камышовки.

Варакушка, кстати, тоже заметный пересмешник — она поет разнообразно и иногда подражает другим видам.

Почему птицы поют именно на рассвете

Утренний концерт — не случайность. Исследования приводят к выводу, что птицы поют на рассвете, потому что их внутренние часы и окружающая среда синхронизируются. Гормоны готовят тело, а свет дает сигнал к действию. Сочетание накопленной энергии, бдительности и социального инстинкта создает утренний хор.

Весной и в начале лета самцы особенно активны на рассвете по нескольким причинам:

Они обозначают территорию — сигнализируют соседям, что участок занят;

— сигнализируют соседям, что участок занят; Привлекают самку — громкая и сложная песня показывает здоровье и силу певца;

— громкая и сложная песня показывает здоровье и силу певца; Утром меньше конкурирующих звуков — ни насекомых, ни ветра, ни городского шума;

— ни насекомых, ни ветра, ни городского шума; Кормиться еще рано — при низкой освещенности искать еду сложно, а вот петь — самое время.

Громкое пение рано утром демонстрирует, что певец был достаточно сильным и здоровым, чтобы пережить ночь. Это своего рода утренняя перекличка и одновременно конкурс: кто поет мощнее, тот и занимает лучшую территорию.

Теперь, когда я просыпаюсь от рассветного хора, это уже не раздражает — скорее, превращается в маленькую игру. Соловей или дрозд? Зяблик или пеночка? А вот этот странный свист, не скворец ли копирует соседскую сигнализацию? Если хотите попробовать сами, лучшее время это май и начало июня, лучшее место — любой парк, сад или опушка. Главное проснуться до пяти.