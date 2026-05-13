Сколько слов в русском языке: в словаре 200 тысяч, но в жизни их больше

Рамис Ганиев

В детстве вам наверняка было интересно, сколько всего слов в русском языке. Тысяча? Десять тысяч? Миллион? В школе говорили, что язык богатый, но цифру никто не называл. Мы выросли, а ответ нам никто так и не дал. И знаете почему? Потому что его не знает никто, даже академики. Ученые могут назвать количество слов в словаре и количество букв в алфавите, но живой язык каждый день рождает новые, и некоторые исчезают быстрее, чем вы успеваете их запомнить.

Даже академики знают только примерное количество русских слов

Сколько слов в орфографическом и толковом словаре

В академическом орфографическом ресурсе «Академос», который фиксирует правильное написание слов, сейчас содержится более 200 тысяч единиц русского языка. Сюда входят не только полноценные слова, но и первые части сложных слов (кибер-, радио-, мини-), а также собственные имена. Это те единицы, у которых зафиксировано написание. Об этом в 2025 году рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева.

Отдельно существует новый «Большой академический словарь русского языка», где описаны значения слов. В нем 150 тысяч единиц. Разница между двумя цифрами объясняется просто: зафиксировать написание проще и быстрее, чем подробно описать все значения и оттенки смысла каждого слова.

Но даже 200 тысяч — это лишь то, что успели записать составители словарей. Реальное количество слов в русском языке значительно больше.

Почему сложно посчитать точное количество русских слов

Русский язык обладает уникальной способностью порождать новые слова практически из любого существующего. Ксения Киселева привела наглядные примеры: из «тарифа» легко получается «тарифище», из «лавировать» — «вылавировать». И это не какие-то ошибки или жаргон — такие слова вполне грамотны и понятны носителям языка.

Возьмем слово «дом». В «Большом академическом словаре» зафиксированы «дом», «домик», «домичек», «домишко», «домище». Но ведь каждый носитель языка при желании может образовать и другие формы, которых в словаре нет. Язык — это живая система, а не закрытый список, и именно поэтому поставить точку в подсчете невозможно.

Проблема еще и в критериях. Считать ли отдельным словом каждое уменьшительное? А каждую приставочную форму глагола? Филолог приводит пример: глагол «допереоформить» с тремя приставками вполне понятен, но в толковый словарь он не попал. Формально его как бы не существует, хотя любой русскоговорящий человек поймет его без труда.

Как в русском языке появляются новые слова

Еще одна причина, по которой подсчет слов в русском языке это безнадежное дело, это скорость изменений. Русский язык постоянно впитывает новые слова и создает новые значения старых слов.

Киселева приводит характерные примеры. Слово «стартап» уже есть в словаре, а производное от него «стартапер» — еще нет. Слова «выгорание» и «токсичный» получили на наших глазах совершенно новые значения: «выгорание» теперь означает не только горение предмета, но и эмоциональное истощение, а «токсичный» — не только ядовитое вещество, но и неприятного в общении человека. Эти новые значения еще не зафиксированы в академическом толковом словаре, хотя миллионы людей используют их каждый день.

То же самое происходит с заимствованиями. Каждый год в русскую речь приходят десятки слов из других языков, через технологии, интернет, массовую культуру. Какие-то из них приживаются и со временем попадают в словари, а какие-то исчезают через пару лет. На каком этапе считать такое слово русским? Единого ответа нет.

Новые слова и значения появляются в русском языке каждый год

Какие слова не попадают в словари

Вопрос о границах русского языка сложнее, чем кажется. Литературный язык, тот, который описан в словарях и грамматиках, это лишь часть картины. За его пределами существует огромный массив разговорных слов, диалектизмов, профессиональных терминов, жаргонизмов и сленга.

Например, в медицине, программировании или авиации используются тысячи терминов, которые редко попадают в общие толковые словари. Диалектные слова, которые до сих пор живут в разных регионах России, тоже обычно остаются за рамками подсчета. Границы между «настоящим русским словом» и «не совсем русским» определяются скорее традицией составления словарей, чем какой-то объективной чертой.

Сколько слов знает обычный человек

Если в словарях зафиксировано 150-200 тысяч слов, то сколько из них реально использует обычный человек? Исследования в этой области дают разные оценки, но порядок цифр примерно такой: активный словарный запас взрослого носителя русского языка включает от 5 до 30-40 тысяч слов, в зависимости от образования, профессии и круга чтения.

Активный запас — это слова, которые человек использует в речи и на письме. Пассивный словарный запас значительно больше: это слова, которые мы понимаем, когда слышим или читаем, но сами почти не употребляем. Иностранцу же, как отмечает Киселева, для повседневного общения хватит и 2-3 тысяч слов, при условии, что он умеет составлять из них понятные предложения.

Это еще раз подчеркивает разницу между языком как системой и языком как инструментом общения. Система содержит сотни тысяч единиц и постоянно растет. А для повседневной жизни большинству людей достаточно совсем небольшой ее части.

Чем больше человек читает, тем шире его словарный запас

Русский язык продолжает расти и меняться

В итоге, минимум 200 тысяч слов зафиксировано в академических источниках, но реальный объем русского языка значительно больше и постоянно увеличивается. Точный подсчет невозможен по трем причинам: русский язык легко образует новые слова из существующих, значения старых слов меняются, а заимствования приходят быстрее, чем словари успевают их описать.

Это нельзя назвать слабостью языка, а наоборот — это признак его живости и гибкости. Русский язык меняется вместе с теми, кто на нем говорит, и ни один словарь не способен зафиксировать его полностью. Но, пожалуй, именно в этом и заключается его сила, он всегда готов найти слово для чего-то нового.

