Робот Neuralink вживляет чипы в мозг людей точнее хирурга, но есть проблема

Компания Neuralink, которая вживляет чипы в мозги людей, представила хирургического робота, который берет на себя самые сложные этапы имплантации чипа в мозг. Машина с восемью камерами и томографическим сканером вживляет электроды тоньше человеческого волоса с точностью, недоступной рукам хирурга. Если планы компании реализуются, процедура из многочасовой операции превратится в быстрый визит в клинику.

Что умеет хирургический робот Neuralink

Главная проблема, которую решает новый робот, это работа с невероятно тонкими электродами. Инженеры Neuralink создали специальную хирургическую методику: тонкие гибкие нити имплантата должны аккуратно погрузиться прямо в ткань мозга, при этом каждая нить тоньше человеческого волоса и проходит через живую ткань сотни раз без повреждений. Ручная хирургия попросту не справляется с такой задачей на нужном уровне точности.

После того как хирург делает начальный разрез в черепе, робот берет дело в свои руки. Он оснащен восемью камерами и сканером оптической когерентной томографии — это позволяет наблюдать за происходящим под поверхностью мозга в реальном времени. Робот подхватывает каждую нить, размещает ее в нужной точке и аккуратно фиксирует.

Нынешняя модель робота имеет пятиосевую систему, что позволяет ей адаптироваться к любой точке входа на черепе пациента. Манипулятор стал значительно компактнее благодаря многочисленным доработкам конструкции, это делает систему быстрее и проще в использовании. По сути, роботы не заменяют хирургов, но берут на себя все повторяющиеся высокоточные операции, в которых человек не способен обеспечить одинаковый результат раз за разом.

Как робот Neuralink вживляет чип

Одно из ключевых нововведений — отказ от необходимости удалять твердую мозговую оболочку. Это плотная защитная мембрана, которая окружает головной и спинной мозг. Раньше хирургу приходилось аккуратно снимать этот слой, чтобы получить доступ к мозговой ткани. Теперь робот просто прокалывает ее и вводит устройство. Это экономит целый этап операции, ускоряет процесс и делает всю процедуру проще для повторения.

Почему это так важно? Каждый лишний разрез — это риск инфекции и дополнительное время под наркозом. Сам Илон Маск назвал это решение значительным прорывом: нити устройства проходят сквозь оболочку без необходимости ее удаления. В перспективе это может сделать имплантацию похожей на короткий амбулаторный визит, а не на полноценную нейрохирургическую операцию.

Как Neuralink переходит к массовой имплантации чипов

Илон Маск заявил, что Neuralink начнет масштабное производство нейроинтерфейсов и перейдет к почти полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году. Это принципиальный сдвиг: компания переходит от штучных клинических экспериментов к индустриальному подходу.

К концу 2025 года около двенадцати человек по всему миру получили имплант, а к настоящему моменту их число выросло примерно до двадцати. Один из пациентов Neuralink уже монтирует видео на YouTube силой мысли. Компания завершила расширение нового завода в Остине, штат Техас, вложив более 16 миллионов долларов в производство мозговых чипов и хирургического оборудования. Neuralink также расширяет клинические испытания за пределы США: первые операции по имплантации прошли в Канаде в 2025 году, а технология тестируется и в Великобритании.

Главная нерешенная проблема чипов Neuralink

При всех успехах перед Neuralink стоит серьезный биологический вызов, о котором стоит знать. Когда в мозг попадает инородный объект, в данном случае имплант с электродами, клетки нервной системы (астроциты) переходят в защитный режим и формируют плотную оболочку вокруг чужеродного предмета. Этот рубец становится структурным и биохимическим барьером между электродами и нервной тканью, ослабляя сигналы и ухудшая качество контакта.

Представьте, что вы пытаетесь слушать разговор через толстое стекло: звук проходит, но становится все глуше. Примерно так глиальный рубец постепенно глушит электрический сигнал между электродами и нейронами.

Эта проблема не уникальна для Neuralink, она касается всех мозговых имплантов, даже разработанных конкурентами. Исследования показывают, что помимо гибкости материалов, размер и форма электродов играют ключевую роль при проектировании следующего поколения имплантов. Neuralink использует ультратонкие гибкие полимерные электроды, что теоретически должно снижать иммунный ответ, но окончательных данных о долгосрочной стабильности у людей пока нет.

Успехи Neuralink, о которых рассказали авторы сайта Interesting Engineering, впечатляют: от первых единичных операций до робота-хирурга, который способен имплантировать электроды с нечеловеческой точностью. Но между демонстрацией технологии и ее массовым медицинским применением остается дистанция, которую определят не только инженеры, но и биология, способность мозга принимать инородное устройство на протяжении лет. Именно за этим стоит следить в ближайшие годы. А потом люди с чипом Neuralink смогут «переселяться» в роботов.