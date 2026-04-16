Комета апреля 2026: где увидеть, пока она не исчезла

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) быстро набирает яркость и уже видна в бинокли и небольшие телескопы. К концу апреля она может стать достаточно яркой, чтобы заметить её невооружённым глазом на тёмном небе. Но окно для наблюдения узкое — комета стремительно сближается с Солнцем и скоро скроется в его лучах. Если хотите не пропустить и другие подобные объекты, вот какие ещё кометы можно увидеть с Земли в 2026 году.

Комета C/2025 R3 PanSTARRS: происхождение и орбита

Комета была открыта обзорным телескопом Pan-STARRS на Гавайях 8 сентября 2025 года. В момент обнаружения она была тусклым пятнышком около 20-й звёздной величины — настолько слабым, что разглядеть его могли только самые чувствительные камеры профессиональной обсерватории.

Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System) — это автоматизированная система обзора неба, которая непрерывно сканирует небосвод в поисках астероидов, комет и других объектов. На её счету уже десятки открытых комет.

C/2025 R3 — это гиперболическая комета из облака Оорта. Облако Оорта — гипотетическая гигантская сфера из ледяных тел на самой окраине Солнечной системы. Иногда гравитационное влияние пролетающих мимо звёзд или галактические приливные силы «выталкивают» некоторые из этих ледяных глыб внутрь Солнечной системы. Так рождаются долгопериодические кометы, которые мы можем наблюдать на ночном небе.

По текущим данным, C/2025 R3 переходит из долгопериодической в гиперболическую комету (какие вообще бывают кометы можно посмотреть тут): когда-то она обращалась вокруг Солнца с периодом около 170 000 лет, но гравитационное взаимодействие с Юпитером изменило её траекторию. Теперь комета покидает Солнечную систему навсегда. Говоря проще, апрель 2026 года — единственный шанс увидеть этот объект за всю историю человечества.

Яркость кометы C/2025 R3 PanSTARRS и её видимость

В наиболее вероятном сценарии комета может достичь яркости около 3,2 звёздной величины — это примерно как звёзды ковша Большой Медведицы. В лучшем случае она может стать значительно ярче — до −0,5 звёздной величины, приблизившись по яркости к самым заметным планетам, хотя при этом всё равно будет выглядеть размытым пятном, а не яркой точкой.

Почему такой разброс прогнозов? Всё дело в явлении, которое называют эффектом прямого рассеяния. Когда Солнце, комета и Земля выстраиваются под определённым углом, пылинки в хвосте кометы могут рассеивать свет прямо в сторону наблюдателя — и комета кажется значительно ярче. Этот эффект может временно увеличить яркость кометы до 100 раз.

Но рассчитывать на максимальную вспышку яркости, похоже, не стоит. По наблюдениям, ионный хвост кометы хорошо развит, а вот пыли у неё мало. А прямое рассеяние работает именно на пылевых частицах. Так что более реалистичен сценарий с яркостью 3–4 звёздной величины — этого достаточно, чтобы увидеть комету без оптики на тёмном загородном небе.

Когда наблюдать комету C/2025 R3 в Северном полушарии

Сейчас, в середине апреля, лучший шанс увидеть комету из Северного полушария — примерно за 45–60 минут до рассвета, низко над восточным горизонтом. Комета находится в созвездии Пегаса — внутри астеризма Большой Квадрат.

Вот что важно знать по датам:

До 18–19 апреля — лучшее время для наблюдений из северных широт. Неделя вокруг новолуния 17 апреля — идеальное окно: небо максимально тёмное. Для наблюдений подойдёт бинокль 10×50 или небольшой телескоп. Если прогнозы сбудутся, после 18 апреля комета может достичь 4-й звёздной величины и стать видимой невооружённым глазом.

Для жителей средней полосы России это означает подъём в районе 4–5 утра по местному времени и поиск открытого горизонта на востоке. Городская засветка — главный враг; даже загородный дом с фонарями на соседних участках может помешать. Чем дальше от города и чем ниже горизонт — тем лучше.

Комета C/2025 R3: наблюдение в Южном полушарии

После перигелия видимость быстро ухудшается на севере, зато улучшается в Южном полушарии, где комета станет вечерним объектом в конце апреля и начале мая.

Для южных широт расклад такой:

До 20 апреля — комету из Южного полушария увидеть сложно, она слишком близко к Солнцу, а окно перед рассветом очень короткое.

Как выглядит комета C/2025 R3 PanSTARRS в апреле 2026

Важно понимать: комета — это не яркая точка вроде звезды или планеты. Скорее, она выглядит как небольшое размытое пятнышко, что делает её сложнее для обнаружения, чем звезду той же яркости.

Но фотографы уже в восторге. Газовый хвост кометы растянулся более чем на 10 градусов по небу — это примерно ширина кулака на вытянутой руке. На свежих снимках видно, что ионный хвост разделился на две отчётливые структуры: одна выглядит как прямой луч, в котором газ разгоняется до сотен километров в секунду, а вторая — более рыхлая и неровная.

Это признак того, что комета становится всё активнее по мере приближения к Солнцу. По сути, перед нами огромная глыба грязного льда, которая на космической скорости нагревается Солнцем — её поверхность испаряется, выбрасывая газы и пыль, формирующие кому (светящуюся оболочку вокруг ядра) и длинные хвосты.

Одна из интриг — переживёт ли комета прохождение перигелия. Пока неизвестно, выдержит ли ядро кометы сближение с Солнцем 19 апреля на расстоянии 0,499 а.е. (около 75 млн км). Совсем недавно похожая комета C/2026 A1 (MAPS) разрушилась у Солнца, так и не добравшись до обещанного пика яркости.

Как наблюдать комету C/2025 R3 PanSTARRS без телескопа

Чтобы максимизировать шансы увидеть комету C/2025 R3, стоит подготовиться заранее:

Оптика. Бинокль 10×50 — минимальный и достаточный инструмент. С ним комета уже видна как размытое свечение с намёком на хвост. Небольшой телескоп покажет больше деталей.

Если погода подведёт или горизонт окажется закрыт, не отчаивайтесь: новые фотографии кометы появляются почти каждый день — астрофотографы со всего мира делятся снимками из Италии, Чехии, Индии, Японии и Аризоны.

Комета C/2025 R3 — редкая гостья. Если её орбита действительно гиперболическая, апрель 2026 года может быть единственным шансом для человечества её увидеть. Даже если дальнейшие расчёты покажут, что комета всё же гравитационно связана с Солнцем, её орбитальный период настолько велик, что она не вернётся при жизни нынешних поколений. Пара ранних утренних подъёмов — небольшая цена за то, чтобы увидеть объект, который в последний раз пролетал мимо Земли задолго до появления Homo sapiens. И в календаре астрономических событий 2026 года это одно из самых заметных явлений весны.