Первая жертва космического полёта: это была не Лайка

Вера Макарова

Многие считают, что первой жертвой космоса была Лайка. Её имя знают даже те, кто никогда не интересовался космонавтикой. Но трагедии начались гораздо раньше. До знаменитой собаки были другие животные, а позже погибли и люди, о которых сегодня почти не вспоминают. Некоторые из этих событий десятилетиями оставались засекреченными, а официальные данные вводили в заблуждение.

Об этом не рассказывают: первые жертвы космического полёта. Фото.

Об этом не рассказывают: первые жертвы космического полёта.

Лайка — первая орбитальная жертва космоса

Начнём с той, о ком всё-таки помнят. 3 ноября 1957 года беспородная московская собака по кличке Лайка отправилась на орбиту в аппарате «Спутник-2». Ей было около двух лет, и весила она примерно шесть килограммов. Советские инженеры знали заранее: возвращение Лайки на Землю не предусматривалось. Технологий для безопасного спуска с орбиты тогда просто не существовало.

Официально долгие годы утверждалось, что Лайка прожила на орбите около недели и была усыплена. Правда оказалась жёстче: собака погибла уже через 5–7 часов после старта от перегрева и стресса. Система терморегуляции кабины вышла из строя практически сразу. Об этом публично рассказали только в 2002 году.

Лайка стала первым живым существом на орбите Земли — и первой известной жертвой орбитального полёта. Но она была далеко не первой жертвой космической программы вообще.

Дворняжка Лайка — первое живое существо на орбите. Фото.

Дворняжка Лайка — первое живое существо на орбите.

Жертвы ракетных испытаний: гибель до первого полёта

Задолго до полётов в космос ракеты убивали людей прямо на земле. Одна из самых страшных и малоизвестных катастроф произошла 24 октября 1960 года на космодроме Байконур. При подготовке к запуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошёл несанкционированный запуск двигателей второй ступени. Ракета ещё стояла на стартовом столе.

Огненный шквал накрыл стартовую площадку. Погибли, по разным данным, от 74 до 126 человек — среди них главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения маршал Митрофан Неделин. Катастрофу засекретили на десятилетия, а Неделин, по официальной версии, «погиб в авиакатастрофе».

Эту трагедию иногда называют «Неделинской катастрофой». Она не была связана с пилотируемым полётом — но именно ракетные технологии для космоса стали причиной массовой гибели людей за полгода до полёта Гагарина.

Владимир Комаров — первый погибший во время космического полёта

Если говорить о первой гибели человека непосредственно во время выполнения космической миссии, то этим человеком стал советский космонавт Владимир Комаров — опытный пилот, дважды Герой Советского Союза. 23 апреля 1967 года он отправился на орбиту на корабле «Союз-1». Это был первый пилотируемый полёт нового корабля.

План был грандиозный: стыковка с «Союзом-2», переход экипажа в открытом космосе и возвращение уже трёх человек. Но проблемы начались почти сразу после выхода на орбиту. Одна из солнечных батарей не раскрылась, из-за чего корабль испытывал дефицит энергии. Не работала часть датчиков и систем ориентации. После многочисленных неполадок было принято решение отменить запуск «Союза-2», Комарову приказали досрочно завершить полёт.

24 апреля при возвращении на Землю произошла катастрофа. Основной парашют не раскрылся должным образом, а запасной запутался в его стропах. Спускаемый аппарат на скорости около 140 км/ч врезался в землю в Оренбургской области. Владимир Комаров погиб.

То, что осталось от спускаемого аппарата и Владимира Комарова после удара и огня. Фото.

То, что осталось от спускаемого аппарата и Владимира Комарова после удара и огня.

Его полёт длился 26 часов 47 минут 52 секунды. Владимир Комаров стал первым человеком в истории, погибшим во время космического полёта. После катастрофы программу «Союз» серьёзно доработали, а многие технические решения пересмотрели.

Хронология первых полётов в космос и на орбиту

Чтобы понять контекст, стоит разложить по полочкам, кто и когда впервые оказывался «там, наверху».

