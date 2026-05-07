Хантавирус может передаваться между людьми, и вот что важно знать

Вера Макарова

Три смерти на борту круизного лайнера в открытом океане, карантин для полутора сотен пассажиров и медицинская эвакуация в нескольких странах. Хантавирус, о котором большинство людей никогда не слышали, за несколько дней стал одной из главных новостей мировой медицины. Что это за инфекция, чем она опасна и стоит ли бояться пандемии?

Хантавирус: всё, что нужно знать взрослому человеку о смертельном вирусе

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius

В апреле 2026 года вспышка хантавируса была выявлена на борту круизного судна MV Hondius, стоявшего у побережья Кабо-Верде. По данным ВОЗ на 5 мая 2026 года, были выявлены семь случаев заражения, включая три смерти. Круиз начался 1 апреля из Ушуайи в южной Аргентине и включал маршрут через Антарктику и удалённые острова Южной Атлантики.

Первым заболевшим стал взрослый мужчина: 6 апреля у него появились лихорадка, головная боль и диарея. К 11 апреля его состояние резко ухудшилось, и в тот же день он скончался на борту. Его жена, близкий контакт первого пациента, сошла на берег на острове Святой Елены 24 апреля. Во время перелёта в Йоханнесбург ей стало хуже, и 26 апреля она умерла в приёмном отделении больницы. Подробнее о самой вспышке на круизном лайнере мы уже рассказывали.

Позднее власти подтвердили, что штамм хантавируса в этой вспышке — вирус Андес, который способен передаваться от человека к человеку. Южноафриканские медики идентифицировали именно этот штамм у двух пассажиров, эвакуированных в ЮАР. Также в Швейцарии был госпитализирован ещё один пассажир с подтверждённым диагнозом вируса Андес, который обратился к врачу после возвращения домой.

Что такое хантавирус и почему он опасен

Хантавирусы — это зоонозные вирусы (передающиеся человеку от позвоночных животных), которые естественным образом инфицируют грызунов и иногда передаются человеку. По такому же принципу возникают и другие болезни от животных: патоген живёт в одном виде, но при определённых условиях перескакивает к людям. Заражение у людей может приводить к тяжёлому заболеванию и нередко к смерти, хотя картина болезни различается в зависимости от типа вируса и географии.

  • В обеих Америках инфекция вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС), который быстро поражает лёгкие и сердце.
  • В Европе и Азии хантавирусы приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), поражающей почки и сосуды.

Проще говоря: хантавирус атакует стенки мелких кровеносных сосудов и заставляет их «протекать».
В лёгочной форме жидкость просачивается в воздушные пространства лёгких.
В почечной форме повреждаются почки, которые могут отказать

Хантавирусные инфекции относительно редки в глобальном масштабе, но летальность составляет от менее 1% до 15% в Азии и Европе и до 50% в обеих Америках. Ежегодно в мире происходит от 10 000 до более чем 100 000 случаев заражения, причём основная нагрузка приходится на Азию и Европу. Всего известно около 40 штаммов хантавируса, распространённых по всему миру.

Как передаётся хантавирус от грызунов

Основной путь заражения человека — контакт с мочой, помётом или слюной инфицированных грызунов. Реже заражение происходит через укусы. Особенно рискуют те, кто убирает закрытые или плохо проветриваемые помещения, занимается фермерством, лесным хозяйством или ночует в местах, где водятся грызуны. И тут важно напомнить о том, насколько крысы и мыши опасны не только как вредители, но и как переносчики инфекций.

Вирус Андес переносится в основном длиннохвостой карликовой рисовой крысой (Oligoryzomys longicaudatus) — распространённым видом в сельских районах Аргентины и Чили. Заразиться можно даже не встретив грызуна лично: достаточно вдохнуть пыль с частицами их выделений, например при уборке сарая или при посещении места, где побывали мыши.

Длиннохвостая карликовая рисовая крыса — главный переносчик Анды-вируса

Именно это, предположительно, случилось с голландской парой на MV Hondius. Два аргентинских чиновника, расследующих происхождение вспышки, заявили, что основная гипотеза правительства — пара заразилась во время наблюдения за птицами в Ушуайе ещё до посадки на борт. Во время экскурсии они посетили свалку, где могли контактировать с грызунами.

