Как работает вакцина от самого смертоносного вида рака: результаты впечатляют

Диагноз рак поджелудочной железы долгое время звучал как приговор, но новые медицинские технологии постепенно меняют эту мрачную статистику. Недавно ученые успешно испытали персонализированную мРНК-вакцину, которая смогла значительно продлить жизнь пациентам с одной из самых смертоносных форм онкологии. Да, теперь при помощи вакцин лечат не только рак легких.

Опасность рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы часто называют тихим убийцей, и на это есть весомые причины. Эта болезнь развивается незаметно, практически не проявляя симптомов на ранних стадиях. По данным Science Alert, в результате около 90% пациентов получают диагноз слишком поздно, когда опухоль уже распространилась по организму и хирургическое вмешательство становится невозможным.

Даже при современных методах лечения выживаемость остается крайне низкой. Примерно 87% людей с этим заболеванием не проживают и пяти лет после постановки диагноза. Если же болезнь перешла в продвинутую стадию, пятилетняя выживаемость при раке поджелудочной железы падает до скромных 3,2%.

Долгие годы и десятилетия исследований почти не сдвинули эту статистику с мертвой точки. Поджелудочная железа представляет собой сложную мишень для иммунной системы, так как на клетках такой опухоли мало характерных маркеров, за которые могли бы «зацепиться» защитные механизмы организма.

Как работает индивидуальная мРНК-вакцина

Технология мРНК-вакцин стала широко известна во время пандемии коронавируса, однако изначально ученые разрабатывали ее именно для борьбы с онкологическими заболеваниями. В отличие от обычных прививок, новая противораковая вакцина создается индивидуально для каждого конкретного человека.

Вот как делают мРНК-вакцины:

Сначала хирурги удаляют опухоль из организма пациента;

В лаборатории ученые извлекают из удаленных тканей генетический материал и анализируют мутации, присущие именно этой опухоли;

На основе этих данных создается молекула мРНК, которая служит своеобразной генетической инструкцией;

Препарат вводят пациенту, и его клетки начинают производить безвредные фрагменты белков, характерные для удаленной опухоли.

Для иммунитета эта вакцина работает как ориентировка для полицейского пса. Т-клетки организма получают точную информацию о враге, учатся распознавать специфические мутации рака и начинают охоту за оставшимися в теле злокачественными клетками. Самое важное в этом процессе — создание иммунной памяти. Обученные лимфоциты способны жить годами, патрулируя организм и предотвращая возвращение болезни.

Эффективность мРНК-вакцины против рака

На ежегодной встрече Американской ассоциации исследований рака (AACR) онколог Винод Балачандран поделился результатами долгосрочного наблюдения за участниками первой фазы испытаний.

В исследовании приняли участие 16 пациентов, которым посчастливилось обнаружить болезнь на ранней, операбельной стадии. После удаления опухоли они прошли комбинированный курс лечения рака, включавший химиотерапию, иммунотерапию и введение персонализированной мРНК-вакцины.

После введения препарата у восьми пациентов иммунная система выдала мощный ответ, их Т-клетки успешно активировались и начали атаковать раковые маркеры. И теперь, спустя шесть лет после операции, семь из восьми этих пациентов живы и прекрасно себя чувствуют. Для сравнения, из восьми человек, чей организм не отреагировал на вакцину, выжили только двое.

Одна из участниц испытаний получила диагноз в 66 лет. Пройдя хирургическое вмешательство и девять доз экспериментального препарата, она отметила полное отсутствие ограничений в жизни и недавно отпраздновала с мужем 50-летнюю годовщину свадьбы. По ее собственным словам, этот результат для нее — настоящее чудо.

Ограничения новой технологии и перспективы на будущее

Несмотря на воодушевляющие цифры, эксперты призывают сохранять реалистичный взгляд на вещи. Экспериментальное лечение пока не может помочь всем онкобольным, так как требует обязательного хирургического удаления опухоли. Как мы помним, лишь один из десяти пациентов с раком поджелудочной железы попадает в операционную вовремя.

На данный момент неизвестно, сможет ли мРНК-технология продлить жизнь тем, у кого болезнь зашла слишком далеко и дала множественные метастазы. Директор Центра онкологии желудочно-кишечного тракта Института Дана-Фарбер Брайан Волпин подчеркивает, что пока речь идет о небольшом количестве людей, а не о массовой терапии для сотен тысяч заболевших.

Тем не менее, успешное применение мРНК-вакцины против сложной опухоли доказывает жизнеспособность самой концепции. Если ученые смогли заставить иммунитет распознать такой скрытный вид рака, этот же подход с высокой долей вероятности сработает и на других заболеваниях. Сейчас в мире уже запущена вторая, более масштабная фаза клинических испытаний, которая должна окончательно подтвердить безопасность и эффективность метода.