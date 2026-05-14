Глаза младенца посинели от противовирусного. Вот что он принимал

Карие глаза шестимесячного мальчика из Таиланда стали ярко-синими после того, как ему назначили противовирусный препарат с действующим веществом фавипиравир. Обычно цвет глаз зависит от меланина, но здесь врачи столкнулись с совсем другим механизмом. Это первый задокументированный случай, когда такой побочный эффект проявился у ребёнка, и он заставил врачей задуматься о безопасности лекарства для маленьких пациентов.

Почему у младенца посинели глаза после лекарства

Малыша доставили в больницу с жаром и кашлем, которые длились около суток. Врачи провели тест на COVID-19, и результат оказался положительным. Ребёнку назначили противовирусный препарат широкого спектра действия, который используется для лечения гриппа, лихорадки Эбола и ряда других вирусных инфекций, с действующим веществом фавипиравир. По плану, в первый день госпитализации ребёнок должен был получить фавипиравир в таблетках, а затем ещё четыре дня — в жидкой форме.

Но спустя всего 18 часов после начала лечения мать заметила нечто пугающее. Глаза мальчика, обычно тёмно-карие, приобрели синевато-фиолетовый оттенок. Роговицы — прозрачные куполообразные оболочки, покрывающие переднюю часть глаз, — выглядели голубыми на солнечном свету. Если коротко, роговица нужна для преломления света, поэтому любое изменение её прозрачности сразу выглядит тревожно. При этом никакого изменения цвета кожи, ногтей или волос не наблюдалось.

Что такое фавипиравир и как он действует

Фавипиравир — это аналог нуклеотида, который блокирует фермент РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов. Проще говоря, он «обманывает» вирус: встраивается в его генетический материал и не даёт ему размножаться. С похожей логикой работают и другие таблетки от COVID-19, которые мешают вирусу создавать свои копии. Препарат был одобрен в Японии в 2014 году для лечения пандемического гриппа, а затем его стали применять и при других вирусных инфекциях. В 2020 году фавипиравир впервые использовали против SARS-CoV-2 в Ухане, эпицентре пандемии COVID-19, и после этого несколько стран выдали ему разрешение на экстренное применение.

В Таиланде, согласно национальным рекомендациям Минздрава от 2022 года, фавипиравир является основным противовирусным средством для лечения COVID-19 у детейс лёгким и среднетяжёлым течением. Побочные эффекты у него встречаются, но обычно не слишком серьёзные: самые частые — повышение уровня мочевой кислоты, диарея и снижение числа нейтрофилов (разновидности белых кровяных клеток), которые в совокупности составляют около 20% всех нежелательных реакций.

Однако изменение цвета роговицы — совершенно иная история. Это не первый случай, когда у популярных препаратов находят неожиданные побочные эффекты, связанные со зрением. Первый случай необычной побочки фавипиравира был описан в 2021 году индийскими врачами из Гоа. Тогда речь шла о 20-летнем мужчине, но никогда прежде подобное не фиксировали у ребёнка.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему фавипиравир окрашивает глаза в синий цвет

Необычное изменение цвета глаз может быть связано с тем, как организм расщепляет противовирусный препарат, высвобождая флуоресцентные химические соединения, которые накапливаются в роговице. Чтобы понять механизм, стоит вспомнить, что внутриглазная жидкость (водянистая влага) — это по сути ультрафильтрат плазмы крови. Активный фосфорилированный метаболит фавипиравира, достигая высокой концентрации в плазме, может проникать во внутриглазную жидкость и отражаться в роговице, придавая ей характерный синеватый оттенок и флуоресценцию.

Эту гипотезу подтверждают и другие наблюдения. Помимо окрашивания роговицы, фавипиравир вызывает флуоресценцию волос и ногтей человека при ультрафиолетовом освещении. Исследования показали линейную зависимость между концентрацией активного метаболита фавипиравира в плазме крови и интенсивностью свечения — чем больше препарата в крови, тем ярче эффект.

Важно уточнить: точный механизм этого явления пока не установлен окончательно и требует дополнительных исследований, в том числе анализа состава внутриглазной жидкости.

Почему у детей эффект фавипиравира длится дольше

После трёх дней терапии фавипиравиром симптомы COVID-19 у ребёнка улучшились, и на пятый день педиатр рекомендовал прекратить приём препарата. Роговицы мальчика вернулись к нормальному цвету через пять дней после отмены лекарства.

Для сравнения: у 20-летнего мужчины из Индии роговицы вернулись к прежнему цвету уже на следующий день после прекращения приёма фавипиравира. Разница во времени восстановления оказалась заметной, и врачи предложили несколько возможных объяснений.

Доктора не знали точной причины задержки, но предположили, что возраст пациента и дозировка препарата могли быть факторами. Кроме того, не исключено, что младенец мочился реже обычного — это потенциальный побочный эффект фавипиравира, который повышает уровень мочевой кислоты в организме, — и поэтому соединения, влияющие на цвет глаз, дольше оставались в тканях. У маленьких пациентов на фавипиравире чаще наблюдается повышение уровня мочевой кислоты, что может быть связано со снижением выведения мочи.

Спустя две недели офтальмолог осмотрел глаза ребёнка и констатировал, что они выглядят совершенно нормально: роговица прозрачная, синеватого оттенка нет. Флуоресценции в роговице также не обнаружили.

Первый случай изменения цвета глаз у ребёнка

Хотя случай этого ребёнка — не первый пример того, как фавипиравир вызывает изменение цвета роговицы у людей, это первый задокументированный случай, когда такой эффект развился у педиатрического пациента.

Хотя фавипиравир остаётся основным пероральным противовирусным средством для детей с COVID-19, врачи пока не знают, насколько часто может появляться такая реакция, способна ли она как-то повлиять на роговицу в будущем и есть ли ещё какие возможные долгосрочные последствия. Для ответа нужны новые наблюдения. Какой вывод тут нужно сделать: даже широко применяемые лекарства могут преподносить сюрпризы, особенно когда их назначают детям.