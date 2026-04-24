Где жил Уильям Шекспир: ученые нашли точный адрес его дома

Четыре столетия историки знали, что Шекспир владел недвижимостью в Лондоне, но не могли точно сказать, где именно стоял его дом. Случайная находка в архиве решила загадку, которая мучила ученых с 18 века, и заодно заставила пересмотреть последние годы жизни величайшего драматурга. И это при том, что некоторые ученые считают, что Шекспира на самом деле не существовало.

Где родился и жил Шекспир

Хотя имя Шекспира неразрывно связано с лондонской театральной сценой, его личная жизнь была привязана к городу Стратфорд-апон-Эйвон. Он родился там в 1564 году и умер там же в 1616-м. Считается, что Шекспир начал ездить в Лондон еще в 1580-х, примерно тогда же, когда женился и стал отцом троих детей. Семья оставалась дома, пока он уезжал в столицу писать и ставить пьесы.

Большую часть этого времени он предпочитал арендовать жилье, а не покупать, вплоть до 1613 года. Именно тогда, за три года до смерти, Шекспир совершил покупку, которая озадачит историков на столетия вперед.

В марте 1613 года Шекспир вместе с тремя компаньонами приобрел дом у ворот бывшего доминиканского монастыря в лондонском районе Блэкфрайерс за 140 фунтов. Сумма по тем временам серьезная, но точное расположение этого дома оставалось неизвестным, и историки могли лишь указать примерный район.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Ученые нашли дом Шекспира в Лондоне

Точное местоположение единственной лондонской собственности Шекспира удалось установить благодаря обнаружению ранее неизвестного плана здания. Открытие сделала профессор Люси Манро из Кингс-колледжа, специалист по Шекспиру и литературе раннего Нового времени. Об этом открытии рассказали авторы сайта Mental Floss.

По ее словам, план района Блэкфрайерс, датированный 1668 годом, попался ей на глаза, когда она работала в Лондонском архиве над проектом о местных театрах. Она назвала находку «приятным сюрпризом».

Манро не искала дом Шекспира. Она изучала совсем другую тему и наткнулась на документ случайно, как это нередко бывает с крупными историческими находками. Всего она обнаружила три документа, два в Лондонском архиве и один в Национальном архиве Великобритании.

Один из документов, план части территории Блэкфрайерс, составленный в 1668 году, уже после Великого лондонского пожара, подтвердил точное расположение и размеры шекспировского дома. До этого на здании по адресу Сент-Эндрюс-Хилл, 5 висела табличка с осторожной формулировкой: Шекспир приобрел жилье «вблизи этого места». Теперь можно уверенно утверждать, что табличка висит не «вблизи», а точно на месте бывшего дома.

В каком доме жил Шекспир

Обнаруженная карта показала, что дом Шекспира был довольно просторным зданием L-образной формы. Длина первого этажа составляла около 14 метров с востока на запад. Часть дома располагалась над самими воротами монастыря. По словам Манро, здание было «не огромным, но достаточно внушительным» — настолько, что позже его разделили на два отдельных жилища.

Особенно важно расположение. Дом стоял менее чем в пяти минутах ходьбы от театра «Глобус», где ставили большинство пьес Шекспира. Кроме того, рядом находился театр Блэкфрайерс, которым Шекспир частично владел.

Когда Шекспир купил дом, Блэкфрайерс считался престижным районом, хотя и становился все более социально неоднородным. В округе жило много дворян, но также и торговцев. Манро отмечает, что район медленно терял статус отчасти из-за таких людей, как Шекспир, состоятельных, но связанных с «несколько неблагородным» миром сцены.

Какими были последние годы Шекспира

До сих пор считалось, что после 1613 года Шекспир по сути ушел на покой и вернулся в Стратфорд к семье. В том же 1613-м сгорел театр «Глобус», пожар начался прямо во время постановки пьесы «Генрих VIII», когда пушечный выстрел на сцене поджег деревянную крышу. Вскоре после этого Шекспир, как считалось, оставил карьеру.

Манро считает, что находка ставит под вопрос версию о том, что Шекспир просто удалился в Стратфорд. Долгое время предполагалось, что лондонский дом был лишь инвестицией, но это не доказано.

Логика Манро простая: если бы Шекспир покупал недвижимость ради заработка, он мог бы выбрать любой район Лондона. Но он купил дом рядом с театром, где работал. Более того, известно, что позже в 1613 году Шекспир в соавторстве с Джоном Флетчером написал пьесу «Два знатных родича», и сам факт, что дом был достаточно просторным, не исключает, что часть работы могла вестись прямо там. Известно также, что в ноябре 1614 года Шекспир приезжал в Лондон, и логично предположить, что он останавливался в собственном доме.

Судьба дома после смерти Шекспира

Шекспир умер в 1616 году в возрасте 52 лет. Лондонский дом он оставил дочери Сюзанне, и собственность оставалась в семье еще около полувека. Манро также обнаружила документы, которые впервые показали, как и когда дом перешел из рук потомков драматурга: его внучка Элизабет Холл Нэш Барнард продала его в 1665 году. Всего год спустя здание уничтожил Великий лондонский пожар.

Пожар 1666 года разрушил 13 200 домов, 87 приходских церквей, Королевскую биржу и собор Святого Павла, то есть он стер с лица земли значительную часть средневекового Лондона. Дом Шекспира стал одной из бесчисленных потерь.

Сегодня на месте бывшего дома, по адресу Сент-Эндрюс-Хилл, 5, стоит ничем не примечательное здание 19 века. От шекспировского Лондона в этом районе, который теперь входит в финансовый квартал, сохранились лишь фрагмент стены старого монастыря и название улочки Playhouse Yard — напоминание о театре, который когда-то здесь стоял.

Что еще неизвестно о жизни Шекспира

До сих пор достоверно неизвестно, жил ли Шекспир в лондонском доме или просто сдавал его. Но размер дома и его расположение в пяти минутах от театра позволяют предположить, что он проводил в Лондоне больше времени, чем принято считать. Это не доказательство, а обоснованная гипотеза, однако она существенно корректирует привычный образ «уставшего драматурга на пенсии».

Манро полагает, что находка показывает, что о жизни самого известного англоязычного писателя по-прежнему можно узнать много нового. По ее словам, нередко возникает ощущение, будто биография Шекспира изучена вдоль и поперек, но на деле кусочки паззла все еще ждут своего часа.

А вы уже подписаны на наш канал в МАКС? Если нет, самое время это сделать!

История с домом Шекспира — хороший пример того, как важные ответы иногда лежат буквально на виду, просто никто не заглядывает в нужную коробку с документами. Четыре века табличка на стене говорила «где-то здесь». Теперь мы знаем, что она висит точно там, где нужно.