Два полнолуния в мае 2026: почему второе называют голубым

В мае 2026 года произойдёт редкое астрономическое событие — два полнолуния за один календарный месяц. Первое случится 1 мая, второе — 31-го. Это явление называют «голубой Луной», и повторяется оно лишь раз в два-три года. В календаре полнолуний на 2026 год это одно из самых необычных совпадений.

Два полнолуния в мае 2026: даты и точное время

Первое полнолуние мая наступит 1 числа. По данным астрономических сервисов, пик фазы приходится на 17:23 UTC — для Москвы это 20:23. Это полнолуние называют цветочной Луной, потому что май — время массового цветения.

Второе полнолуние произойдёт 31 мая в 08:45 UTC (11:45 по московскому времени). Именно это полнолуние получает статус голубой Луны — так называют второе полнолуние, выпадающее на один и тот же календарный месяц.

Такое совпадение возможно благодаря простой арифметике. Фазы Луны сменяются по циклу: от одного полнолуния до следующего проходит около 29,5 суток. Если полнолуние выпадает на первый-второй день месяца, следующее успевает уложиться в тот же месяц до его окончания. В мае 31 день, поэтому оба полнолуния умещаются впритык.

Почему голубая Луна не меняет цвет на небе

Несмотря на название, Луна 31 мая не изменит свой цвет. Она будет выглядеть точно так же, как обычное полнолуние — желтоватой у горизонта и белёсой высоко в небе. Термин «голубая Луна» — это калька с английской идиомы «once in a blue moon», что означает «очень редко». В русском языке ближайший аналог — «после дождичка в четверг».

Интересно, что реально голубой оттенок Луна всё-таки может приобрести, но совсем по другой причине. Если в атмосфере скапливаются мелкие частицы определённого размера — например, вулканический пепел или дым от масштабных лесных пожаров — они рассеивают красные волны света и пропускают синие. Именно это произошло после извержения Кракатау в 1883 году: очевидцы действительно видели Луну с голубоватым оттенком. Но к майскому полнолунию 2026 года это не имеет никакого отношения.

Что означает голубая Луна и откуда появился термин

У термина «голубая Луна» есть два признанных определения. Первое — календарная голубая Луна: второе полнолуние в пределах одного календарного месяца. Именно это произойдёт в мае 2026 года. Второе определение — сезонная голубая Луна: третье полнолуние в астрономическом сезоне, если в нём оказывается не три, а четыре полнолуния.

Любопытно, что более известное сейчас «календарное» определение появилось из-за ошибки. В 1946 году астроном-любитель Джеймс Хью Пруэтт написал статью для журнала Sky & Telescope, в которой неверно истолковал традиционное (сезонное) определение из Фермерского альманаха. Его упрощённая трактовка — «второе полнолуние за месяц» — оказалась настолько понятной, что СМИ быстро её подхватили, и она стала общепринятой.

Оба определения описывают одну и ту же суть: «лишнее» полнолуние, которое не укладывается в привычный ритм — одно полнолуние на каждый месяц или три на сезон.

Как часто бывает голубая Луна и двойное полнолуние

Голубая Луна — явление нечастое, но и не экстремально редкое. В среднем календарная голубая Луна повторяется примерно раз в 2,5 года. Предыдущая была 31 августа 2023 года, следующая после мая 2026-го ожидается 31 декабря 2028 года.

В 2026 году из-за появления голубой Луны общее число полнолуний за год составит 13 вместо обычных 12. Это происходит потому, что 12 лунных циклов занимают примерно 354 дня — на 11 дней меньше, чем календарный год. За два-три года эта разница накапливается и «выталкивает» дополнительное полнолуние в один из месяцев.

Вот ближайшие даты календарных голубых Лун:

31 мая 2026 года

31 декабря 2028 года

30 сентября 2031 года

31 июля 2034 года

А ещё бывают годы, когда голубая Луна случается дважды — если в феврале полнолуний нет вовсе, а в январе и марте их оказывается по два. Ближайший такой год — 2037-й.

Почему майское полнолуние называют цветочной Луной

Первое полнолуние мая — цветочная Луна — получило своё название по традиции североамериканских коренных народов, для которых май был временем обильного цветения.

Впрочем, у разных народов май ассоциировался с разными природными явлениями. Кри называли это время «Луной распускающихся почек», дакота и лакота — «Луной посева», а кельты — «заячьей Луной» (или травяной). Все эти названия отражали одно: Луна служила природным календарём, по которому определяли, когда сеять, когда собирать урожай и когда готовиться к зиме.

Интересная деталь: оба майских полнолуния 2026 года будут так называемыми микролунами. Если коротко, микролуние — это полнолуние, при котором Луна находится дальше обычного от Земли. Визуально оно примерно на 7% меньше среднего полнолуния и на 12–14% меньше суперлуния. Разница невелика и почти незаметна глазу, но для астрономов это любопытное совпадение: два полнолуния за месяц, и оба — на максимальном удалении.

Когда и как наблюдать полнолуния в мае 2026

Для наблюдения полной Луны не нужно никакого оборудования — она отлично видна невооружённым глазом и даже слишком яркая для телескопа. Полная Луна восходит примерно на закате на востоке и заходит около рассвета на западе.

Первое полнолуние 1 мая лучше всего наблюдать вечером, когда Луна поднимается над горизонтом. Она будет находиться в созвездии Весов. Второе полнолуние 31 мая пик фазы наступит в 11:45 по Москве, то есть днём. Это не значит, что зрелище будет потеряно: Луну видно днём гораздо чаще, чем кажется, а полной она выглядит не только в момент пика. Наблюдать её можно в ночь с 30 на 31 мая и в ночь с 31 мая на 1 июня. В это время голубая Луна окажется рядом с яркой звездой Антарес в созвездии Скорпиона.

Самое эффектное время для фотографий — момент восхода Луны, когда она находится низко над горизонтом. Именно тогда срабатывает лунная иллюзия: из-за атмосферных эффектов диск выглядит крупнее, хотя реальный размер Луны в небе почти не меняется, и приобретает тёплый золотистый оттенок. Если на горизонте есть интересный ландшафт — здания, деревья, холмы — получится выразительный кадр даже на камеру смартфона.