Почему реки становятся ядовитыми: дело не только в заводах

Реки по всему миру теплеют, теряют кислород и накапливают токсичные веществ. Можно было бы подумать, что в этом полностью виноваты заводы и канализации. Но нет, ученые говорят, что негативный вклад в это внесло и изменение климата. Масштабный анализ 965 случаев ухудшения качества речной воды показал, что засухи, наводнения и долгосрочное потепление разрушают реки быстрее, чем считалось. Раньше рек в плачевном состоянии можно было сосчитать по пальцам, но теперь их количество быстро растет.

Почему вода в реках становится теплее

Долгое время управление водными ресурсами сводилось к простой формуле: если воды слишком мало, то это засуха, а если слишком много — наводнение. И между этими крайностями все более-менее было в порядке. Но климат изменился, и эта логика перестала работать.

Исследование под руководством Мишель ван Влит проанализировало 965 случаев изменения качества речной воды во время засух, аномальной жары, ливней и наводнений. Оказалось, что в 68% случаев качество воды ухудшалось во время засух и волн жары, в 51% — во время ливней и наводнений, а в 56% — на фоне долгосрочных климатических изменений. Работа была опубликована в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Механизм прост и жесток. Теплая вода физически не способна удерживать столько же растворенного кислорода, сколько холодная. Одновременно с этим при повышении температуры микроорганизмы и водные обитатели начинают потреблять кислород быстрее. Получается двойной удар: кислорода становится меньше, а расходится он быстро.

Отдельное исследование Университета Пенн Стейт, опубликованное в Nature Climate Change, восстановило данные о качестве воды почти 800 рек в США и Центральной Европе: 87% из них нагреваются, а 70% — теряют кислород. Причем реки теплеют и теряют кислород быстрее, чем океаны, что стало неожиданностью даже для ученых.

Чем опасно снижение кислорода в реках

Для водных обитателей вроде рыб, насекомых, моллюсков растворенный в воде кислород так же жизненно необходим, как воздух для людей. Когда его уровень падает, экосистема начинает сжиматься. Одни виды уходят, другие гибнут.

По прогнозу ученых, в ближайшие 70 лет реки могут столкнуться с настолько низким уровнем кислорода, что это приведет к исчезновению целых видов рыб.

Но дело не только в рыбе. Низкий уровень кислорода запускает цепную реакцию во всем составе речной воды. В бескислородных условиях из донных отложений начинают высвобождаться питательные вещества и тяжелые металлы. Появляются условия для размножения микробов, которые выделяют метан и закись азота, а это мощные парниковые газы. Теплая вода усиливает потерю кислорода, потеря кислорода меняет химию, а измененная химия усиливает экологический стресс. Река попадает в ловушку, из которой трудно выбраться.

В городах реки нагреваются быстрее всего из-за асфальта, бетона и других материалов, которые накапливают тепло. А в сельскохозяйственных районах кислород исчезает особенно быстро, потому что удобрения и навоз попадают в воду и подкармливают водоросли и бактерии, которые при разложении активно поглощают кислород.

Опасность ядовитых водорослей в воде

Повышение температуры также создает идеальные условия для опасных организмов. Азот и фосфор из сельского хозяйства, городов и канализации работают как удобрение для водорослей и сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Тепло помогает им расти быстрее и держаться дольше.

В сентябре 2025 года на реке Гудзон в США зафиксировали крупнейшую за почти 40 лет наблюдений вспышку цианобактерий. Тесты подтвердили, что это Microcystis — цианобактерия, способная вырабатывать токсины, опасные для людей и животных.

Есть и другая скрытая угроза. Во многих промышленных регионах на дне рек десятилетиями накапливались мышьяк, свинец, ртуть и кадмий. Пока они «заперты» в донных отложениях, они относительно безопасны. Но наводнения, засухи и падение уровня кислорода могут вернуть их обратно в воду.

Отдельную проблему создают микропластик и остатки лекарств. Жара и ультрафиолет дробят пластиковый мусор на все более мелкие фрагменты. Засухи концентрируют лекарственные препараты в обмелевших реках, что может способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам.

Как грязные реки обходятся нам в миллионы

Загрязнение рек напрямую бьет по нашему кошельку и здоровью. Ухудшение качества речной воды увеличивает стоимость очистки воды, осложняет восстановление после наводнений, влияет на рыболовство, туризм и стоимость земли вблизи водоемов.

Масштаб экономических потерь впечатляет. По данным организации Water.org, небезопасная вода и плохая санитария обходятся миру примерно в 260 миллиардов долларов ежегодно. В одних только США загрязнение водоемов питательными веществами наносит туристической отрасли ущерб почти в миллиард долларов в год.

При этом стоимость жилой недвижимости, которая может пострадать от повторяющихся наводнений и деградации качества воды, оценивается в 930 миллиардов долларов. Все эти цифры будут только расти, если температура продолжит подниматься.

Для России эта проблема не менее актуальна. Волга, Обь, Дон и другие крупные реки — источники питьевой воды для десятков миллионов человек. Любые изменения температуры и химического состава воды в них затрагивают водозаборы, рыбное хозяйство и здоровье населения.

Можно ли спасти реки от загрязнения

Высокие дамбы и бетонные набережные проблему не решат. Все больше ученых делают ставку на подходы, при которых реке возвращают часть естественной сложности, отнятой при освоении.

Прямой бетонный канал быстро перемещает воду, но так же быстро разносит загрязнение. А река, связанная с заболоченными участками, поймами и затененными берегами, работает иначе: замедляет поток, позволяет осаждаться частицам, дает микробам и растениям время переработать питательные вещества и создает среду обитания вместо простого дренажа.

Прибрежные буферные зоны, полосы деревьев, кустарников и трав вдоль берегов, считаются одной из самых эффективных мер защиты. Они перехватывают сток до того, как он попадёт в русло, укрепляют берега и затеняют воду. Тень в условиях потепления особенно важна: более прохладная вода лучше удерживает кислород и меньше беспокоит рыб. Такие буферные зоны существенно снижают вынос осадочных частиц и питательных веществ, особенно в сельскохозяйственных ландшафтах.

Ещё один эффективный инструмент это бобровые плотины, как природные, так и искусственные. Они замедляют паводковые воды и помогают восстановить естественный баланс экосистемы.

Технологии тоже играют роль. Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют обнаруживать загрязнение быстрее, чем традиционные методы периодического отбора проб. Спутниковые данные помогают отслеживать хлорофилл и взвешенные частицы на больших территориях. Но данные сами по себе реку не очистят, и для этого нужны решения на уровне городов, регионов и стран.

Славные времена чистых рек, которые очищаются сами собой, заканчивается. Анализ почти тысячи случаев по всему миру не оставляет сомнений в том, что более теплый и нестабильный климат делает реки грязнее, а жизнь в них — труднее.

При этом большинство исследований до сих пор сосредоточены на реках Северной Америки и Европы, а ученые призывают к более масштабному слежению за реками в Африке и Азии. То, как общество отнесется к рекам, определит, смогут ли следующие поколения пить чистую воду из-под крана и ловить рыбу рядом с домом.