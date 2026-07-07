Какие каналы в MAX стоит читать каждый день: подборка самых полезных вариантов

Мессенджер MAX за последний год превратился из сырого приложения для звонков родственникам в полноценную платформу с каналами на любой вкус. По данным на июнь 2026 года, в мессенджере создано более 7 миллионов публичных и приватных каналов, а их суммарная аудитория превысила 300 миллионов подписчиков. И это при том, что ходят слухи об отключении MAX в России. Мы собрали подборку каналов в MAX, на которые действительно стоит подписаться. Без ощущения, что вы случайно открыли рекламную рассылку из нулевых.

Рецепты в духовке

Канал «Рецепты в духовке» в MAX это ценный сборник идей для тех, кто любит готовить в духовке. Здесь вы найдете рецепты на любой вкус: от повседневных ужинов до праздничных блюд. Мясо, рыба, овощи, запеканки, выпечка — все, что можно приготовить в духовке, собрано в одном месте. Авторы канала публикуют пошаговые инструкции, делятся советами по выбору ингредиентов и лайфхаками, которые помогут сделать блюдо еще вкуснее.

Канал активно растет: на него подписано уже более 195 тысяч человек, а ежедневно выходит около 11 новых рецептов. Каждый пост собирает в среднем более 42 тысяч просмотров, а лучшие рецепты набирают и вовсе под 60 тысяч. Если искали канал в MAX с рецептами, это лучший вариант!

Подписаться на канал «Рецепты в духовке»

Hi-News.ru #новости

Наш канал Hi-News в MAX это отличный выбор для всех, кто любит науку, технологии и хочет каждый день узнавать что-то новое. Мы простым и понятным языком рассказываем о самых интересных научных открытиях, загадках космоса, последних достижениях медицины и необычных явлениях, ответы на которые действительно хочется найти. Например где, если не у нас, можно узнать как продать старые игрушки из Киндеров за большие деньги? А моя коллега Вера Макарова рассказала, как на дне Иссык-Куля нашли город возрастом 1000 лет.

Помимо постов из сайта, на канале выходит эксклюзивный материал. Например, есть пост про то, как мыши делают друг другу искусственное дыхание. Любителям науки и лайфхаков нужно обязательно подписаться!

Подписаться на канал Hi-News.ru #новости

Лайфхаки

Канал «ЛАЙФХАКИ» можно назвать копилкой коротких и практичных рекомендаций для повседневной жизни. Здесь собраны полезные советы на все случаи: от хитростей на кухне и лайфхаков по уборке до мелких, но ценных идей, которые делают быт проще и удобнее.

Если вы цените свое время и хотите узнавать о простых способах решения повседневных задач, этот канал станет отличным дополнением к вашей ленте в MAX.

Подписаться на канал Лайфхаки

AndroidInsider.ru #новости

Канал AndroidInsider.ru в MAX это официальный канал популярного портала AndroidInsider.ru. Здесь публикуют свежие новости Android: все, что касается смартфонов Samsung, Xiaomi, Google и менее известных брендов. В ленте можно найти обзоры новинок, полезные инструкции по настройке смартфонов, подборки лучших бесплатных приложений и секретные лайфхаки, которые помогут полностью настроить устройство под себя.

Канал отличается оперативностью — важные новости появляются здесь в первую очередь, а материал написан простым и понятным языком, без ощущения, что нужно сначала закончить инженерный факультет, чтобы разобраться в настройках.

Подписаться на канал AndroidInsider.ru #новости

Научный — Наука и Факты

Канал «Научный — Наука и Факты» в MAX это кладезь для тех, кто любит узнавать новое и расширять кругозор. Здесь собраны короткие и увлекательные материалы о самых разных областях знаний: от устройства Вселенной и космических открытий до биологии, физики, химии, географии, истории и даже нейросетей с искусственным интеллектом.

В канале можно найти интересные факты, теории, гипотезы и эксперименты, которые подаются простым и понятным языком без излишней академической сложности.

