Почему животные в озере Натрон выглядят как каменные статуи

В 2013 году фотограф Ник Брандт опубликовал серию черно-белых снимков, которые мгновенно разлетелись по интернету. На них птицы и летучие мыши выглядели так, будто превратились в каменные статуи прямо на берегу озера в Танзании. Застывшие в «живых» позах тела на фоне бескрайней водной глади — зрелище одновременно красивое и пугающее. Но что на самом деле происходит с животными, которые попадают в это озеро? Нет, там не водятся опасные бактерии, причина в другом.

Почему озеро Натрон убивает животных

Озеро Натрон расположено на севере Танзании, недалеко от границы с Кенией. На первый взгляд это обычное мелководное озеро, его глубина редко достигает даже трех метров. Но стоит присмотреться, и становится ясно, что перед вами одно из самых враждебных для жизни мест на планете. Озеро красное, но это далеко не безобидное озеро Хиллиер, окрашенное в розовый цвет.

Начнем с температуры. Вода в озере прогревается до 60 градусов Цельсия, это температура свежесваренного кофе. При таком нагреве человек получит ожог третьей степени за считанные секунды. Но это еще не все.

Вода озера чрезвычайно щелочная, уровень pH иногда поднимается до 12. Для сравнения, это примерно как бытовой отбеливатель. Щелочь — противоположность кислоты, но разъедает ткани ничуть не хуже. Вдобавок озеро очень соленое, хотя они не могут считаться солеными по определению, и концентрация солей настолько высока, что вода буквально разъедает органические материалы. Фотограф Брандт вспоминал, что озерная вода стирала надписи с его коробок от фотопленки Kodak за несколько секунд.

Почему озеро Натрон опасное

Такая экстремальная химия — результат уникального стечения геологических обстоятельств. Озеро Натрон питается всего одной рекой с естественной дамбой и не связано ни с одним морем. Район настолько жаркий и засушливый, что испарение постоянно опережает приток воды. Соли не вымываются, а накапливаются, год за годом, тысячелетие за тысячелетием.

Но главный зачинщик в этом адском рецепте — вулканизм. Всего в 20 километрах к югу возвышается действующий вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи — единственный на Земле вулкан, извергающий карбонатитовую лаву, то есть расплавленную смесь карбоната натрия и карбоната кальция. Эти соли проникают сквозь породу по системе разломов и выходят наружу через более чем 20 горячих источников, впадающих в озеро. Как поясняет NASA, именно вулканизм региона определяет необычную химию озера.

Фламинго на озере Натрон

Кроваво-красный цвет озера — это не минералы и не закат, отраженный в воде. Его создают галобактерии — солелюбивые микроорганизмы, которые чувствуют себя прекрасно там, где все остальное погибает. Эти микроорганизмы, в свою очередь, привлекают водоросль спирулину, а спирулина привлекает малых фламинго.

Берега озера Натрон — единственное постоянное место гнездования малых фламинго во всей Восточной Африке. Это рискованный выбор: достаточно посмотреть на фото мертвого фламинго в воде из книги Брандта, чтобы понять, чем может закончиться ошибка. Но обилие пищи и условия, отпугивающие большинство хищников, делают риск оправданным, по крайней мере для тех птиц, которые знают, как себя вести.

А вот перелетные птицы, незнакомые с озером, нередко врезаются в его поверхность. Вода настолько отражающая, что обманывает зрение — птицы принимают зеркальную гладь за пустое небо. Жертвами той же иллюзии становятся не только пернатые: в 2007 году пилот вертолета был настолько дезориентирован отражением, что потерпел крушение прямо в озере.

Мумификация вместо окаменения

Озеро Натрон иногда называют озером Медузы, в честь мифической горгоны, превращавшей жертв в камень одним взглядом. Но на самом деле животные на знаменитых фотографиях — это не окаменелости. Если присмотреться, на телах видны остатки перьев и плоти.

Все дело в том, что эти тела не окаменели, а мумифицировались и покрылись минеральной коркой. Натрон, смесь солей, давшая озеру название, превосходно впитывает влагу и жир. Это свойство было известно еще древним египтянам, которые использовали его для бальзамирования мумий. Птицы и летучие мыши, попавшие в воду, погибают от ожогов и щелочи, после чего их тела быстро теряют влагу. Ироничная смерть, утонуть и при этом высохнуть.

Минеральные отложения, растворенные в воде, постепенно обволакивают эти полые, высушенные останки, создавая иллюзию каменных статуй. Но важно понимать, что этот процесс занимает время. Птицы на фотографиях Брандта выглядят так, будто застыли в момент жизни, только потому, что фотограф сам расставил их в «живые» позы.

Что будет, если человек окажется в озере Натрон

Если вы вдруг упадете в озеро Натрон, вы не превратитесь в камень мгновенно. Но приятного будет мало. Вода обожжет кожу за секунды, щелочь начнет разъедать любые повреждения, а соль довершит дело.

Оно настолько едкое, что даже если у вас есть малейший порез, это очень больно, — рассказывал Брандт журналу Smithsonian Magazine.

История озера Натрон — хороший пример того, как вирусные фотографии могут создать красивый, но неточный миф. Животные здесь не превращаются в камень по волшебству. Реальность прозаичнее и одновременно страшнее: уникальная геохимия озера сначала убивает, а потом консервирует. Те самые процессы, которые тысячи лет назад помогали египтянам сохранять фараонов для вечности, работают в озере Натрон сами по себе, без всякого участия человека.