Как студент обманул экран Mac и случайно создал Photoshop

Томас Кнолл не планировал создавать самый влиятельный графический редактор в истории. Он просто хотел, чтобы его компьютер нормально отображал картинки. Но написанная им утилита из нескольких строк кода запустила цепочку событий, которая привела к появлению Adobe Photoshop — программы, без которой сегодня невозможно представить ни обработку изображений, ни кино, ни веб-дизайн.

С чего началась история Photoshop: утилита Display

В 1987 году Томас Кнолл был аспирантом Мичиганского университета и занимался компьютерным зрением. Его рабочий инструмент — Macintosh Plus — отображал изображения только в чёрном и белом, без полутонов. Для исследований это было серьёзной помехой: без оттенков серого анализировать визуальные данные крайне сложно.

Кнолл написал небольшую утилиту, которую назвал Display. Она заставляла пиксели экрана имитировать градации серого — по сути, обманывала монитор. Программа решала конкретную задачу и не претендовала ни на что большее. Но именно этот студенческий код стал фундаментом Photoshop.

К тому моменту у Кнолла уже был необычный набор навыков. Программировать он начал ещё в школе — самостоятельно освоил BASIC на терминале с разделением времени. А фотографией увлёкся с одиннадцати лет, когда отец вручил ему дальномерную камеру Argus и научил проявлять плёнку в тёмной комнате. Два этих мира — код и фотография — до поры существовали отдельно друг от друга.

Как Photoshop оказался нужен студии спецэффектов ILM

Всё изменилось, когда Display увидел Джон Кнолл — старший брат Томаса. Джон работал в Industrial Light and Magic, легендарной студии спецэффектов Джорджа Лукаса. Там он занимался аналоговым композитингом изображений, а компания как раз начинала эксперименты с цифровой обработкой: сканировала кадры фильмов в числовые данные, меняла их и записывала обратно на плёнку.

Джон сразу понял потенциал подхода. Как вспоминал Томас в интервью для блога Adobe в 2015 году, брат объяснил логику просто: превращаешь кадр в числа, числа обратно в кадр, а всё, что между этими шагами, — открытое поле для манипуляций. Джон сказал, что именно туда движутся спецэффекты.

Томас передал брату набор своих утилит для обработки изображений. Джон начал ими пользоваться, но быстро столкнулся с неудобством: переключаться между отдельными программами было долго и утомительно. Он попросил Томаса объединить все инструменты в одно приложение. Просьба была чисто практической, без грандиозных замыслов. Но именно она заложила принцип интегрированного рабочего пространства, который определяет Photoshop по сей день.

Как тёмная комната помогла создать Levels в Photoshop

Когда инструменты оказались под одной крышей, всплыла новая проблема. Мониторы на разных компьютерах Джона имели разные настройки гаммы, и одно и то же изображение выглядело то светлее, то темнее в зависимости от машины. Программе нужен был способ корректировать яркость и контраст.

Здесь сработал фотографический опыт Томаса. Он знал, как в классической тёмной комнате фотографы используют химические растворы, сорта бумаги и настройки увеличителя для управления тональностью снимка. Это знание направило его к созданию инструмента Levels — первого серьёзного средства коррекции изображений в будущем Photoshop. Прямая линия от мокрой фотолаборатории к цифровому ползунку была заложена в продукт с самого начала.

Сначала братья назвали проект ImagePro, но затем остановились на имени Photoshop. К октябрю 1988 года у них была альфа-версия — 0.63, — хотя до магазинных полок она так и не добралась.

Как Adobe получила Photoshop после отказов конкурентов

Братья Кнолл предложили свою программу нескольким технологическим компаниям — и раз за разом получали отказ. Одни фирмы даже не стали смотреть демонстрацию, заявив, что у них есть собственные разработки в этой области. Другие сказали, что редактирование изображений не вписывается в их продуктовую линейку.

Adobe отреагировала иначе — интерес возник с первых минут демонстрации. Команда компании увидела, как органично софт впишется в их каталог. Adobe получила права на дистрибуцию, и 19 февраля 1990 года Photoshop 1.0 вышел эксклюзивно для Macintosh.

Характеристики первой версии по современным меркам вызывают улыбку:

требовалась Mac System 6.0.3

программа занимала около двух мегабайт

цена составляла 895 долларов — продукт был рассчитан на дизайн-агентства, издательства и профессионалов графики

Уже в первой версии появились инструменты Lasso и Magic Wand, которые сокращали задачи по выделению фрагментов изображения с часов до минут. Эти конвенции быстро переняли конкуренты.

Но существовало жёсткое ограничение: потребительских цифровых камер ещё не было, а фотопринтеры для домашнего использования не существовали. Чтобы получить отпечаток из Photoshop, нужно было делать четырёхцветную цветоделёнку и отправлять её в типографию. Производство одной фотографии могло стоить несколько тысяч долларов.

Photoshop опередил время и дождался своего рынка

Траектория Photoshop резко пошла вверх с появлением публичного веба в начале 1990-х. Создателям сайтов понадобились инструменты для обработки и сжатия изображений — и Photoshop оказался готов. Затем подоспели доступные струйные принтеры: фотографы смогли сканировать плёнку, редактировать на компьютере и печатать дома. А потом пришли потребительские цифровые камеры, которые убрали этап сканирования и начали подавать файлы прямо в редактор.

Томас Кнолл отметил в интервью 2015 года, что цифровая фотография вряд ли распространилась бы так быстро без уже существовавшего пути обработки и печати. Программа была готова за годы до того, как созрело поддерживающее железо. Она ждала — и рынок постепенно вырос вокруг неё.

С тех пор Adobe выпустила Photoshop на множестве платформ — от настольных компьютеров до мобильных устройств. Исходный код Photoshop 1.0 компания передала в Музей компьютерной истории, закрепив его место в летописи технологий. А Томас Кнолл в том же интервью признался, что до сих пор получает удовольствие, наблюдая, как художники используют низкоуровневые функции программы для создания работ, которых он никогда не предвидел. Именно эта универсальность, по его словам, и делает инструмент живым.