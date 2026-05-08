Можно ли сделать фламинго синим, если кормить его синей едой?

Вы смотрите на стаю фламинго. Они розовые. Такие розовые, что кажется, что это их настоящий цвет, как у снегиря красная грудка. А вот и нет. Птенцы фламинго серо-белые, как грязные цыплята. И только поедая креветок и водоросли, они окрашиваются в нежно-розовый. Узнав это, нормальный человек задает следующий вопрос: а если им дать синюю еду, они станут синими? Давайте узнаем, что по этому поводу говорит наука.

Почему фламинго розовые

Все шесть видов фламинго живут в водно-болотных угодьях Америки, Европы, Азии и Африки. Птенцы вылупляются покрытыми серовато-белым пухом и остаются такими довольно долго. Розовый цвет формируется лишь через пару лет, после нескольких линек, когда старые перья сменяются новыми. Об этом говорят авторы Science Focus.

Фламинго являются фильтраторами, то есть они процеживают воду клювом, извлекая из нее водоросли, рачков-артемий и мелких ракообразных. Водоросли содержат пигменты каротиноиды. Это те самые вещества, которые окрашивают морковь в оранжевый, а помидоры в красный. Рачки поедают водоросли и накапливают каротиноиды, а фламинго съедают рачков и получают двойную порцию пигмента.

Когда пара фламинго выкармливает птенца, взрослые птицы заметно бледнеют. Все потому, что они передают значительную часть пигментов потомству с пищей, и собственные перья выцветают.

Как перья фламинго становятся розовыми

Путь пигмента от рачка до розового пера это сложный биохимический путь. После переваривания еды, каротиноиды всасываются через стенку кишечника и попадают в кровоток. Печень фламинго расщепляет пищу на составляющие, и каротиноиды идут в первую очередь. Кантаксантин и бета-каротин не разрушаются, а откладываются в растущих перьях, постепенно окрашивая их в оттенки от бледно-розового до насыщенного малинового.

Более того, фламинго используют своеобразную косметику. Они наносят на перья секрет копчиковой железы, тоже насыщенный каротиноидами. Это усиливает цвет и помогает привлекать партнеров в брачный сезон. Чем ярче птица, тем она здоровее и успешнее в добыче пищи, а значит, привлекательнее для противоположного пола.

В зоопарках фламинго не могут добывать каротиноиды из дикой пищи, поэтому им дают специальные гранулы с кантаксантином. Без этой добавки птицы в неволе просто потеряли бы свой знаменитый цвет.

Почему синие птицы на самом деле не синие

Каротиноиды дают только теплую палитру, который включает красный, оранжевый, желтый и их оттенки. А вот синий цвет в животном мире работает по совершенно другому принципу. Это вообще самый редкий цвет в природе.

Синих пигментов у птиц и млекопитающих практически не существует. Голубые перья соек, зимородков, индиговых овсянок — это не краска, а оптическая иллюзия. Внутри пера есть наноструктуры из кератина с воздушными полостями. Когда свет попадает на такую структуру, короткие синие волны отражаются, а длинные (красные, желтые) поглощаются слоем меланина. Мы видим синий, но если раздавить такое перо — останется только коричневая пыль.

Это так называемая структурная окраска — по сути, тот же физический эффект, из-за которого небо кажется голубым.

Можно ли сделать фламинго синим

Если розовый цвет приходит из еды, логично предположить, что если дать фламинго синий пигмент, его перья посинеют. Но биология так не работает, и твердый ответ дан на сайте Discover Wild Life.

Любое вещество, которое не является каротиноидом, просто расщепляется в желудке и выводится из организма. Синий или зеленый пищевой краситель не попадет в перья, он будет переварен и выведен, не оставив следа.

Дело в том, что у фламинго существует специфический биохимический механизм, который вылавливает именно каротиноиды из пищи и направляет их в перья. Печень, кровоток, растущие клетки пера — вся эта цепочка заточена под конкретную группу жирорастворимых пигментов, и эволюция шлифовала ее миллионы лет. Для любых других красителей конвейер просто закрыт.

Да и как говорилось выше, синий цвет в природе — это не химия, а физика. Он рождается из микроструктуры пера. Так что накормить фламинго чем-то синим и получить синюю птицу не выйдет в принципе, для этого пришлось бы перекроить строение каждого пера на молекулярном уровне.

Почему в природе нет синих млекопитающих

Интересно, что в природе нет ни одного по-настоящему синего млекопитающего, ни одной синей шерсти или кожи, окрашенной синим пигментом. Синие оттенки на мордах мандрилов или коже некоторых обезьян — это тоже структурная окраска, возникающая из-за рассеивания света в коллагеновых волокнах кожи.

Но в мире все же существовало синее животное, и это блаубок (Hippotragus leucophaeus). Эта антилопа с серебристо-голубоватой шкурой обитала в Южной Африке и вымерла около 1800 года из-за охоты колонистов. Совсем недавно, в апреле 2026 года, компания Colossal Biosciences объявила о планах воскресить блаубока с помощью геномного редактирования. Это шестой вид в их программе возрождения вымерших животных, наряду с шерстистым мамонтом.

Впрочем, даже шерсть блаубока не была по-настоящему синей в пигментном смысле. Голубизна возникала из-за оптических свойств шерстинок, а не из-за синего красителя.

Что цвет фламинго говорит об окраске животных

История с фламинго хорошо иллюстрирует то, как по-разному природа создает цвета. Теплые оттенки вроде красного, оранжевого, розового и желтого обычно обеспечиваются пигментами: каротиноидами, меланинами, порфиринами. Холодные, вроде синего и зеленого, это почти всегда результат структурной окраски, то есть физики, а не химии.

Именно поэтому перекрасить фламинго с помощью диеты можно только в пределах каротиноидной палитры, от бледно-розового до густо-красного. А за этой границей начинается биохимия, которой у птицы попросту нет.

И это, кстати, неплохой повод задуматься, насколько обманчиво наше восприятие цвета. Видим синюю сойку, и уверены, что перо окрашено в синий. А посмотришь его на просвет, и обнаружишь обычный коричневый. Цвет в природе складывается не только из молекул. Куда чаще это свет, геометрия и эволюционная инженерия, отточенная за миллионы лет.