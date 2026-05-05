Почему черемуха цветет именно тогда, когда возвращается мороз

Рамис Ганиев

Почти каждую весну повторяется одна и та же история: после нескольких по-настоящему теплых дней температура вдруг падает, возвращаются дожди, а иногда и ночные заморозки. Но радует хотя бы то, что весной даже +4 градуса ощущаются очень тепло. В народе это называют черемуховыми холодами, потому что похолодание обычно совпадает с цветением черемухи. Но связь между деревом и погодой куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Черемуха не может влиять на погоду, но все равно является хорошим маркером весны

Откуда взялось выражение черемуховые холода

Черемуха — одно из самых заметных весенних деревьев в средней полосе России. Белые грозди цветов, сильный аромат — не обратить внимание невозможно. А цветет она в среднем около двух недель, как раз в мае, когда погода еще по-весеннему нестабильна.

На Руси давно заметили, что резкие похолодания часто приходятся именно на период цветения черемухи, и дали им красивое название. Примерно так же появились другие народные определения погодных явлений: крещенские морозы — сильные холода в конце января, бабье лето — теплые дни в сентябре.

Все эти термины устроены одинаково: люди связывали погоду с ближайшим заметным природным или церковным событием. Черемуха цвела ярко и обильно — она и стала виноватой.

Черемуха вызывает похолодание?

Главное, что стоит понять, что никакой причинно-следственной связи между цветением черемухи и падением температуры нет. Синоптики подтверждают это однозначно. Как объясняла заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, переменчивая майская погода связана, конечно же, не с цветением черемухи, а с климатическими явлениями.

Механизм здесь простой. Черемуха цветет примерно две недели. За это время атмосферные процессы в средних широтах успевают меняться не раз, и хотя бы одно заметное похолодание практически гарантировано. Люди видят белые цветы, чувствуют холод — и объединяют два события в одно. Классическая ошибка восприятия: мы замечаем совпадения и запоминаем их, а случаи, когда черемуха цвела без всякого холода, благополучно забываем.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов формулирует это еще проще: похолодание в мае — обычное дело, цветение черемухи — тоже обычное дело, а черемуховые холода — это совпадение двух природных явлений, не больше.

Почему в мае холодно

Если дело не в черемухе, то почему в мае так часто возвращается холод? Ответ — в географии и физике атмосферы.

В мае на севере еще лежит снег, реки местами не вскрылись ото льда, а северные моря не успели прогреться. Теплое течение Гольфстрим еще не подняло температуру воды до летних значений. В это время года достаточно ветру развернуться на северный, и за считанные часы температура может упасть на 15–20 градусов.

Схема вторжения арктического воздуха в средние широты

Вот что происходит с точки зрения метеорологии:

  • Над Арктикой сохраняется мощный запас холодного воздуха;
  • Атмосферная циркуляция в мае нестабильна — теплые и холодные воздушные массы активно «борются» за территорию;
  • Когда формируются циклоны над уже прогретой сушей, северные воздушные массы легко втягиваются в средние широты;
  • Результат — резкое похолодание на фоне привычного тепла, которое ощущается особенно контрастно.

Метеоролог Евгений Тишковец объясняет это прорывом арктических воздушных масс — последним в сезоне. Пока Гольфстрим не прогрел воды северных морей, такие прорывы вполне возможны, и приходятся они как раз на вторую декаду мая.

Как определить погоду по черемухе

Хотя черемуха не управляет погодой, у нее есть интересная роль в фенологии — науке о сезонных явлениях природы. Дерево начинает цвести не по календарю, а после того, как накопится определенная сумма тепла: несколько дней подряд с температурой выше примерно +5 градусов.

Это значит, что цветение черемухи — надежный индикатор того, что природа перешла в активную фазу весны. Фенологи и агрономы используют ее наряду с березой и ольхой, чтобы оценить, как быстро разворачивается теплый сезон. Если черемуха зацвела рано, впереди, скорее всего, длинное лето. Поздно — весна затяжная, и волн холода может быть несколько.

Именно поэтому совпадение цветения с похолоданием не случайно в статистическом смысле. Черемуха «включается» в тот самый период, когда Арктика еще не отпустила свой холод, а атмосфера еще нестабильна. Дерево не вызывает мороз — но зацветает именно тогда, когда он наиболее вероятен.

Для дачника это, по сути, рабочий сигнал. Зацвела черемуха — значит, теплые дни уже были, но расслабляться рано. Возвратные заморозки вполне реальны, так что с теплолюбивой рассадой в открытом грунте лучше повременить.

Ночные заморозки это серьезная угроза для дачников и садоводов

Как долго длятся черемуховые холода

Типичная продолжительность майского похолодания — от одной до двух недель. В этот период дневная температура может держаться в диапазоне +5…+15 градусов, ночью возможны заморозки, а осадки возвращаются в виде холодного дождя или даже мокрого снега.

Но важно понимать: черемуховые холода — не закон природы, а статистическая тенденция. Далеко не каждый май приносит резкое похолодание во время цветения. Природные процессы бесконечно разнообразны, и бывают годы, когда черемуха цветет в комфортном тепле без всяких сюрпризов.

Метеорологическая статистика подтверждает, что затяжными холодами отличались, например, май 1980-го и 1999-го годов, когда средняя температура оказалась ниже нормы сразу на 5 градусов. А вот май 2010-го, 2013-го и 2018-го был по-летнему теплым почти весь месяц.

Народный календарь погоды

Черемуховые холода — часть большой системы народных погодных примет, которая складывалась веками. Крещенские морозы привязаны к 19 января, бабье лето — к сентябрю, а земляничные зимы описывают аномально теплую зимнюю погоду. Все они устроены по одному принципу: запоминающееся событие в календаре плюс характерная погода.

К таким приметам метеорологи относятся спокойно: не отвергают, но и слепо не доверяют. Крещенские морозы оправдываются лишь примерно в трети случаев; в остальные годы середина января обходится без экстремальных холодов. С черемуховыми похолоданиями та же история: бывают часто, но не всегда, и привязать их к цветению конкретного дерева не получится.

Тем не менее народные маркеры остаются полезными как ориентиры. Они не заменяют прогноз, но напоминают, что май — месяц нестабильный, и готовиться к возвратным заморозкам стоит каждый год, даже если за окном уже +25.

Черемуховые холода — одна из тех историй, где народная наблюдательность и современная метеорология говорят об одном и том же, просто разными словами. Люди столетиями замечали, что в мае после тепла приходит холод. Ученые объяснили механизм — прорыв арктического воздуха в средние широты. А черемуха просто оказалась самым заметным свидетелем этого ежегодного перетягивания каната между зимой и летом.

