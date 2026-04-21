День Земли 2026: когда отмечают и что важно знать

22 апреля 2026 года планета отмечает свой символический день рождения — День Земли. Этот праздник придумали не чиновники, а один упрямый сенатор из Висконсина, и за 56 лет он превратился в крупнейшую экологическую акцию в мире. А в этом году дата совпала ещё и с пиком метеорного потока Лириды — так что повод выйти из дома и посмотреть на небо вдвойне весомый.

Дата Дня Земли 2026: когда отмечают праздник

День Земли — фиксированная дата. Каждый год это 22 апреля, и 2026 год не исключение. В некоторых странах праздник дополнительно отмечают в день весеннего равноденствия, но основные события приходятся именно на апрель. Это, кстати, не стоит путать с Часом Земли, который проходит отдельно.

Более того, весь апрель считается «Месяцем Земли» — идея в том, чтобы не ограничиваться одним днём, а в течение месяца формировать полезные экологические привычки. Это может быть что угодно — от сбора мусора во время прогулки до перехода на многоразовые бутылки для воды.

В 2026 году праздник выпадает на среду, но крупные мероприятия стартовали уже с субботы 18 апреля — так организаторы делают участие доступным для работающих людей, студентов и семей.

Тема Дня Земли 2026: «Наша энергия, наша планета»

Каждый год у Дня Земли есть официальная тема. Согласно официальному сайту Дня Земли, тема 2026 года — «Наша энергия, наша планета». Название можно прочитать двояко: энергия — это и электрическая энергия, и сила людей, способных менять мир вокруг себя.

Главная мысль: прогресс в защите окружающей среды не зависит от какого-то одного правительства — он держится на ежедневных действиях сообществ, учителей, работников и семей, которые заботятся о местах, где живут и работают. Другими словами, экологический прогресс строится не сверху вниз, а снаружи — из тысяч маленьких решений обычных людей.

Хотя формально тема совпадает с прошлогодней, в 2026 году фокус сместился с обещаний на прямое участие — организаторы призывают каждого лично влиять на перемены в своих сообществах.

Как можно «отпразновать» и внести свой вклад (и не только в этот день):

собрать мусор во время прогулки;

посадить дерево или отправить пожертвование в фонд восстановления леса;

принять участие в субботниках, экологических волонтерских проектах;

изучить и подписать петиции;

выключать свет, если не пользуетесь им;

экономить воду;

читать электронную книгу вместо покупки бумажной;

использовать многоразовые бутылки воды;

покупать продукты в стеклянной или бумажной упаковке;

использовать экологичные моющие средства;

использовать многоразовые продуктовые сумки;

рассказывать о своих действиях в соцсетях, чтобы вдохновлять других.

На карте earthday.org уже отмечено более 10 000 мероприятий по всему миру — от уборки побережий до городских митингов. Но, к сожалению, в России отмечено очень мало. Давайте присоединяться! Пусть даже не официально и без всякой регистрации.

История Дня Земли: как появился экологический праздник

История Дня Земли — это история о том, как идея одного человека неожиданно для него самого стала массовым движением.

В 1969 году крупный разлив нефти у побережья Санта-Барбары залил мазутом километры пляжей. Сенатор от Висконсина Гейлорд Нелсон побывал на месте и был потрясён масштабом ущерба. На обратном рейсе он прочитал статью об антивоенных «тич-инах» (teach-in — формат открытых лекций и дискуссий) в университетах и решил применить тот же формат к экологии.

Дату выбрали прагматично: неделя с 19 по 25 апреля лучше всего подходила для студенческих расписаний, а среда 22 апреля — день, когда максимум студентов бывает на кампусе. Нелсон потом говорил, что «День Земли спланировал себя сам» — организаторы лишь поддержали тысячи низовых инициатив.

Результат превзошёл ожидания: около 20 миллионов американцев вышли на акции в 2 000 колледжей, 10 000 школ и сотнях городов. Это давление привело к созданию Агентства по охране окружающей среды (EPA) и принятию ключевых экологических законов: Закона о чистом воздухе, Закона о чистой воде и Закона о вымирающих видах.

Сегодня День Земли отмечает уже 56-й год, и праздник давно вышел за пределы США. По оценкам организаторов, в акции ежегодно участвует около миллиарда человек.

Почему Землю считают хрупкой: взгляд из космоса и спутники

Есть ироничная закономерность: чтобы по-настоящему оценить планету, нужно от неё отдалиться. Космонавты на орбите часто рассказывают о так называемом «эффекте обзора» — мощном эмоциональном переживании при виде Земли из космоса. Границы стран исчезают, а планета выглядит как единый, очень тонкий и хрупкий живой организм.

Но космос помогает Земле не только поэтически. Спутники — одни из главных инструментов для мониторинга экологии. Программа Landsat (NASA и Геологическая служба США) уже десятки лет отслеживает состояние лесов, в том числе вырубку амазонских тропиков. Метеоспутник Suomi NPP фиксирует тепловые аномалии, изменения ледяных покровов и загрязнение воздуха. А если хочется буквально увидеть это своими глазами, у нас есть отдельный материал про фотографии Земли из космоса.

Европейская система спутников Copernicus наблюдает за океаном, почвой и атмосферой и даже способна обнаруживать крупные скопления пластика в океане. А технологии, разработанные для работы в космосе, попадают в повседневную жизнь — например, многоразовые бутылки со встроенным фильтром и гибкие солнечные панели, созданные инженерами NASA.

День Земли и метеорный поток Лириды: два повода выйти из дома

Приятное совпадение: в 2026 году пик метеорного потока Лириды приходится как раз на ночь 22 апреля — в День Земли. Лириды — один из старейших задокументированных метеорных потоков, и в этом году условия для наблюдений особенно хороши.

Новолуние наступает 17 апреля, поэтому к моменту пика Луна будет лишь узким серпом и практически не помешает наблюдениям. В тёмном небе без лунной засветки можно увидеть 10–15 метеоров в час, а Лириды известны яркими и красочными метеорами, иногда вспыхивающими в виде болидов — исключительно ярких «падающих звёзд».

Лучшее время для наблюдений — с позднего вечера 21 апреля до рассвета 22 апреля. Поток лучше всего виден из Северного полушария, но и в южных широтах есть шанс поймать несколько ярких метеоров.

Что нужно для наблюдения:

Найдите место подальше от городской засветки — поле, парк, берег.

Дайте глазам 15–20 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Телескоп не нужен — метеоры лучше наблюдать невооружённым глазом.

Смотрите в направлении созвездия Лиры (яркая звезда Вега на северо-востоке), но метеоры могут появиться в любой части неба.

Такой вечер — отличный способ совместить экологический субботник с созерцанием звёздного неба.

День Земли — один из тех редких праздников, которые не требуют подарков и праздничных столов. Его смысл — в простом напоминании: мы живём на планете, у которой нет запасного варианта. За 56 лет этот день из студенческого протеста вырос в глобальное движение, а его главный посыл остаётся прежним — перемены начинаются с конкретных действий конкретных людей.