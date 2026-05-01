Что увидеть в небе в мае 2026: 2 полнолуния, комета и звездопад

В мае 2026 года небо покажет сразу пять заметных событий — от двух полнолуний в одном месяце до метеорного дождя, порождённого знаменитой кометой Галлея. Многие из них легко пропустить, если не знать точные даты и время для наблюдений за небом.

Цветочная Луна в мае 2026: первое полнолуние месяца

Май открывается полнолунием. Первое полнолуние мая, известное как Цветочная луна, ждёт нас прямо сегодня — 1 мая. Пик полнолуния придётся на дневное время (около 17:23 по Гринвичу), но это не проблема: Луна будет выглядеть полной и ночью 1 мая.

В отличие от суперлуния, Цветочная луна — это микролуна: она будет выглядеть чуть меньше обычного из-за большего расстояния от Земли. Впрочем, разница настолько мала, что заметить её сложно. А самое интересное — это полнолуние лишь первое из двух в мае. Именно из-за того, что Луна стала полной в самом начале месяца, в конце мая нас ждёт ещё одно, и оно получит особое название.

Комета C/2025 R3 PanSTARRS в мае 2026: где искать

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) прошла перигелий (ближайшую к Солнцу точку) 19 апреля 2026 года на расстоянии 0,499 а. е. от Солнца. Апрель был лучшим временем для наблюдений, но в мае ещё остаётся небольшое окно возможностей.

По состоянию на конец апреля 2026 года комета уже не является хорошим объектом для Северного полушария, но начинает появляться в вечернем небе для наблюдателей Южного полушария. Она уже прошла пик яркости и тускнеет, но при этом удаляется от Солнца на небе, что делает её легче для обнаружения.

Для тех, кто находится в Южном полушарии, наблюдения всё ещё возможны с биноклем или небольшим телескопом. В начале мая комета пройдёт через созвездие Эридан, затем с 7 по 8 мая проскользнёт между туманностью Голова Ведьмы и NGC 1788, а с 8 мая войдёт в созвездие Ориона, пройдя примерно в 2° от знаменитой туманности Ориона.

Если не успеете — шанса больше не будет. Траектория кометы показывает, что она будет выброшена из Солнечной системы. Комета, вероятно, движется по гиперболической траектории и совершает единственный пролёт мимо Солнца, так что апрель-май 2026 года может быть единственным шансом человечества её увидеть.

Звездопад Эта-Аквариды 2026: когда смотреть

Источник метеорного потока Эта-Аквариды — знаменитая комета Галлея. Каждый май Земля проходит через шлейф частиц, оставленных этой кометой на её орбите. Крошечные частицы влетают в атмосферу на скорости около 65 км/с и сгорают, создавая яркие полоски света.

Лучшее время для наблюдений — 5 мая 2026 года, предрассветные часы. Впрочем, в отличие от большинства крупных метеорных потоков, у Эта-Акварид нет резкого пика — хорошие показатели держатся примерно неделю вокруг 4–7 мая.

Главная проблема для наблюдения в этом году — яркая Луна. Убывающая Луна в фазе, близкой к последней четверти, серьёзно повлияет на видимость потока, снижая количество заметных метеоров. Что можно с этим сделать:

Наблюдайте в предрассветные часы, когда Луна опускается к горизонту

Встаньте так, чтобы здание, дерево или холм закрывали от вас Луну, но оставляли открытым остальное небо

Смотрите в направлении юга, к созвездию Водолея

Дайте глазам 15–20 минут привыкнуть к темноте

В Северном полушарии при тёмном небе обычно видно около 10–30 метеоров в час, тогда как в Южном — до 50 метеоров в час. Однако в 2026 году из-за яркого лунного света видимость для северных наблюдателей может снизиться примерно до 10 метеоров в час.

Любопытный факт: второй метеорный поток от кометы Галлея — Ориониды — наблюдается каждый октябрь, когда Земля проходит другую часть орбиты кометы. Сама комета обращается вокруг Солнца в среднем каждые 76 лет и последний раз посещала внутреннюю часть Солнечной системы в 1986 году.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Голубая Луна в мае 2026: второе полнолуние месяца

Второе полнолуние месяца тоже будет микролунием и произойдёт 31 мая и получит название «голубая луна» (так называют второе полнолуние в одном календарном месяце). Несмотря на название, Луна не станет голубой. Пик освещённости придётся на 11:45 мск, а лучше всего наблюдать вечером 30 мая и раним утром 31 мая.

Два полнолуния в одном месяце возможны, поскольку лунный цикл длится в среднем 29,53 дня. Из-за этого примерно раз в 2,8 года в году бывает 13 полнолуний вместо обычных 12, и тогда в одном из месяцев оказывается два.

Лахайна-нун в мае 2026: полдень без теней на Гавайях

Ну а если в мае вы планируете побывать на Гавайях, то вам очень повезло. С середины мая там начинается одно из самых необычных солнечных явлений: Лахайна-нун (Lāhainā Noon) — момент, когда исчезают тени на Гавайях. Это уникальное астрономическое событие наблюдается дважды в год в мае и июле, когда Солнце проходит точно над головой в тропиках и вертикальные объекты не отбрасывают тени.

Самые южные точки Гавайев увидят его раньше: уже 14 мая около 12:19 по местному времени. Далее явление «поднимается» по островной цепи к северу. Термин был введён Музеем Бишопа в 1990 году и переводится с гавайского как «жестокое солнце». Зрелище выглядит сюрреалистично: фонарные столбы не отбрасывают теней, а тень человека сжимается до контура его обуви.

Май 2026 года — щедрый месяц для наблюдений за небом, даже если вы никогда этим не занимались. Метеорный поток и два полнолуния видны невооружённым глазом, комету можно попытаться поймать в бинокль.