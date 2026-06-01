5 ошибок на заправке: одна убивает насос, другая бьёт по кошельку

Когда вы заправляетесь десятый год подряд, всё происходит на автопилоте: вставил пистолет, нажал, оплатил, поехал. Именно из-за этой привычки мы и совершаем досадные ошибки — от перегрева топливного насоса до банальной переплаты за бензин. Мы с вами уже разобрали мифы об обслуживании автомобиля, а теперь пройдёмся по плохим привычкам, связанным с заправкой.

Почему телефон у бензоколонки — плохая идея

Страшилку о том, что мобильник может вызвать пожар на заправке, давно развенчали — ни одного задокументированного случая, когда он поджёг бы бензин, не существует. Но всё же телефон на заправке под запретом, и на это есть причины.

Гораздо реальнее другая угроза — статический разряд. Если во время заправки вы залезли обратно в салон, проскользили по сиденью, а потом снова вышли и схватились за металлический пистолет, не «разрядившись» о кузов, между пальцем и металлом может проскочить искра. А вот она уже способна поджечь пары бензина.

Но главная причина убрать телефон проще и приземлённее: отвлечённый человек совершает глупые ошибки. Залить не то топливо, перелить бак, расплескать бензин или вообще уехать с пистолетом в горловине — всё это случается именно тогда, когда голова занята перепиской, а не заправкой.

Чем опасна привычка ездить «на лампочке»

Многие тянут до последнего и заправляются, только когда загорается лампа резерва. Проехать ещё немного действительно можно, но привычка опустошать бак почти досуха вредит машине.

В большинстве современных авто топливный насос стоит прямо внутри бака. Он гонит бензин к двигателю под постоянным давлением, а сам при работе нагревается — и охлаждается за счёт того, что погружён в топливо. Когда бензина почти не остаётся, насос оголяется, начинает работать «на воздухе» и перегревается. Воздух охлаждает куда хуже жидкости, и насос со временем может выйти из строя.

Есть и второй момент: на дне бака скапливается осадок и мелкий мусор, который путешествует вместе с топливом от нефтеперерабатывающего завода до вашей машины. Когда бензина мало, насос затягивает всю эту грязь. Сетчатый фильтр кое-что задерживает, но забивается — и насосу приходится работать с перегрузкой.

Как правило рекомендуется держать в баке хотя бы четверть топлива. Так топливный насос всегда останется погружённым и нормально охлаждается, а двигатель защищён от осадка. Ну и вы защищены от риска заглохнуть посреди дороги.

Зачем проверять давление в шинах на заправке и как не ошибиться

Раз уж вы на заправке, заодно проверьте давление в шинах — желательно делать это хотя бы раз в месяц и сразу во всех четырёх колёсах. От этого зависит не только комфорт, но и ресурс резины. Нужное значение указано на наклейке в проёме водительской двери, отдельно для передних и задних колёс.

Важный нюанс: эти цифры рассчитаны на холодные шины — то есть до того, как машина разогрела их в дороге. Когда вы едете, шины постепенно нагреваются из-за трения, а вместе с этим растёт и давление воздуха внутри. Насколько именно — зависит от температуры дороги, веса машины и скорости.

Поэтому идеально мерить давление, когда машина простояла часа три и шины остыли. Если же вы уже покатались, ищите заправку рядом с домом — пока проехали не больше пары километров на спокойной скорости. А если уже намотали больше 20 минут, накачивайте на 3–7 PSI выше «холодной» нормы с наклейки. В сильную жару или с тяжёлым грузом добавьте ещё чуть-чуть.

Чем грозит неправильный выбор топлива

Самая дорогая ошибка на заправке — залить не то топливо. Если в бензиновую машину попадёт дизель, она какое-то время проедет, а потом заглохнет: дизель гуще и маслянистее, он попросту забьёт топливную систему.

Обратная ситуация ещё хуже. Бензин в дизельном двигателе работает как растворитель и смывает масляную плёнку, без которой мотор не может нормально работать. В итоге — слив бака, замена деталей топливной системы, а в тяжёлом случае и новый двигатель.

С бензином тоже не всё очевидно. Октановое число показывает, насколько топливо устойчиво к давлению и нагреву, прежде чем самовоспламениться. Но более высокое октановое число не делает топливо «лучше» автоматически. У каждой машины есть рекомендованное число — оно указано в инструкции. Если залить топливо с октановым числом ниже нужного, появляется детонация — то самое металлическое постукивание в двигателе, которое бьёт по его ресурсу.

А вот заливать дорогое высокооктановое топливо в обычный мотор — пустая трата денег. Такой бензин рассчитан на мощные и турбированные двигатели с высоким давлением. На моторе с низкой степенью сжатия он не даст никакого выигрыша: машина не поедет быстрее, а кошелёк похудеет.

Как переплата за бензин становится следствием ошибок на заправке

Цены на топливо растут, и игнорировать способы сэкономить — странное решение. Кое-что зависит даже от дня недели: исследования цен показывают, что топливо часто дорожает к выходным, а иногда и в середине недели. Так что заправляться выгоднее в начале недели.

Полезно и просто сравнивать цены на ближайших заправках — так же, как мы ищем выгодные авиабилеты. Несколько минут на сравнение действительно облегчают расходы в долгую.

И последнее: спросите на своей привычной заправке про программу лояльности или кэшбэк. Вступить в такие обычно легко, а пусть и небольшое начисление бонусов за год накапает вам, к примеру, на бесплатную заправку (а то и не одну).

Заправка — это рутина, но именно из-за рутины мы выключаем внимание и теряем деньги или нервы. Если убрать телефон, не доводить бак до нуля, проверять давление в шинах, заливать рекомендованное топливо и поглядывать на цены, поездки станут и безопаснее, и дешевле. Все пять привычек простые — достаточно один раз сделать их осознанными, а дальше они снова уйдут на автопилот, только уже правильный.