Передаётся ли хантавирус от человека к человеку

Именно этот аспект вспышки на MV Hondius вызывает наибольший интерес и тревогу. На сегодняшний день передача от человека к человеку задокументирована только для Андес вируса — и остаётся редким явлением. Когда она происходит, это связано с тесным и длительным контактом, особенно между членами семьи или интимными партнёрами, и наиболее вероятна на ранней стадии болезни, когда вирус наиболее заразен.

Чтобы понять масштаб: по оценке вирусолога Густаво Паласиоса, за всю историю наблюдений от человека к человеку было передано менее 300 случаев вируса Андес при общем числе около 3 000 случаев заражения.

Крупнейшая известная вспышка с передачей между людьми произошла в 2018 году в крошечной аргентинской деревне Эпуйен. Она унесла жизни 11 человек. Исследование вспышки показало, что окно заразности этого вируса очень короткое — примерно один день. Пик заразности приходится на день появления лихорадки. При этом более 80 медработников контактировали с больными в Эпуйене, и почти никто из них не заразился, хотя мало кто использовал средства защиты. Ограниченное распространение среди медиков говорит о том, что окно заразности действительно очень узкое.

В случае круизного судна представитель ВОЗ Мария ван Керкхове заявила: «Мы полагаем, что среди очень близких контактов — муж и жена, люди, делившие каюту — могла происходить передача от человека к человеку». Но подчеркнула: «Это не следующий COVID, но это серьёзное инфекционное заболевание».

Симптомы хантавируса, лечение и можно ли выжить

Симптомы обычно появляются через 1–8 недель после заражения и включают:

  • лихорадку,
  • головную боль,
  • мышечные боли,
  • желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошноту, рвоту.

На этом этапе болезнь легко спутать с обычным гриппом, что затрудняет раннюю диагностику. Хотя грипп тоже не стоит считать безобидной простудой — он убивает людей.

На круизном судне заболевание проявлялось лихорадкой, желудочно-кишечными симптомами, а затем стремительно переходило в пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром и шок. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 38% людей с респираторными симптомами хантавируса могут погибнуть.

При хантавирусном лёгочном синдроме жидкость заполняет воздушные пространства лёгких

Что касается лечения, хотя рибавирин показал эффективность при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, он не продемонстрировал действия при лёгочном синдроме и не лицензирован для лечения или профилактики ХКПС. Специфического противовирусного лечения, одобренного для лёгочного синдрома, не существует.

Ранняя поддерживающая медицинская помощь — ключ к выживанию: она сводится к мониторингу состояния и управлению дыхательными и сосудистыми нарушениями. При тяжёлом поражении лёгких может потребоваться кислородная терапия и искусственная вентиляция в реанимации.

Если после поездки у вас появляются необъяснимая лихорадка и одышка, нужно как можно быстрее обращаться к врачу: при хантавирусе именно раннее лечение определяет исход.

Может ли хантавирус вызвать новую пандемию

Новости о загадочных смертях на круизном судне неизбежно вызывают ассоциации с COVID-19. Но специалисты уверены: механизм распространения хантавируса принципиально иной.

Мария ван Керкхове из ВОЗ объяснила: «Когда мы говорим о близком контакте, мы имеем в виду очень тесный физический контакт — общая койка или каюта, оказание медицинской помощи. Это очень, очень отличается от COVID и гриппа».

Профессор Грег Мерц из Университета Нью-Мексико, изучающий хантавирус более 30 лет, заявил, что необходимость тесного контакта делает масштабное распространение невозможным. Хантавирус не вызовет пандемию (а вот что может вызвать новую пандемию — учёные всё же обсуждают).

ВОЗ оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий, однако продолжает мониторинг ситуации. При этом потепление климата может расширять территорию обитания грызунов-переносчиков. Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что с июня 2025 года в стране зарегистрирован 101 случай хантавируса — примерно вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. Рост числа случаев — повод следить за гигиеной при поездках, особенно в сельской местности.