Подписаться на канал Научный — Наука и Факты

Ностальжи — Вспомним все

Канал Ностальжи — Вспомним все в MAX это машина времени для тех, кто вырос в СССР или застал лихие 90-е. Здесь собирают все, что щемит душу: кадры из любимых фильмов, голоса эстрады, запах советского детства и уютные рецепты по ГОСТу. Пока в других каналах обсуждают новости, здесь спорят о том, чья «Ирония судьбы» лучше и помнят ли еще текст «Песни о медведях». Это место, где можно скинуть пару десятков лет и с улыбкой вспомнить, каким было прошлое.

На нашем сайте много постов для любителей ностальгии. Например, я рассказывал как в СССР появился кофе. А еще у нас есть статья про то, из чего делали жвачку в СССР.

Подписаться на канал Ностальжи — Вспомним все

AppleInsider.ru #новости

Если ваш iPhone, iPad или Mac — не просто дорогая игрушка, а рабочий инструмент, который должен приносить реальную пользу, канал AppleInsider.ru в MAX станет вашим верным помощником. Здесь не перепечатывают пресс-релизы и не пишут воду. Авторы разбирают новые функции на пальцах, тестируют лайфхаки на себе и рассказывают о том, что действительно пригодится в повседневном использовании.

Хотите узнать, как превратить проводной CarPlay в беспроводной за 600 рублей или настроить iPhone так, чтобы он держал зарядку на день дольше? Все это уже есть в ленте.

Подписаться на канал AppleInsider.ru #новости

Историк в телефоне

Канал «Историк в телефоне» в MAX это тот редкий случай, когда историю рассказывает не сухой голос из школьной доски, а живой человек, который в ней по-настоящему горит. Автор канала — учитель истории Надежда Доронина, и она ведет его не по учебнику, а по самым интересным, спорным и неочевидным моментам прошлого.

Здесь вы не найдете скучных дат и имен, которые нужно зубрить — только то, о чем обычно умалчивают в школьных параграфах: неожиданные факты, забытые герои, темные пятна и удивительные повороты судьбы.

Подписаться на канал Историк в телефоне

Правила приличия | Саморазвитие

Канал Правила приличия в MAX это не скучный учебник по этикету, а гид по жизни в обществе, где хочется быть своим. Вместо нудных правил о том, какой вилкой есть устриц, здесь разбирают реальные ситуации, в которых каждый из нас оказывается каждый день: как мягко остановить человека, который вас перебивает; что делать, если кто-то заплакал при вас; и как не облажаться в деловой переписке.

Канал учит не «правильно» себя вести, а быть человеком, с которым приятно иметь дело — будь то на свидании, на работе или в очереди в кофейне.

Подписаться на канал Правила приличия | Саморазвитие

Сундук Али-Бабы | Топчик с AliExpress, WB, ЯМ и OZON

Канал Сундук Али-Бабы в MAX я бы назвал сокровищницей для тех, кто любит шопинг, но не хочет часами листать маркетплейсы в поисках стоящих вещей. Авторы канала берут на себя всю рутину: они собственноручно проверяют товары с AliExpress, Wildberries, Яндекс Маркета и Ozon, отсеивают откровенный хлам и оставляют только «топчик» — то, что действительно заслуживает внимания.

Здесь вы найдете подборки практичных и качественных вещей для дома, гаджетов, аксессуаров и всякой всячины, о существовании которой вы даже не догадывались, но после первого же поста понимаете, что она вам срочно нужна.

Подписаться на канал Сундук Али-Бабы | Топчик с AliExpress, WB, ЯМ и OZON

На что подписаться в MAX?

MAX за короткое время вырос из простого мессенджера в пространство, где каждый может собрать ленту под свой вкус. Главное, что внутри появились живые авторы — люди, которые пишут не ради репостов, а потому что им есть что сказать. Кто-то разбирает историю, кто-то тестирует товары с маркетплейсов, кто-то учит говорить грамотно. В этом и есть главная ценность: за каждой подпиской стоит реальный человек, а не бездушный рерайт новостей.

Не забывайте про наш Telegram-канал! Свежие новости науки и технологий только там!

Конечно, можно подписаться на все подряд и устроить в телефоне хаос. Но лучше подойти к выбору как к сборке плейлиста: оставить только то, что цепляет, и смело отписываться, если контент перестал радовать. Со временем лента в MAX перестает быть бесконечным потоком «срочных» новостей и превращается в уютное место, куда хочется возвращаться. И это, пожалуй, главное, ради чего стоило затевать эту подборку.