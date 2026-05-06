Почему у жирафа черный язык, хотя так быть не должно?

У жирафов невероятно длинный язык, до 50 сантиметров, и он темно-фиолетового, почти черного цвета. Принято считать, что это защита от солнечных ожогов, но реальность оказалась интереснее. Похожие языки есть у животных, которые живут в совершенно других условиях. Так что да, жирафы интересны не только своими длинными ногами и шеей.

Сколько видов жирафов существует

Сегодня ученые официально признают четыре вида жирафов: масайский, северный, сетчатый и южный. Все они живут в Африке и проводят за едой до 12 часов в сутки, обрывая листья, побеги и цветы с высоких деревьев. Любимые деревья жирафов это акации, мимозы и дикие абрикосы.

Чтобы добираться до листьев и при этом не напарываться на шипы, жирафы используют свой главный инструмент — длинный и невероятно ловкий язык длиной 45–50 сантиметров. Он способен обхватывать ветку и аккуратно снимать с нее листья, обходя колючки. Поверхность языка покрыта утолщенными сосочками, которые дополнительно защищают от механических повреждений.

Но самая заметная особенность этого языка — его цвет. Он темно-фиолетовый, местами почти черный. И здесь начинается самое интересное.

Почему у жирафов черный язык

Самое распространенное объяснение фиолетового цвета это высокая концентрация пигмента эумеланина в коже языка. Эумеланин — это разновидность меланина, того самого пигмента, который отвечает за цвет нашей кожи, волос и радужки глаз. Чем больше меланина, тем темнее ткань. Об этом говорят авторы сайта Green Matters.

Логика простая. Как мы знаем, жираф проводит большую часть дня с высунутым языком под палящим африканским солнцем. Темная пигментация защищает нежную слизистую от ультрафиолетового излучения, примерно так же, как загар защищает нашу кожу. У животных, у которых этого пигмента нет или очень мало, возникает альбинизм или лейцизм — они выглядят полностью белыми или покрытыми белыми пятнами. Теория красивая, логичная и… спорная.

Ближайший родственник жирафа

Главная проблема «солнечной» гипотезы — окапи. Это ближайший ныне живущий родственник жирафа, и у него тоже темно-фиолетовый язык. Вот только окапи живет не в открытой саванне, а в густых тропических лесах Демократической Республики Конго, под плотным пологом деревьев.

Если цвет языка — это исключительно защита от солнца, зачем он лесному животному? Впрочем, некоторые исследователи указывают, что окапи часто кормятся в световых просветах леса — местах, где через разрыв в кроне проникает прямой солнечный свет. Так что, возможно, даже лесному окапи солнцезащитный язык не помешает. Но консенсуса по этому вопросу нет, и ученые признают, что за этим признаком может стоять нечто большее, чем просто УФ-защита.

Другие животные с черным языком

Жирафы и окапи — не единственные обладатели необычно темных языков. У белых медведей язык при рождении розовый, но с возрастом постепенно становится темно-синим или фиолетовым.

Это тоже связано с меланином. Кожа белого медведя под его знаменитым мехом черная. Мех на самом деле не белый, а прозрачный — каждый волосок полый и бесцветный, просто рассеивает свет так, что кажется белым. Черная кожа помогает медведю поглощать тепло арктического солнца, а темный язык, вероятно, выполняет ту же защитную функцию от ультрафиолета, что и у жирафов.

Получается любопытная картина: животные из совершенно разных климатических зон и с разным образом жизни независимо друг от друга приобрели темные языки. Это намекает на то, что меланиновая пигментация языка — довольно универсальное эволюционное решение, а не уникальная «фишка» жирафов.

Синий язык как оружие

Но не всем животным темный язык нужен для защиты от солнца. По данным PubMed, у исполинских ящериц вида Tiliqua scincoides, обитающих в Австралии и Юго-Восточной Азии, ярко-синий язык выполняет совсем другую роль. Когда сцинк чувствует угрозу, он широко раскрывает пасть и демонстрирует свой контрастный язык.

Ученые пока не пришли к единому мнению, является ли синий язык сцинка средством отпугивания хищников или сигналом для сородичей на большом расстоянии. Исследование, опубликованное в научной литературе, указывает на обе возможные функции, но окончательного ответа пока нет.

Этот пример хорошо показывает, что цвет языка в животном мире — вещь многофункциональная. Один и тот же внешний признак может решать разные задачи у разных видов: от солнцезащиты до коммуникации и запугивания.

Что ученые знают о цвете языка жирафа

Подведем итог. Точно известно одно: темный цвет языку жирафа дает высокая концентрация эумеланина. Тот же пигмент окрашивает кожу белых медведей и встречается у множества других животных. И да, меланин действительно поглощает ультрафиолет, прикрывая клетки от повреждений.

А вот что остается предметом дискуссий: точная причина, по которой этот признак закрепился именно у жирафов и окапи. Солнцезащитная гипотеза — самая популярная, но случай окапи показывает, что она может быть не единственным объяснением. Возможно, темная пигментация языка — это наследственный признак от общего предка, который сохранился у обоих видов просто потому, что не мешал выживанию, даже если прямой необходимости в нем у лесного окапи нет.

В эволюции такое случается постоянно: признак может сохраняться миллионы лет не потому, что он критически важен, а потому, что от него нет вреда. И все же когда один и тот же прием всплывает у настолько разных существ — у жирафа в саванне, у медведя во льдах, у ящерицы в Австралии, невольно поражаешься, насколько изобретательно и при этом скупо работает естественный отбор.