  • 1947 год — первые живые существа в космосе. США запустили плодовых мушек на трофейной ракете «Фау-2» на высоту 109 км. Мушки вернулись живыми.
  • 1949 год — первый примат в космосе. Макака-резус по кличке Альберт II поднялась на высоту 134 км на американской ракете. Погибла при приземлении из-за отказа парашютной системы.
  • 1951 год — первые собаки в космосе и обратно. Советские собаки Дезик и Цыган совершили суборбитальный полёт на высоту 87 км и благополучно вернулись. Неделю спустя Дезик снова полетел уже с собакой Лисой, но оба погибли при посадке.
  • 1957 год — Лайка, первое живое существо на орбите. Погибла во время полёта.
  • 1959 год — макака-резус Эйбл и беличья обезьяна Мисс Бейкер стали первыми приматами, которые слетали в космос и вернулись живыми.
  • 1960 год — собаки Белка и Стрелка провели на орбите сутки и вернулись живыми. Первые «орбитальные туристы», если угодно. Это был важный шаг перед полётом человека.
  • 1961 годЮрий Гагарин стал первым человеком в космосе и на орбите Земли. Один виток вокруг Земли за 108 минут. А шимпанзе Хэм совершил суборбитальный полёт в рамках американской программы «Меркурий».
  • 1963 год — Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе, провела на орбите почти трое суток. А французская кошка Фелисетт стала первой и единственной кошкой, побывавшей в космосе: она вернулась на Землю, а полёт составил всего 15 минут.
  • 1965 год — Алексей Леонов первым в истории вышел в открытый космос.
  • 1966 год — собаки Ветерок и Уголёк провели на орбите почти 22 дня и вернулись живыми. Этот полёт помог понять, сможет ли человек выдерживать длительные орбитальные миссии. А Китай запустил собак Сяо Бао и Шаньшань на биологических ракетах (насколько известно, эти собаки тоже вернулись живыми).
  • 1967 год — Владимир Комаров погиб при возвращении корабля «Союз-1» и стал первым человеком, погибшим во время космического полёта.
  • 1969 год — Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, высадившимися на Луне.

Как видите, до Гагарина в космос летали десятки животных-космонавтов, и далеко не все из них возвращались.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Альберт II и другие забытые первопроходцы

Если говорить о самой первой жертве именно космического полёта, то это макака-резус Альберт II. 14 июня 1949 года он поднялся на высоту 134 км — это уже полноценный космос по любым стандартам (граница Кармана проходит на 100 км). Полёт прошёл нормально, но при возвращении на Землю парашют не раскрылся, и капсула разбилась.

До него был Альберт I — но его ракета, вероятно, не пересекла границу космоса (поднялась только на 62 км), да и он, по некоторым данным, задохнулся ещё до того, как ракета набрала высоту.

Подготовка примата к полету. Фото.

Подготовка примата к полету.

После Альберта II были Альберты III, IV и V — все погибли. Американская программа высотных запусков животных на ракетах «Фау-2» была, мягко говоря, жёсткой. Макаки, мыши и обезьяны гибли десятками, и каждая такая гибель давала инженерам данные для создания более безопасных систем спуска.

В советской программе потери тоже были значительными. Из первых 18 суборбитальных полётов с собаками благополучно закончились далеко не все. Некоторые собаки летали повторно, некоторые гибли при первом же запуске.

Почему о забытых жертвах космических полётов не рассказывают

Причин несколько. Советская космическая программа была засекречена — о неудачных запусках просто не сообщали. Американские военные тоже не горели желанием рекламировать гибель подопытных животных. А после того, как Гагарин благополучно вернулся, мир захлестнула эйфория — вспоминать о десятках погибших обезьян и собак было не к месту.

Да и сама формулировка «жертва космического полёта» до сих пор вызывает споры. Считать ли жертвой мушек-дрозофил, которые вернулись живыми? А макак, которые погибли не в космосе, а при посадке? А людей, которых убило на стартовой площадке? Единого реестра жертв космической гонки не существует до сих пор.

Но если выстроить хронологию, картина получается довольно ясная. Первым живым существом, погибшим именно в результате космического полёта, стал Альберт II в 1949 году. Лайка в 1957-м стала первой орбитальной жертвой. А первыми людьми, погибшими в ходе космической гонки, стали десятки инженеров и военных, погибших на Байконуре в 1960-м — за полгода до триумфа Гагарина.

Космос никогда не был простым. За именами Гагарина, Терешковой и Армстронга стоят десятки менее известных людей и животных, без которых эти достижения могли бы не состояться. Одних помнят до сих пор, других почти забыли. Но именно их истории напоминают, какую цену человечество заплатило за путь к звёздам.

Новости по теме: Космические полеты
Еду для космонавтов будут делать из мочи и воздуха. Фото.
Еду для космонавтов будут делать из мочи и воздуха
Из Нью-Йорка в Токио за час: сколько будут стоить космические перелеты будущего? Фото.
Из Нью-Йорка в Токио за час: сколько будут стоить космические перелеты будущего?
Пилотируемая миссия НАСА на Луну состоится в 2026 году — что известно уже сейчас. Фото.
Пилотируемая миссия НАСА на Луну состоится в 2026 году — что известно уже сейчас