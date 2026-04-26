Почему кошки и собаки трясут головой? Ответ ученых вас удивит

Кошки иногда трясут головой так резко, будто их на секунду подменили. И это одна из самых странных привычек наших любимцев. Собаки делают то же самое, и добавляют сверху фирменное отряхивание всем телом, от которого страдают стены ванной. Ученые давно изучают этот рефлекс, и объяснение оказалось куда интереснее, чем просто «что-то попало в ухо».

Рефлекс встряхивания головой у млекопитающих

Быстрое мотание головой из стороны в сторону — это не причуда конкретного питомца, а рефлекс, общий для множества млекопитающих. Его наблюдают у кошек, собак, мышей, крыс и даже львов. По словам зоолога Кэтрин Кроули, этот рефлекс срабатывает, когда что-то раздражает область уха или попадает внутрь ушного канала: насекомое, травинка, капля воды, пыль.

Механика простая: резкое вращательное движение головы создает центробежную силу, которая выбрасывает инородный объект наружу. Это что-то вроде встроенной системы самоочистки. Причем у разных видов и пород она работает с разной частотой, и на то есть причины.

Почему собаки с торчащими ушами трясут головой чаще

Если у вас немецкая овчарка, вы наверняка замечали, как часто она мотает головой после прогулки. А вот кавалер-кинг-чарльз-спаниель делает это заметно реже. Разница заключается в форме ушей.

Породы с вертикально стоящими ушами более уязвимы к попаданию мелких предметов вроде семян травы, мошек, песчинок прямо в открытый ушной канал. Висячие уши работают как естественный барьер: они прикрывают вход и снижают вероятность того, что что-то залетит внутрь. Поэтому «стоячеухие» собаки трясут головой чаще, им это банально нужнее.

Кстати, от такого мотания головой животные обычно не испытывают головокружения. Как объясняет специалист по поведению животных Мили, вестибулярный аппарат млекопитающих (включая человека) гораздо сильнее реагирует на вращение всего тела по кругу, чем на быстрые повороты головы из стороны в сторону.

Как собаки встряхивают воду

Владельцы собак знают этот прием: после купания пес начинает трястись, и волна проходит от головы через все тело до кончика хвоста. Это полное отряхивание, которое начинается с головы и прокатывается до хвоста за доли секунды. Эффективность впечатляет: собака способна стряхнуть значительную часть воды с шерсти буквально за пару таких циклов.

Но вода — не единственный триггер. Одно исследование показало, что полное встряхивание тела может сигнализировать о переходе между эмоциональными состояниями. Например, после напряженной или очень активной игры с другой собакой оба пса нередко останавливаются, отряхиваются, и переключаются на что-то другое.

По словам Мили, такое «стряхивание» помогает животному сбросить напряжение и перезагрузиться, и физически, и эмоционально. Кроули добавляет, что это часто происходит после интенсивной игровой сессии: обе собаки заканчивают играть, обе отряхиваются, а потом спокойно расходятся по своим делам.

Хищническое мотание головой у кошек и собак

Есть еще один тип тряски, который легко узнать: собака хватает игрушку и яростно мотает головой из стороны в сторону, как будто пытается «убить» добычу. Это так называемое хищническое встряхивание — отголосок охотничьего поведения.

В дикой природе хищники используют этот прием, чтобы сломать шею мелкой добыче. У домашних собак он сохранился в виде игрового паттерна — пес не охотится, но рефлекс работает. Если ваш лабрадор с упоением «расправляется» с плюшевой уткой, он просто следует древней программе поведения, вшитой в его нервную систему.

Когда тряска головой повод обратиться к ветеринару

В большинстве случаев встряхивание головой — совершенно нормальное поведение. Но есть ситуации, когда оно указывает на проблему. Стоит насторожиться, если питомец:

трясет головой заметно чаще обычного;

делает это в нетипичных ситуациях, без видимого раздражителя;

одновременно чешет ухо или наклоняет голову набок;

выглядит беспокойным или болезненно реагирует на прикосновение к ушам.

Частое и навязчивое мотание головой может указывать на инфекцию, паразитов, раздражение кожи в ушном канале, застрявший инородный предмет или даже неврологическую проблему. В таких случаях лучше не ждать и показать животное ветеринару.

А вот дуть кошке или собаке в ухо «ради смеха» — плохая идея. Животные действительно реагируют на это резким встряхиванием, но не потому что им весело: это рефлекторная реакция на раздражитель, и питомцу она неприятна.

Так что в следующий раз, когда ваш кот вдруг затрясет головой с видом одержимого, знайте: скорее всего, он просто чистит уши. А если собака отряхнулась после бурной игры в парке, она не мокрая, а просто переключает режим с «веселья» на «спокойствие». Эволюция встроила в наших питомцев на удивление продуманные механизмы — от самоочистки до эмоциональной саморегуляции.